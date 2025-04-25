Од­нажды мой папа при­нес домой уди­витель­ную шту­кови­ну, за которую отдал поч­ти весь гонорар от опуб­ликован­ной кни­ги. В типич­ной клет­чатой сум­ке к нам в дом при­ехал ZX Spectrum — леген­дарный домаш­ний компь­ютер бри­тан­ско­го про­исхожде­ния, который при­вел в IT целое поколе­ние жителей быв­шего СССР.

Нам с отцом дос­тался рас­простра­нен­ный клон «Мос­ква-48» в чер­ном кор­пусе, отда­лен­но напоми­нающем тот самый клас­сичес­кий «Спек­трум». Ком­плек­тация была шикар­ной: дис­ковод для пятидюй­мовых дис­кет (рядовые спек­тру­мис­ты доволь­ство­вались маг­нитофо­ном и кас­сетами), два джой­сти­ка и, самое глав­ное, нес­коль­ко коробок дис­кет, под завяз­ку забитых игра­ми.

В течение сле­дующей пары лет это был мой Game Pass. Ран­ние «квес­ты» в духе Dizzy и Pyjamarama, экше­ны с кру­тей­шей гра­фикой вро­де Exolon, RoboCop и Golden Axe, адвенчу­ры Robin of the Wood, Saboteur, Knight Lore... Ох, с каким увле­чени­ем я раз­бирал­ся во всем этом по комич­но‑нелепым перево­дам из кни­ги «500 игр для ZX Spectrum»! Или чаще все­го — прос­то по наитию.

Поз­же, ког­да мне было лет десять, отец вытащил из ящи­ка одну из «кни­жек», при­лагав­шихся к нашему «Спек­ки». Пер­вая из сот­ни кри­во отпе­чатан­ных на лепес­тко­вом прин­тере и под­шитых нит­ками стра­ниц гла­сила: «BASIC. Руководс­тво поль­зовате­ля».

С это­го момен­та играм приш­лось потес­нить­ся: часть дра­гоцен­ного компь­ютер­ного вре­мени я тра­тил на кодиро­вание вся­кого гра­фичес­кого баловс­тва и на попыт­ки сконс­тру­иро­вать при­митив­ную игру.

Во дво­ре я поз­накомил­ся с дру­гим спек­тру­мис­том, на семь лет стар­ше меня, который вре­мя от вре­мени завали­вал­ся в гос­ти с парой кас­сет. Игры с них мы копиро­вали на дис­кеты, страш­но пережи­вая, что что‑нибудь не про­чита­ется, а потом сра­зу же и запус­кали ско­пиро­ван­ное.

Тот же товарищ рас­ска­зал нам с отцом о вол­шебном мес­те под наз­вани­ем Царицын­ский ради­оры­нок, где я добыл сле­дующий цен­ней­ший арте­факт — книж­ку «Как написать игру для ZX Spectrum» с Робоко­пом на обложке. Вско­ре я стал упражнять­ся в рисова­нии спрай­тов в Art Studio и их перено­се в код. А еще — меч­тать об опи­сан­ном в одной из пос­ледних глав Laser Basic. В отли­чие от встро­енно­го он мог перери­совы­вать экран без мигания!

Увы, Laser Basic попал ко мне в руки слиш­ком поз­дно. Раз­добыв его, я успел покай­фовать все­го пару недель, а потом, как наз­ло, сло­мал­ся дис­ковод, и «Спек­трум» приш­лось отпра­вить на покой. Вмес­то него отец купил IBM-сов­мести­мую машину.

Но компь­юте­ры из детс­тва не исче­зают бес­след­но. В сер­дце каж­дого гика для них отве­дено не прос­то мес­то, а золотой пьедес­тал в кон­це ков­ровой дорож­ки и лес­тни­цы из сот­ни сту­пенек.

Обя­затель­ны и регуляр­ные церемо­нии. Отко­пать, нап­ример, наз­вание той самой игры, которую видел в детс­тве, най­ти ее и погонять в эму­лято­ре. Ну или зате­ять что‑то посерь­езнее — свя­зан­ное с покуп­кой пла­ты, пай­кой и (в осо­бо запущен­ных слу­чаях) при­тас­кивани­ем домой ста­рого телеви­зора.

На днях мы опуб­ликова­ли статью Вален­тина Хол­могоро­ва «ZX-мания. Изу­чаем сов­ремен­ные вер­сии ZX Spectrum». Там речь идет как раз о таких чудо‑пла­тах — кло­нах «Спек­тру­ма», слег­ка осов­ременен­ных для удобс­тва нос­таль­гиру­ющих.

В кон­це Вален­тин очень вер­но под­метил, что написа­ние ста­тей про тот самый компь­ютер из детс­тва — это тоже, по сути, риту­ал кор­мле­ния нос­таль­гии. Я тоже так делаю (и эта колон­ка, конеч­но, не исклю­чение!).

В 2011 году я работал в «Компь­ютер­ре‑Онлайн» и по работе занимал­ся поис­ком вся­ких стран­ных и необыч­ных штук, о которых мож­но было бы написать. По чьей‑то навод­ке я наб­рел на ZX Evolution — сов­ремен­ный клон ZX Spectrum с пот­ряса­ющи­ми вооб­ражение харак­терис­тиками.

По­суди сам: до 4 Мбайт опе­ратив­ной памяти, IDE-интерфейс, поз­воля­ющий под­клю­чать жес­ткие дис­ки и даже CD-ROM, кру­тая зву­ковая кар­та, пор­ты VGA и PS/2 для более‑менее сов­ремен­ной перифе­рии. И при этом в цен­тре все­го — нас­тоящий Z80. Нем­ного раз­мечтав­шись, мож­но пред­ста­вить, что это пер­сонал­ка уров­ня при­мер­но PC AT, но рож­денная в мире победив­шего Sinclair Research, а не IBM.

Я загорел­ся узнать об этом ком­пе поболь­ше и свя­зал­ся с раз­работ­чиками — груп­пой NedoPC. Резуль­татом ста­ли две пуб­ликации в «Компь­ютер­ре». Пер­вая — интервью, где трое учас­тни­ков коман­ды рас­ска­зыва­ют мне об исто­ках и неп­ростой судь­бе ZX Evolution. Вто­рая пос­вящена исто­рии ZX Spectrum в целом и успе­ху в СССР в час­тнос­ти. Написал ее Мак­сим Тимонин — один из геро­ев интервью. А я отре­дак­тировал и допол­нил врез­ками.

В про­цес­се написа­ния я от начала до кон­ца про­чел замеча­тель­ный цикл ста­тей «Не­извес­тный Син­клер», который горячо рекомен­дую всем быв­шим и нынеш­ним спек­тру­мис­там. Там соб­рано мно­жес­тво неод­нознач­ных, комич­ных и прос­то занима­тель­ных фак­тов о Клай­ве Син­кле­ре и жиз­ни Sinclair Research.

Но самое глав­ное — это иссле­дова­ние дает мак­сималь­но доход­чивый, под­робно изло­жен­ный и аргу­мен­тирован­ный ответ на воп­рос, муча­ющий мно­гих из нас: почему успех ZX Spectrum не получил дос­той­ного раз­вития. Если не готов читать всё целиком, можешь пос­мотреть раз­дел «Успех и про­вал ZX Spectrum на Западе», который я добавил к статье Мак­сима Тимони­на.

Сей­час ZX Evolution в готовом виде уже не купить: ког­да я про­верял пос­ледний раз, за пла­тами сто­яли оче­реди, да и ком­понен­ты потом нуж­но где‑то дос­тавать и при­паивать вруч­ную — как в ста­рые вре­мена!

С ZX Evo у меня свя­зана еще одна бай­ка: вско­ре пос­ле того интервью один из экзем­пля­ров мне довелось заб­рать у раз­работ­чика и дос­тавить в Санкт‑Петер­бург на фес­тиваль рет­рокомпь­юте­ров Chaos Constructions. Пла­ту я вру­чил лич­но глав­ному оргу Севе Потапо­ву — для исполь­зования в кон­курсе демос­цены.

Иног­да думаю, что про­гадал, не при­купив тог­да и себе «Эво­люшен». Впро­чем, есть опа­сение, что он точ­но так же, как и тот самый ZX Spectrum из детс­тва, лежал бы годами в шка­фу и ждал, ког­да у меня будет вре­мя и нас­тро­ение для оче­ред­ного обря­да нос­таль­гии.