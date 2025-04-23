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Народный компьютер
Все началось в 1982 году в Британии, где компьютеры были размером с Mini Cooper, а стоили при этом как подержанный Aston Martin. Именно в тот период сэр Клайв Синклер — талантливый инженер и предприниматель — решил, что каждый британский подросток должен иметь свою собственную домашнюю персоналку. Причем такую, чтобы помещалась в рюкзак, позволяла программировать и запускать игры, а купить ее можно было, сэкономив на сэндвичах в школьной столовой. Так на свет появился ZX Spectrum — черная пластиковая коробочка с резиновой клавиатурой, выводившая картинку на бытовой телевизор и с пронзительным писком загружавшая программы с обычного кассетного магнитофона. Восьмибитный процессор Zilog Z80 и 48 Кбайт оперативной памяти — в 1982 году это считалось довольно продвинутой аппаратной конфигурацией.
В СССР «Спектрумы» проникли в конце 80-х и сразу же сделались культовым девайсом, предметом вожделения почти каждого советского школьника. Оригинальный британский Speccy в Союз, конечно, не завозили: не барское это дело — баловать граждан социалистической страны капиталистическими чудесами. Но простая схемотехника компьютера и смекалка отечественных инженеров творили чудеса: если нельзя купить, значит, надо спаять. В общаге, из купленной на радиорынке пригоршни микросхем, в элегантном корпусе, выпиленном лобзиком из найденного на ближайшей помойке куска фанеры, и с клавиатурой из дверных звонков. Британская промышленность смотрела бы на эти поделки с ужасом… если бы знала об их существовании.
Началась эра «народных „Спектрумов“» — клонов, собранных вручную на коленке, но с нежностью и любовью. Значительную роль в техническом прогрессе советского спектрумостроения сыграл ленинградский инженер Сергей Зонов, разработавший великолепную плату для ZX Spectrum под названием «Ленинград» и опубликовавший в свободном доступе принципиальную схему компьютера. Именно на такой плате я собрал свой собственный «Спектрум» в 1989 году, купив для него все необходимые комплектующие на радиолюбительской толкучке.
Потом настала эпоха кооперативов и свободного предпринимательства: клоны «Спектрумов» начали массово выпускать вполне серьезные промышленные предприятия. В свободной продаже появились все эти бесчисленные «Дельты», «Профи», «Форумы», «Компаньоны», «Композиты», возникли и более продвинутые «Пентагоны» со «Скорпионами», оснащенные 128 и 256 Кбайт оперативки… Но объединяло этот разношерстный зоопарк одно: в корпусах разных типов, форм, цветов и размеров прятался все тот же компьютер с классической архитектурой Sinclair ZX Spectrum.
Поразвлекавшись пару лет со «Спекки», я очень быстро перешел на платформу PC, но тоска по былым временам не давала мне покоя. Конечно, есть эмуляторы, но они порой намного глючнее настоящего железа. Как выяснилось, в наши дни существуют полноценные модификации классического ZX Spectrum — современные, на продвинутой элементной базе, но при этом поддерживающие старые игрушки и софт. Вот самые известные среди них — если ты тоже застал ту прекрасную эпоху, то сможешь запросто выбрать что‑то подходящее и вспомнить былые времена.
ZX Spectrum на базе LUT216
Если ты увлекаешься DIY и мейкерством, то наверняка знаешь, что такое LUT216. Это плата микроконтроллера, которая оптимизирована под использование LUT (Look-Up Table) — таблиц поиска, применяемых в программируемых логических интегральных схемах (FPGA). На LUT реализуют логику аппаратных модулей, и потому эта плата часто используется в ретропроектах.
В нашей стране клоны ZX Spectrum 48 собирают на плате LUT216 с микросхемой БМК Т34BГ1, хотя вместо нее могли брать и другие чипы, например CPLD EPM7032S. На плату устанавливается оригинальный процессор Z80 (либо его доступные в продаже аналоги), при этом компьютер имеет на борту стандартные 48 Кбайт оперативной памяти, которые можно относительно легко расширить до 128 с помощью дискретной логики или CPLD, что упрощает конструкцию и повышает надежность. Компьютер с таким расширением успешно проходит тесты и запускает игры, рассчитанные на 128 Кбайт памяти, например Robocop.
Перенос логики расширения памяти и управления на CPLD позволяет уменьшить количество дискретных элементов на плате и повысить компактность устройства, однако требует тщательной отладки и корректной прошивки. Так, в версиях Spectrum LUT216 на базе EPM7032S со 128 Кбайт оперативки иногда наблюдаются фантомные повторные нажатия клавиш, особенно если ты одновременно давишь комбинацию кнопок, что не проявляется в режиме 48K. Также компьютер иногда не стартует, показывая мусор на экране при включении, и не реагирует на нажатие Reset.
В общем, ZX Spectrum на LUT216 — это самый доступный современный аппаратный клон с расширенной памятью, выполненный на базе CPLD. Его можно запихнуть в купленный на барахолке винтажный корпус и использовать как обычный «Спекки»: никто и не заметит подмены. Видеосигнал RGB и провода загрузки программ c магнитофона при этом можно вывести на стандартные для «Спектрума» разъемы СГ-5.
На известном сайте объявлений попадаются уже собранные и настроенные LUT216 по цене 4,5–5 тысяч рублей за штуку, но примерно за эту же сумму можно отыскать и оригинальный ZX Spectrum из 90-х, причем в работоспособном состоянии. А можно сэкономить и попытаться собрать такой комп самостоятельно, правда, придется повозиться с его прошивкой и настройкой. Впрочем, обсуждения реализации ZX Spectrum на LUT216 ведутся на форумах ретроэнтузиастов, например на ZX-PK.ru, где пользователи делятся опытом, схемами и прошивками, а также помогают решать возникающие проблемы. Так что поддержку (как минимум моральную) ты совершенно точно получишь.
ZX Spectrum Next
Когда обычный человек хочет поностальгировать, он открывает школьный фотоальбом, надевает пыльный свитер с олимпийским мишкой или покупает билет на «Дискотеку 80-х». А продвинутые пацаны и пацанессы пытаются раздобыть ZX Spectrum Next — машину времени, замаскированную под микрокомпьютер.
Это — еще одна попытка возродить «Спекки» на базе FPGA: компьютер аппаратно совместим с классическим ZX Spectrum, но при этом располагает HDMI, Turbo-режимом и памятью объемом до 2 Мбайт. Все началось там, где обычно реализуются амбициозные мечты стареющих гиков с инженерными наклонностями, — на Kickstarter. Проект, стартовавший в 2017 году, вызвал у публики такой ажиотаж, что по нему можно было измерять уровень радиации. Любители созерцать бегущие по экрану полосочки в процессе загрузки с аудиокассеты ломанулись жертвовать деньги, как будто им пообещали вернуться в 1985-й и лично познакомить каждого с Марти Макфлаем. В итоге было собрано 723 390 фунтов стерлингов вместо запланированных изначально 250 000, хотя организаторы стартапа потом клялись, что проект не окупился.
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