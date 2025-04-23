Ес­ли ты наив­но полага­ешь, буд­то ZX Spectrum нав­сегда остался где‑то в далекой эпо­хе виде­оса­лонов и жва­чек «Тур­бо», спе­шу тебя уди­вить: он живее всех живых. Сов­ремен­ные кло­ны куль­тового компь­юте­ра поража­ют раз­нооб­рази­ем: от минима­лис­тичных DIY-плат до глян­цевых рет­роком­пов с HDMI, которые вызыва­ют у ста­рых гиков флеш­бэки, а у молодых — недо­уме­ние и лег­кую зависть. Пог­нали раз­бирать­ся, на каких желез­ках люди пыта­ются запус­кать «Саботе­ра» в 2025 году.

Народный компьютер

Все началось в 1982 году в Бри­тании, где компь­юте­ры были раз­мером с Mini Cooper, а сто­или при этом как подер­жанный Aston Martin. Имен­но в тот пери­од сэр Клайв Син­клер — талан­тли­вый инже­нер и пред­при­нима­тель — решил, что каж­дый бри­тан­ский под­росток дол­жен иметь свою собс­твен­ную домаш­нюю пер­сонал­ку. При­чем такую, что­бы помеща­лась в рюк­зак, поз­воляла прог­рамми­ровать и запус­кать игры, а купить ее мож­но было, сэконо­мив на сэн­дви­чах в школь­ной сто­ловой. Так на свет появил­ся ZX Spectrum — чер­ная плас­тиковая коробоч­ка с резино­вой кла­виату­рой, выводив­шая кар­тинку на бытовой телеви­зор и с прон­зитель­ным пис­ком заг­ружав­шая прог­раммы с обыч­ного кас­сетно­го маг­нитофо­на. Вось­мибит­ный про­цес­сор Zilog Z80 и 48 Кбайт опе­ратив­ной памяти — в 1982 году это счи­талось доволь­но прод­винутой аппа­рат­ной кон­фигура­цией.

В СССР «Спек­тру­мы» про­ник­ли в кон­це 80-х и сра­зу же сде­лались куль­товым девай­сом, пред­метом вож­деления поч­ти каж­дого совет­ско­го школь­ника. Ори­гиналь­ный бри­тан­ский Speccy в Союз, конеч­но, не завози­ли: не бар­ское это дело — баловать граж­дан соци­алис­тичес­кой стра­ны капита­лис­тичес­кими чудеса­ми. Но прос­тая схе­мотех­ника компь­юте­ра и сме­кал­ка оте­чес­твен­ных инже­неров тво­рили чудеса: если нель­зя купить, зна­чит, надо спа­ять. В обща­ге, из куп­ленной на ради­орын­ке при­гор­шни мик­росхем, в эле­ган­тном кор­пусе, выпилен­ном лоб­зиком из най­ден­ного на бли­жай­шей помой­ке кус­ка фанеры, и с кла­виату­рой из двер­ных звон­ков. Бри­тан­ская про­мыш­ленность смот­рела бы на эти подел­ки с ужа­сом… если бы зна­ла об их сущес­тво­вании.

На­чалась эра «народ­ных „Спек­тру­мов“» — кло­нов, соб­ранных вруч­ную на колен­ке, но с неж­ностью и любовью. Зна­читель­ную роль в тех­ничес­ком прог­рессе совет­ско­го спек­тру­мос­тро­ения сыг­рал ленин­градский инже­нер Сер­гей Зонов, раз­работав­ший велико­леп­ную пла­ту для ZX Spectrum под наз­вани­ем «Ленин­град» и опуб­ликовав­ший в сво­бод­ном дос­тупе прин­ципи­аль­ную схе­му компь­юте­ра. Имен­но на такой пла­те я соб­рал свой собс­твен­ный «Спек­трум» в 1989 году, купив для него все необ­ходимые ком­плек­тующие на ради­олю­битель­ской тол­кучке.

По­том нас­тала эпо­ха коопе­рати­вов и сво­бод­ного пред­при­нима­тель­ства: кло­ны «Спек­тру­мов» начали мас­сово выпус­кать впол­не серь­езные про­мыш­ленные пред­при­ятия. В сво­бод­ной про­даже появи­лись все эти бес­числен­ные «Дель­ты», «Про­фи», «Форумы», «Ком­пань­оны», «Ком­позиты», воз­никли и более прод­винутые «Пен­тагоны» со «Скор­пиона­ми», осна­щен­ные 128 и 256 Кбайт опе­ратив­ки… Но объ­еди­няло этот раз­ношерс­тный зоопарк одно: в кор­пусах раз­ных типов, форм, цве­тов и раз­меров пря­тал­ся все тот же компь­ютер с клас­сичес­кой архи­тек­турой Sinclair ZX Spectrum.

По­раз­вле­кав­шись пару лет со «Спек­ки», я очень быс­тро перешел на плат­форму PC, но тос­ка по былым вре­менам не давала мне покоя. Конеч­но, есть эму­лято­ры, но они порой нам­ного глюч­нее нас­тояще­го железа. Как выяс­нилось, в наши дни сущес­тву­ют пол­ноцен­ные модифи­кации клас­сичес­кого ZX Spectrum — сов­ремен­ные, на прод­винутой эле­мен­тной базе, но при этом под­держи­вающие ста­рые игрушки и софт. Вот самые извес­тные сре­ди них — если ты тоже зас­тал ту прек­расную эпо­ху, то смо­жешь зап­росто выб­рать что‑то под­ходящее и вспом­нить былые вре­мена.

ZX Spectrum на базе LUT216

Ес­ли ты увле­каешь­ся DIY и мей­керс­твом, то навер­няка зна­ешь, что такое LUT216. Это пла­та мик­рокон­трол­лера, которая опти­мизи­рова­на под исполь­зование LUT (Look-Up Table) — таб­лиц поис­ка, при­меня­емых в прог­рамми­руемых логичес­ких интеграль­ных схе­мах (FPGA). На LUT реали­зуют логику аппа­рат­ных модулей, и потому эта пла­та час­то исполь­зует­ся в рет­ропро­ектах.

В нашей стра­не кло­ны ZX Spectrum 48 собира­ют на пла­те LUT216 с мик­росхе­мой БМК Т34BГ1, хотя вмес­то нее мог­ли брать и дру­гие чипы, нап­ример CPLD EPM7032S. На пла­ту уста­нав­лива­ется ори­гиналь­ный про­цес­сор Z80 (либо его дос­тупные в про­даже ана­логи), при этом компь­ютер име­ет на бор­ту стан­дар­тные 48 Кбайт опе­ратив­ной памяти, которые мож­но отно­ситель­но лег­ко рас­ширить до 128 с помощью дис­крет­ной логики или CPLD, что упро­щает конс­трук­цию и повыша­ет надеж­ность. Компь­ютер с таким рас­ширени­ем успешно про­ходит тес­ты и запус­кает игры, рас­счи­тан­ные на 128 Кбайт памяти, нап­ример Robocop.

Пе­ренос логики рас­ширения памяти и управле­ния на CPLD поз­воля­ет умень­шить количес­тво дис­крет­ных эле­мен­тов на пла­те и повысить ком­пак­тность устрой­ства, одна­ко тре­бует тща­тель­ной отладки и кор­рек­тной про­шив­ки. Так, в вер­сиях Spectrum LUT216 на базе EPM7032S со 128 Кбайт опе­ратив­ки иног­да наб­люда­ются фан­томные пов­торные нажатия кла­виш, осо­бен­но если ты одновре­мен­но давишь ком­бинацию кно­пок, что не про­явля­ется в режиме 48K. Так­же компь­ютер иног­да не стар­тует, показы­вая мусор на экра­не при вклю­чении, и не реаги­рует на нажатие Reset.

В общем, ZX Spectrum на LUT216 — это самый дос­тупный сов­ремен­ный аппа­рат­ный клон с рас­ширен­ной памятью, выпол­ненный на базе CPLD. Его мож­но запих­нуть в куп­ленный на барахол­ке вин­тажный кор­пус и исполь­зовать как обыч­ный «Спек­ки»: ник­то и не заметит под­мены. Виде­осиг­нал RGB и про­вода заг­рузки прог­рамм c маг­нитофо­на при этом мож­но вывес­ти на стан­дар­тные для «Спек­тру­ма» разъ­емы СГ-5.

На извес­тном сай­те объ­явле­ний попада­ются уже соб­ранные и нас­тро­енные LUT216 по цене 4,5–5 тысяч руб­лей за шту­ку, но при­мер­но за эту же сум­му мож­но отыс­кать и ори­гиналь­ный ZX Spectrum из 90-х, при­чем в работос­пособ­ном сос­тоянии. А мож­но сэконо­мить и попытать­ся соб­рать такой комп самос­тоятель­но, прав­да, при­дет­ся повозить­ся с его про­шив­кой и нас­трой­кой. Впро­чем, обсужде­ния реали­зации ZX Spectrum на LUT216 ведут­ся на форумах рет­роэн­тузи­астов, нап­ример на ZX-PK.ru, где поль­зовате­ли делят­ся опы­том, схе­мами и про­шив­ками, а так­же помога­ют решать воз­ника­ющие проб­лемы. Так что под­дер­жку (как минимум мораль­ную) ты совер­шенно точ­но получишь.

ZX Spectrum Next

Ког­да обыч­ный человек хочет понос­таль­гировать, он откры­вает школь­ный фото­аль­бом, надева­ет пыль­ный сви­тер с олим­пий­ским миш­кой или покупа­ет билет на «Дис­котеку 80-х». А прод­винутые пацаны и пацанес­сы пыта­ются раз­добыть ZX Spectrum Next — машину вре­мени, замас­кирован­ную под мик­рокомпь­ютер.

Это — еще одна попыт­ка воз­родить «Спек­ки» на базе FPGA: компь­ютер аппа­рат­но сов­местим с клас­сичес­ким ZX Spectrum, но при этом рас­полага­ет HDMI, Turbo-режимом и памятью объ­емом до 2 Мбайт. Все началось там, где обыч­но реали­зуют­ся амби­циоз­ные меч­ты ста­реющих гиков с инже­нер­ными нак­лоннос­тями, — на Kickstarter. Про­ект, стар­товав­ший в 2017 году, выз­вал у пуб­лики такой ажи­отаж, что по нему мож­но было изме­рять уро­вень ради­ации. Любите­ли созер­цать бегущие по экра­ну полосоч­ки в про­цес­се заг­рузки с ауди­окас­сеты ломану­лись жер­тво­вать день­ги, как буд­то им пообе­щали вер­нуть­ся в 1985-й и лич­но поз­накомить каж­дого с Мар­ти Мак­фла­ем. В ито­ге было соб­рано 723 390 фун­тов стер­лингов вмес­то зап­ланиро­ван­ных изна­чаль­но 250 000, хотя орга­низа­торы стар­тапа потом кля­лись, что про­ект не оку­пил­ся.