/ / start

msg "upx ( 3. 91) unpacker"

msg "make sure you're at the entry point of the program before you continue"

pause

/ / clear breakpoints

bc

bphwc

/ / script start

step

bphws csp, r

erun

bphwc

/ / find oep jump

find cip, "80E9" / / some pattern

cmp $result, 0

je error

/ / go to OEP

bp $result+1

erun

bc

sti

/ / finish script

ret

error:

msg "didn't find oep jump"

ret