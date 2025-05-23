В рамках международной операции под кодовым названием «Операция RapTor», направленной против продавцов и покупателей в даркнете, правоохранительные органы арестовали 270 человек из 10 стран.

Власти стран Европы, Южной Америки, Азии и США также сообщают об изъятии более 207 млн долларов наличными и в криптовалюте, более двух тонн наркотиков (включая амфетамины, кокаин, кетамин, опиоиды и каннабис) и более 180 единиц огнестрельного оружия.

«Международная операция правоохранительных органов, координируемая Европолом, нанесла серьезный удар по преступному подполью: в десяти странах арестованы 270 продавцов и покупателей даркнета, — сообщает Европол. — Операция RapTor привела к ликвидации сетей, занимающихся торговлей наркотиками, оружием и контрафактной продукцией, а также послужит четким сигналом для преступников, скрывающихся за мнимой анонимностью».

Правоохранительные органы рассказывают, что установили личности подозреваемых (многие из которых участвовали в тысячах незаконных сделок), используя оперативную информацию, собранную после захвата нескольких даркнет-маркетплейсов, включая Nemesis, Tor2Door, Bohemia и Kingdom Market.

Большинство подозреваемых были задержаны в США (130), Германии (42), Великобритании (37), Франции (29) и Южной Корее (19), а еще 13 человек — в Нидерландах, Австрии, Бразилии, Испании и Швейцарии.

Подчеркивается, что группа Министерства юстиции США по борьбе с опиоидами и преступностью в даркнете (JCODE), а также Европейский центр по борьбе с киберпреступностью при Европоле (EC3) продолжают анализировать улики, собранные в ходе предыдущих операций. Правоохранители намерены продолжить отслеживать и задерживать подозреваемых, связанных с преступлениями в даркнете.

Напомним, что RapTor — не первая международная операция правоохранителей такого рода. В 2023 году власти сообщали об операции SpecTor, в результате которой были арестованы 288 продавцов и покупателей даркнет-сайтов, а полиция конфисковала 55,9 млн наличными и в виде криптовалюты.

А еще раньше, в 2020–2021 годах, были проведены международные операции DisrupTor и Dark HunTOR, направленные против продавцов дарквеба. В результате были арестованы более 300 продавцов с большими объемами нелегальных продаж.