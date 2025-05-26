Се­год­ня я про­демонс­три­рую повыше­ние при­виле­гий в сети на осно­ве Windows через экс­плу­ата­цию цепоч­ки раз­решений и уяз­вимос­ти ESC4 в служ­бе сер­тифика­ции Active Directory. Сес­сию на хос­те мы получим через Microsoft SQL, а учет­ные дан­ные для прод­вижения най­дем в фай­лах с нас­трой­ками.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине EscapeTwo с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 51 escapetwo. htb

На этот раз, помимо IP-адре­са машины, нам пре­дос­тавля­ют учет­ные дан­ные с пра­вами поль­зовате­ля домена.

Пер­вым делом запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел 13 откры­тых пор­тов:

88 — Kerberos;

135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC);

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — LDAP;

445 — SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

1433 — Microsoft SQL;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;

3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;

5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;

9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Ва­лиди­руем учет­ные дан­ные с помощью ути­литы NetExec.

nxc smb 10. 10. 11. 51 -u rose -p KxEPkKe6R8su

Учет­ные дан­ные вер­ны, а зна­чит, нач­нем собирать информа­цию из домена.

Точка входа

Пер­вым делом с помощью NetExec получим спи­сок поль­зовате­лей (параметр --users ). Иног­да в опи­сании учет­ных записей мож­но най­ти полез­ную информа­цию.

nxc ldap 10. 10. 11. 51 -u rose -p KxEPkKe6R8su --users

Те­перь про­верим общие SMB-ресур­сы (параметр --shares ).

nxc smb 10. 10. 11. 51 -u rose -p KxEPkKe6R8su --shares

Для чте­ния дос­тупен недефол­тный каталог Accounting Department . Под­клю­чаем­ся с помощью скрип­та impacket-smbclient и про­веря­ем фай­лы.

smbclient. py 'sequel. htb/ rose: KxEPkKe6R8su' @10. 10. 11. 51

В катало­ге два фай­ла XLSX, ска­чива­ем их на свой компь­ютер. Одна­ко при попыт­ке открыть любую из таб­лиц получа­ем ошиб­ку кодиров­ки. Видимо, фай­лы битые.

Но XLSX — это обыч­ный ZIP, так что можем поменять им рас­ширение и рас­паковать архи­вато­ром. А потом в рас­пакован­ных фай­лах поищем стро­ки вро­де secret , pass , login .

В пап­ке accounts есть какие‑то пароли, поэто­му откры­ваем XML-файл accounts/ xl/ sharedStrings. xml через бра­узер и выписы­ваем учет­ные дан­ные.

Сре­ди най­ден­ных уче­ток есть sa — логин адми­нис­тра­тора Microsoft SQL. Имен­но эту СУБД мы видели при ска­ниро­вании пор­тов.

Точка опоры

Про­веря­ем дос­туп к Microsoft SQL с помощью NetExec.

nxc mssql 10. 10. 11. 51 -u sa -p 'MSSQLP@ssw0rd!' --local-auth

У нас есть дос­туп от име­ни адми­нис­тра­тора базы дан­ных, а зна­чит, мы можем получить сес­сию на хос­те. Под­клю­чаем­ся к СУБД с помощью mssqlclient, вхо­дяще­го в Impacket, акти­виру­ем про­цеду­ру enable_xp_cmdshell и для тес­та выпол­няем коман­ду whoami .