В блоге компании Cloudflare появилась большая публикация, посвященная падению российского трафика. Представители компании рассказывают, как выглядит ситуация с их стороны, и признают, что решения для этой проблемы у них нет.

Напомним, что ранее в этом месяце СМИ и эксперты сообщали, что с начала июня 2025 года трафик Cloudflare в России снизился примерно на 30%.

Хотя ранее Роскомнадзор (РКН) призывал владельцев российских интернет-ресурсов отказаться от использования сервиса, теперь в ведомстве заявили, что информация о снижении объемов трафика «не соответствует действительности», и допустили, что «проблемы у отдельных зарубежных хостинг-провайдеров могли возникнуть из-за технических проблем на их стороне».

При этом представители РКН неоднократно предупреждали, что владельцам российских интернет-ресурсов следует отказаться от использования включенного по умолчанию расширения CDN-сервиса компании Cloudflare. В ведомстве заявляли, что TLS ECH (Encrypted Client Hello) может обходить ограничения доступа к запрещенной в РФ информации.

Владельцам ресурсов советовали отключить расширение TLS ECH или «использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак».

Как отмечали эксперты, сейчас более 40% сайтов в рунете используют Cloudflare (около 300 000 ресурсов), и около 45% сайтов малого и среднего бизнеса используют бесплатные сертификаты Let’s Encrypt от Cloudflare. В результате сайты малого бизнеса (особенно интернет-магазины) рискуют потерять до 30% трафика из-за ошибок подключения.

Кроме того, крупные иностранные сервисы (включая Twitch, Kick, Spotify, OpenAI, Amazon, Faceit и так далее) тоже используют Cloudflare, в результате могут наблюдаться проблемы с доступом и к ним.

Сегодня, 27 июня 2025 года, представители Cloudflare рассказали о том, как ситуация выглядит с их стороны. В компании заявляют, что «доступ к свободному и открытому интернету имеет решающее значение для прав личности и экономического развития».

Ниже мы цитируем сообщение Cloudflare полностью.