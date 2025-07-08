Австралийская авиакомпания Qantas сообщила, что стала жертвой кибератаки, и злоумышленники потребовали у нее выкуп. В результате атаки были похищены данные 6 млн клиентов Qantas.

«Потенциальный киберпреступник связался с нами, и в настоящее время мы работаем над проверкой его заявлений, — говорится в заявлении Qantas. — Поскольку речь идет об уголовном деле, мы обратились в Федеральную полицию Австралии и не можем комментировать этот контакт».

Впервые Qantas сообщила о кибератаке на прошлой неделе, 1 июля 2025 года. Тогда авиаперевозчик заявлял, что обнаружил аномальную активность в сторонней системе, используемой в одном из ее контакт-центров.

В результате этой атаки были раскрыты имена клиентов, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и номера часто летающих пассажиров. Однако подчеркивалось, что утечка не затрагивает данные банковских карт и финансовую информацию, паспортные данные, пароли, PIN-коды и учетные данные пользователей.

Теперь представители Qantas предупреждают клиентов о том, что им следует остерегаться мошенничества и фишинга, так как злоумышленники могут попытаться использовать похищенные данные для кражи другой конфиденциальной информации.

В компании подчеркнули, что официальные письма могут приходить только с домена qantas.com, и авиакомпания никогда не запрашивает у клиентов пароли, коды подтверждения билетов и другую конфиденциальную информацию по телефону, SMS или электронной почте.

Предполагается, что взлом Qantas стал новым звеном в череде атак на организации авиационного сектора, за которыми стоит хак-группа Scattered Spider. Напомним, что в июне от похожих взломов уже пострадали канадская авиакомпания WestJet и американская авиакомпания Hawaiian Airlines.

При этом ФБР, принадлежащая Google компания Mandiant и Palo Alto Networks выпустили совместное предупреждение об активности Scattered Spider, которая теперь может нацеливаться на компании авиационного и транспортного секторов.

В ФБР отмечали, что Scattered Spider обычно использует социальную инженерию для получения доступа к системам жертв, а также хакеры могут атаковать доверенных поставщиков и подрядчиков авиакомпаний.