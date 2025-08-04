Ранее разработчики Google обещали, что в 2025 году сервис для сокращения ссылок goo[.]gl окончательно прекратит работу, и все короткие ссылки перестанут функционировать. Однако в компании пересмотрели это решение после многочисленных просьб пользователей.

Напомним, что запущенный в далеком 2009 году goo.gl закрылся для пользователей и разработчиков еще в 2018 году.

Тогда в Google сообщали, что на рынке появилось множество аналогичных проектов, мобильных устройств, голосовых ассистентов, приложений, а интернет вообще изменился до неузнаваемости. В итоге в компании сочли, что в сервисе для сокращения URL больше нет нужды, и создание новых ссылок, а также аналитика и управление были отключены в 2019 году.

При этом в 2018 году в Google планировали, что разработчики в итоге перейдут на динамические ссылки Firebase, но в итоге компания закрыла и этот сервис.

Тем не менее, все последующие годы ссылки, ранее созданные с помощью goo.gl, продолжали функционировать. Только летом прошлого года разработчики заявили, что вскоре сервис завершит работу окончательно.

Тогда сообщалось, что с 23 августа 2024 года для определенного процента существующих ссылок goo.gl, перед переходом к целевому адресу, начнет отображаться промежуточная страница с уведомлением о том, что вскоре ссылка перестанет работать. При этом в Google предупреждали, что эта промежуточная страница сама по себе может помешать корректной работе коротких ссылок.

«Например, если вы используете другие 302 редиректы, промежуточная страница может помешать правильному завершению потока редиректов. Если вы встроили социальные метаданные в целевую страницу, промежуточная страница, скорее всего, приведет к тому, что они перестанут отображаться там, где отображалась исходная ссылка», — объясняли в компании.

Тогда же была объявлена дата окончательного отключения сервиса: 25 августа 2025 года все адреса goo.gl должны были перестать работать окончательно и возвращать только ошибку 404.

Теперь, когда до указанной даты осталось меньше месяца, разработчики Google сообщили, что решили пересмотреть планы. Из-за многочисленных жалоб и просьб со стороны пользователей было принято решение сохранить активно используемые ссылки, оставив их действующими.

«Мы понимаем, что эти ссылки встроены в бесчисленные документы, видео, сообщения и многое другое, и ценим полученные отзывы», — пишут разработчики.

В компании объясняют, что все URL-адреса, не проявлявшие активности в конце 2024 года, были перенаправлены на упомянутое выше уведомление о том, что ссылка будет деактивирована в августе 2025 года. В итоге такие ссылки все же будут отключены. Однако в их число не должны были войти ссылки, которые активно используются.