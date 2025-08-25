Представители МВД заявляют, что после ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) основным способом связи для мошенников стал сервис Google Meet.

Сообщение, опубликованное в Telegram-канале вестника киберполиции МВД РФ, гласит, что мошенники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок, в том числе с использованием FaceTime и мессенджера Max.

Отмечается, что произошел резкий рост (до 83%) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь, однако основным способом связи с жертвами якобы стал сервис Google Meet.

«Получив удар по основному каналу связи, мошенники не прекратили деятельность, а начали активный поиск обходных путей. Это организованные преступные группы, чей доход зависит от постоянного контакта с гражданами. Их инфраструктура (кол-центры, базы данных, отработанные схемы) не может простаивать, что вынуждает их быстро адаптироваться», — пишут представители МВД РФ.

Интерес мошенников к Google Meet правоохранители объясняют широкой распространенностью приложения, которое предустановлено на большинстве смартфонов под управлением Android, а также сложностью в проведении расследований.

«Оперативное получение информации от американской компании Google для расследования уголовных дел практически невозможно. Это защищает коммуникации преступников», — гласит сообщение.

Напомним, что 13 августа представители Роскомнадзора (РКН) заявили о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

В ведомстве объясняли, что, «по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан», мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

После этого Google Meet начал стремительно набирать популярность среди российских пользователей и попал на второе место среди самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в App Store.

Однако на прошлой неделе пользователи начали жаловаться на сбои в работе Google Meet. О трудностях с сервисом сообщали пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Ленинградской областей и так далее. Тогда в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ограничительные меры в отношении Google Meet в России не принимались.