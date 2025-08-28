Представители компании сообщили СМИ, что проблемы в работе Google Meet, с которыми сталкиваются российские пользователи, не связаны с техническими проблемами на стороне Google.

В середине августа представители Роскомнадзора (РКН) сообщили о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

В ведомстве объясняли, что, «по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан», мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

После этого Google Meet начал стремительно набирать популярность среди российских пользователей и в итоге попал на второе место среди самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в App Store.

Однако на прошлой неделе пользователи стали жаловаться на сбои в работе Google Meet. Тогда о трудностях с сервисом сообщали в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Ленинградской областях и так далее. При этом отмечалось, что использование дополнительных сетевых средств тоже не всегда помогает (участники встречи все равно не слышат или не видят организатора).

При этом в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что ограничительные меры в отношении Google Meet в России не принимались.

Вчера, 27 августа, пользователи вновь массово столкнулись с аналогичными проблемами в работе сервиса.

На этот раз сбои Google Meet прокомментировали и сами представители компании Google.