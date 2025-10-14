Содержание статьи
Те, кто упорно сидит на «Десятке» и не хочет обновляться, смогут продолжать свой тихий бунт против Microsoft, но чем дальше, тем это будет сложнее. Думаю, читателям «Хакера» не нужно напоминать, насколько важны патчи безопасности. Windows 10 очень быстро станет приманкой для малвари, особенно если (а точнее, когда) вскроются новые критические уязвимости.
Разработчики стороннего софта тоже постепенно будут отказываться от поддержки Windows 10 в своих программах. Пройдет время, и из «Десятки» станет сложно выходить в интернет из‑за отсутствия современных браузеров с актуальной версией TLS. Рано или поздно это случается с любой системой, лишенной обновлений.
Однако до такой кондиции «Десятка» будет доходить еще лет десять — не меньше. Вспомни Windows XP: этой системой еще кое‑как можно было пользоваться даже в 2011 году — через десять лет после выхода. А ведь на ее долю пришелся самый сложный период: переход с 32-битной архитектуры на 64-битную. И ничего, XP пережила «Висту» и даже некоторое время конкурировала по популярности с Windows 7.
Windows 10 уже побила рекорд XP: первая ее версия вышла в 2015 году и быстро стала хитом. Спорные нововведения Windows 8 из нее выкинули, вернули привычную кнопку «Пуск», улучшили производительность, стабильность и безопасность.
В Microsoft даже заявили, что Windows 10 — операционная система на все времена: новых версий не будет, будут только патчи и обновления. До 2021 года, когда вышла Windows 11, это оставалось правдой.
Windows 11 стала первой операционкой Microsoft без поддержки 32-битных процессоров. Более того, она поддерживает не все 64-битные процессоры: только начиная с восьмого поколения Intel Core. Этот шаг вызвал шквал негодования, отголоски которого слышны до сих пор.
Причина в том, что только в этих процессорах (и, соответственно, в более новых) встроен TPM 2.0 — доверенный платформенный модуль второй версии. Он работает как обособленный мини‑компьютер, имеет небольшой объем энергонезависимой памяти, содержит криптографический процессор, регистры конфигурации платформы, свой независимый от CPU генератор случайных чисел, блок SHA-1 и устройство RSA, используемое для шифрования и создания цифровых подписей. Короче, это устройство, нашпигованное самыми разными компонентами, нужными для шифрования и расшифровки.
К примеру, TPM 2.0 запрещает загрузку операционной системы при некорректно введенном пароле. А если содержимое диска зашифровано, например с помощью BitLocker, тогда хакер, даже получив локальный доступ к компьютеру, не сможет прочитать данные. Потому что в энергонезависимой памяти модуля как раз и хранятся пароли, криптографические ключи и прочее. Кроме того, TPM предотвращает запуск и выполнение вредоносов, тщательно проверяя целостность системы и дисков перед запуском компьютера.
Чаще всего TPM представлен двумя видами: отдельный блок на материнской плате и механизм, встроенный в центральный процессор. Есть третий вариант — отдельное внешнее устройство, но он мало распространен. Первый вариант также имеет название dTPM — дискретный TPM, второй — fTPM — прошивка TPM, вариант, когда TPM является частью процессора.
Из‑за вышеперечисленных проблем и достоинств «Десятки» нам нужны варианты действий, с помощью которых мы сможем продлить жизнь Windows 10. Говоря о продлении жизни, я имею в виду получение обновлений безопасности напрямую от Microsoft.
Вариант 1: самый простой, но не всем подходящий
Для его реализации тебе достаточно проживать в США или Европейском союзе и иметь зарегистрированный там ПК. Остальное — дело техники, ты автоматически получишь еще год обновления безопасности для Windows 10.
Кроме того, этим могут воспользоваться подписчики Windows 365 или OneDrive на 5 Тбайт и более.
Внутреннее чувство подсказывает мне, что ты не ищешь легких путей или не проживаешь в Европе и США.
Вариант 2: используем проект MAS
Хакерский проект MAS был создан с целью глубокого исследования безопасности Windows и прицельной модификации механизма активации и регистрации штатными средствами Windows.
Ребятам это с успехом удалось. Мало того, на сайте проекта указаны имена, никнеймы и фамилии участников, а исходный код лежит под носом у Microsoft, на серверах принадлежащего ей GitHub. Это настолько фундаментальное внедрение вглубь системы, что в Microsoft пока что просто закрывают глаза на этот проект. Это проще, чем пытаться устранить брешь, обновляя многие связанные с ней механизмы безопасности (ведь вся затея как раз в том, чтобы больше не латать Windows 10).
Для шаманства предполагается использовать утилиту
irm., входящую в состав Windows. Это исполняемый файл, связанный с функцией управления правами доступа к информации (Information Rights Management) в продуктах Microsoft. IRM позволяет контролировать доступ к конфиденциальной информации.
