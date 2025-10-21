Этот текст выиграл в номинации «фаворит жюри» на Pentest Award 2025. Соревнование ежегодно проводится компанией Awillix.
З. В. носил последнюю модель, из серии «In past we trust», чтобы не отличаться от простых людей. Сны ему давно не снились, а работа, от которой он почти не уставал и которую искренне любил, отнимала львиную долю времени. «Откуда же им взяться‑то», — думал про себя он.
Быстро разобравшись с дефолтными утренними процедурами и выпив прошедший процесс обратного осмоса без потери полезных минералов стакан воды, З. В. отправился в офис. Ездить туда он любил, вопреки всеобщему мнению, что работать удаленно эффективней. На это он имел свое мнение:
Смешно, однако. Еду себе в наземном транспорте, читаю технические статьи под ритмичные биты электроники, а они думают, что я время зря трачу и мемы смотрю. Да и повидаться с братюнями, обсуждая за
лавандовым рафомобедом последний нейростимулятор, позволяющий печатать 300 слов в минуту, не так уж плохо.
Не обнаружив новых CVE в публичных источниках и доехав на общественной самоуправляющейся капсуле на воздушной подушке до нужной остановки, З. В. свойственным ему быстрым шагом пошел к офису.
Новый проект только что стартовал и, как и все предыдущие, обещал быть интересным. На этот раз заказчик попросил действовать по старинке: через ноутбук, монитор и клавиатуру. «Что за каменный век», — подумал тогда З. В.
Купленные у Сани «Трижды в день» с Митинского рынка новейшие нанорецепторы для моментального инжекта мыслительного потока в киберпространство оставались не у дел. Пробивать лед внешнего периметра было не впервой, но чтоб такими дедовскими методами... Что ж, хозяин — барин.
Подключив по старинке ноутбук проводом
RJ45 8P8C в, слава богу, еще работающую и коммутируемую когда‑то розетку, З. В. вошел в киберпространство. На архаичном мониторе с разрешением 4K стали появляться введенные символы. На входе его ждал очередной сервис для аутентификации.
Еще в далеком прошлом, лет пятьдесят назад, в сеть утекали тонны гигабайт слитых учетных данных наивных пользователей, которые по доверчивости и в силу счастливого невежества кликали на все подряд — лишь бы получить очередной ненужный гаджет со скидкой 20%.
