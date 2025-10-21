Ут­ром 1 июля 2075 года З. В. прос­нулся, как обыч­но, слиш­ком рано. Будиль­ник проз­вонил не из внеш­него носите­ля, а где‑то внут­ри головы, точ­нее, в ауди­тор­ной коре. Пос­ле заката эпо­хи мобиль­ных телефо­нов и плав­ного перехо­да на кибер­нетику три­виаль­ным делом было иметь гла­за от Kiroshi Optics , вос­про­изво­дящие все, что делал мобиль­ный телефон, пря­мо перед собой — через ней­рон­ные свя­зи.

Этот текст выиг­рал в номина­ции «фаворит жюри» на Pentest Award 2025. Сорев­нование еже­год­но про­водит­ся ком­пани­ей Awillix.

З. В. носил пос­леднюю модель, из серии «In past we trust», что­бы не отли­чать­ся от прос­тых людей. Сны ему дав­но не сни­лись, а работа, от которой он поч­ти не уста­вал и которую искрен­не любил, отни­мала льви­ную долю вре­мени. «Отку­да же им взять­ся‑то», — думал про себя он.

Быс­тро разоб­равшись с дефол­тны­ми утренни­ми про­цеду­рами и выпив про­шед­ший про­цесс обратно­го осмо­са без потери полез­ных минера­лов ста­кан воды, З. В. отпра­вил­ся в офис. Ездить туда он любил, воп­реки все­обще­му мне­нию, что работать уда­лен­но эффектив­ней. На это он имел свое мне­ние:

Смеш­но, одна­ко. Еду себе в назем­ном тран­спор­те, читаю тех­ничес­кие статьи под рит­мичные биты элек­тро­ники, а они дума­ют, что я вре­мя зря тра­чу и мемы смот­рю. Да и повидать­ся с бра­тюня­ми, обсуждая за ла­ван­довым рафом обе­дом пос­ледний ней­рос­тимуля­тор, поз­воля­ющий печатать 300 слов в минуту, не так уж пло­хо.

Не обна­ружив новых CVE в пуб­личных источни­ках и доехав на общес­твен­ной само­управля­ющей­ся кап­суле на воз­душной подуш­ке до нуж­ной оста­нов­ки, З. В. свой­ствен­ным ему быс­трым шагом пошел к офи­су.

Но­вый про­ект толь­ко что стар­товал и, как и все пре­дыду­щие, обе­щал быть инте­рес­ным. На этот раз заказ­чик поп­росил дей­ство­вать по ста­рин­ке: через ноут­бук, монитор и кла­виату­ру. «Что за камен­ный век», — подумал тог­да З. В.

Куп­ленные у Сани «Триж­ды в день» с Митин­ско­го рын­ка новей­шие наноре­цеп­торы для момен­таль­ного инжекта мыс­литель­ного потока в ки­бер­пространс­тво оста­вались не у дел. Про­бивать лед внеш­него перимет­ра было не впер­вой, но чтоб такими дедов­ски­ми метода­ми... Что ж, хозя­ин — барин.

Под­клю­чив по ста­рин­ке ноут­бук про­водом RJ45 8P8C в, сла­ва богу, еще работа­ющую и ком­мутиру­емую ког­да‑то розет­ку, З. В. вошел в кибер­пространс­тво. На арха­ичном монито­ре с раз­решени­ем 4K ста­ли появ­лять­ся вве­ден­ные сим­волы. На вхо­де его ждал оче­ред­ной сер­вис для аутен­тифика­ции.

Еще в далеком прош­лом, лет пять­десят назад, в сеть уте­кали тон­ны гигабайт сли­тых учет­ных дан­ных наив­ных поль­зовате­лей, которые по довер­чивос­ти и в силу счас­тли­вого невежес­тва кли­кали на все под­ряд — лишь бы получить оче­ред­ной ненуж­ный гад­жет со скид­кой 20%.