Се­год­ня я покажу, как мож­но вый­ти из Windows Subsystem for Linux, если мы получи­ли дос­туп толь­ко к это­му окру­жению. Так­же рас­шифру­ем документ, вос­ста­новим учет­ную запись из кор­зины Active Directory и извле­чем дан­ные DPAPI для получе­ния учет­ки.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Voleur с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.76 voleur.htb

Кро­ме IP машины, нам извес­тны учет­ные дан­ные поль­зовате­ля домена.

Информация о машине
Ин­форма­ция о машине

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел 12 откры­тых пор­тов:

  • 88 — Kerberos;
  • 135 — Microsoft RPC;
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 2222 — сер­вер OpenSSH;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — WinRM.
 

Точка входа

Про­верим выдан­ные нам учет­ные дан­ные с помощью NetExec.

nxc smb 10.10.11.76 -u ryan.naylor -p HollowOct31Nyt
Проверка учетных данных
Про­вер­ка учет­ных дан­ных

В отве­те получа­ем ошиб­ку STATUS_NOT_SUPPORTED, а зна­чит, будем исполь­зовать аутен­тифика­цию Kerberos. Для это­го обно­вим файл /etc/hosts и добавим туда новый под­домен.

10.10.11.76 voleur.htb dc.voleur.htb

Те­перь мож­но обра­тить­ся к LDAP и зап­росить спи­сок поль­зовате­лей. Иног­да в опи­сании учет­ных записей мож­но най­ти полез­ную информа­цию.

faketime -f '+8h' nxc ldap 10.10.11.76 -u ryan.naylor -p HollowOct31Nyt -k
Проверка учетных данных
Про­вер­ка учет­ных дан­ных

Аутен­тифика­ция прой­дена, теперь прос­мотрим спи­сок общих катало­гов SMB.

faketime -f '+8h' nxc smb dc.voleur.htb -u ryan.naylor -p HollowOct31Nyt -k --shares
Список общих каталогов
Спи­сок общих катало­гов

Нам дос­тупен для чте­ния каталог IT; веро­ятно, там есть что‑то полез­ное. Исполь­зуем smbclient-ng, что­бы под­клю­чить­ся к обще­му катало­гу и пос­мотреть фай­лы. На сер­вере находим толь­ко один документ XLSX, который ска­чива­ем на свою машину.

faketime -f '+8h' smbclientng -d voleur.htb --host dc.voleur.htb -u ryan.naylor -p HollowOct31Nyt -k --kdcHost dc.voleur.htb
Содержимое общего каталога
Со­дер­жимое обще­го катало­га

По­лучить дан­ные из таб­лицы мы не можем, так как документ защищен паролем.

Форма ввода пароля
Фор­ма вво­да пароля

По­лучим из фай­ла хеш для под­бора пароля. Сде­лать это мож­но скрип­том file-office2john.

Получение хеша пароля
По­луче­ние хеша пароля

А теперь под­берем пароль к докумен­ту с помощью John the Ripper, это про­исхо­дит очень быс­тро.

john --wordlist=rockyou.txt hash.txt
Результат подбора пароля
Ре­зуль­тат под­бора пароля

От­кры­ваем документ и видим там нес­коль­ко пар учет­ных дан­ных.

Содержимое документа
Со­дер­жимое докумен­та
 

Точка опоры

Сно­ва обра­щаем­ся к LDAP и зап­рашива­ем спи­сок поль­зовате­лей. Иног­да в опи­сании учет­ных записей мож­но най­ти полез­ную информа­цию.

faketime -f '+8h' nxc ldap 10.10.11.76 -u ryan.naylor -p HollowOct31Nyt -k
Список пользователей
Спи­сок поль­зовате­лей

Спи­сок поль­зовате­лей сох­раня­ем в файл, пос­ле чего про­веря­ем най­ден­ные пароль и дру­гие учет­ные дан­ные.

faketime -f '+8h' nxc ldap 10.10.11.76 -u users.txt -p NightT1meP1dg3on14 -k
faketime -f '+8h' nxc ldap 10.10.11.76 -u svc_ldap -p M1XyC9pW7qT5Vn -k
faketime -f '+8h' nxc ldap 10.10.11.76 -u svc_iis -p N5pXyW1VqM7CZ8 -k
Проверка учетных данных
Про­вер­ка учет­ных дан­ных

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии