Се­год­ня я покажу, как мож­но вый­ти из Windows Subsystem for Linux, если мы получи­ли дос­туп толь­ко к это­му окру­жению. Так­же рас­шифру­ем документ, вос­ста­новим учет­ную запись из кор­зины Active Directory и извле­чем дан­ные DPAPI для получе­ния учет­ки.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Voleur с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 76 voleur. htb

Кро­ме IP машины, нам извес­тны учет­ные дан­ные поль­зовате­ля домена.

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел 12 откры­тых пор­тов:

88 — Kerberos;

135 — Microsoft RPC;

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — LDAP;

445 — SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

2222 — сер­вер OpenSSH;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;

3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;

5985 — WinRM.

Точка входа

Про­верим выдан­ные нам учет­ные дан­ные с помощью NetExec.

nxc smb 10. 10. 11. 76 -u ryan. naylor -p HollowOct31Nyt

В отве­те получа­ем ошиб­ку STATUS_NOT_SUPPORTED , а зна­чит, будем исполь­зовать аутен­тифика­цию Kerberos. Для это­го обно­вим файл / etc/ hosts и добавим туда новый под­домен.

10. 10. 11. 76 voleur. htb dc. voleur. htb

Те­перь мож­но обра­тить­ся к LDAP и зап­росить спи­сок поль­зовате­лей. Иног­да в опи­сании учет­ных записей мож­но най­ти полез­ную информа­цию.

faketime -f '+8h' nxc ldap 10. 10. 11. 76 -u ryan. naylor -p HollowOct31Nyt -k

Аутен­тифика­ция прой­дена, теперь прос­мотрим спи­сок общих катало­гов SMB.

faketime -f '+8h' nxc smb dc. voleur. htb -u ryan. naylor -p HollowOct31Nyt -k --shares

Нам дос­тупен для чте­ния каталог IT ; веро­ятно, там есть что‑то полез­ное. Исполь­зуем smbclient-ng, что­бы под­клю­чить­ся к обще­му катало­гу и пос­мотреть фай­лы. На сер­вере находим толь­ко один документ XLSX, который ска­чива­ем на свою машину.

faketime -f '+8h' smbclientng -d voleur. htb --host dc. voleur. htb -u ryan. naylor -p HollowOct31Nyt -k --kdcHost dc. voleur. htb

По­лучить дан­ные из таб­лицы мы не можем, так как документ защищен паролем.

По­лучим из фай­ла хеш для под­бора пароля. Сде­лать это мож­но скрип­том file-office2john.

А теперь под­берем пароль к докумен­ту с помощью John the Ripper, это про­исхо­дит очень быс­тро.

john --wordlist = rockyou. txt hash. txt

От­кры­ваем документ и видим там нес­коль­ко пар учет­ных дан­ных.

Точка опоры

Сно­ва обра­щаем­ся к LDAP и зап­рашива­ем спи­сок поль­зовате­лей. Иног­да в опи­сании учет­ных записей мож­но най­ти полез­ную информа­цию.

faketime -f '+8h' nxc ldap 10. 10. 11. 76 -u ryan. naylor -p HollowOct31Nyt -k

Спи­сок поль­зовате­лей сох­раня­ем в файл, пос­ле чего про­веря­ем най­ден­ные пароль и дру­гие учет­ные дан­ные.