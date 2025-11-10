Се­год­ня я покажу при­мене­ние тех­ники COM Hijacking для повыше­ния при­виле­гий в Windows. Но преж­де раз­берем экс­плу­ата­цию цепоч­ки раз­решений ACL и ском­про­мети­руем слу­жеб­ную учет­ку.

На­ша конеч­ная цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине RustyKey с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.75 rustykey.htb

В допол­нение к IP нам пре­дос­тавили учет­ные дан­ные поль­зовате­ля домена.

Информация о машине
Но для начала запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ска­нер нашел мно­го откры­тых пор­тов:

  • 88 — Kerberos;
  • 135 — Microsoft RPC;
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — WinRM;
  • 9389 — веб‑служ­бы AD DS.
 

Точка входа

Про­верим выдан­ные нам учет­ные дан­ные с помощью NetExec.

nxc smb 10.10.11.75 -u 'rr.parker' -p '8#t5HE8L!W3A'
Проверка учетных данных
В отве­те получа­ем ошиб­ку STATUS_NOT_SUPPORTED, а зна­чит, будем исполь­зовать аутен­тифика­цию Kerberos. Для это­го обно­вим запись в фай­ле /etc/hosts.

10.10.11.75 rustykey.htb dc.rustykey.htb dc

Те­перь мож­но обра­тить­ся к LDAP и зап­росить спи­сок поль­зовате­лей. Иног­да в опи­сании учет­ных записей попада­ется полез­ная информа­ция.

faketime -f '+8h' nxc ldap dc.rustykey.htb -u 'rr.parker' -p '8#t5HE8L!W3A' -k --users
Список пользователей
Аутен­тифика­ция прой­дена, спи­сок поль­зовате­лей сох­раня­ем в файл. Теперь прос­мотрим спи­сок общих SMB-катало­гов.

faketime -f '+8h' nxc smb dc.rustykey.htb -u 'rr.parker' -p '8#t5HE8L!W3A' -k --shares
Список общих каталогов
Тут тоже ничего инте­рес­ного не находим, а зна­чит, будем собирать информа­цию о домене с помощью BloodHound.

Справка: BloodHound

Ути­лита BloodHound исполь­зует теорию гра­фов для выяв­ления скры­тых и зачас­тую неп­редна­мерен­ных вза­имос­вязей в сре­де Active Directory. Ее мож­но исполь­зовать, что­бы лег­ко иден­тифици­ровать очень слож­ные пути ата­ки. Помимо самой ути­литы, которая поз­воля­ет прос­матри­вать граф, сущес­тву­ет часть, заг­ружа­емая на уда­лен­ный хост для сбо­ра информа­ции. Она быва­ет в вер­сиях для раз­ных ОС и на раз­ных язы­ках прог­рамми­рова­ния.

Со­бирать дан­ные будем с помощью кол­лекто­ра RustHound, он может исполь­зовать аутен­тифика­цию Kerberos. Вне­сем информа­цию о целевом домене в файл /etc/krb5.conf.

[domain_realm]
.rustykey.htb = RUSTYKEY.HTB
rustykey.htb = RUSTYKEY.HTB
[libdefaults]
default_realm = RUSTYKEY.HTB
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = true
ticket_lifetime = 24h
forwardable = true
[realms]
RUSTYKEY.HTB = {
kdc = DC.RUSTYKEY.HTB
admin_server = DC.RUSTYKEY.HTB
default_domain = RUSTYKEY.HTB
}

За­тем зап­росим TGT-билет поль­зовате­ля и выпол­ним под­клю­чение к служ­бе LDAP.

faketime -f '+8h' getTGT.py rustykey.htb/'rr.parker':'8#t5HE8L!W3A'
Получение TGT-билета
KRB5CCNAME=rr.parker.ccache faketime -f "+8h" ./rusthound-ce -d rustykey.htb -u rr.parker -f DC -k -z -c All
Логи RustHound
