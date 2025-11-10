Содержание статьи
Наша конечная цель — получение прав суперпользователя на машине RustyKey с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — сложный.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.75 rustykey.htb
В дополнение к IP нам предоставили учетные данные пользователя домена.
Но для начала запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел много открытых портов:
- 88 — Kerberos;
- 135 — Microsoft RPC;
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — LDAP;
- 445 — SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 3268 (LDAP) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру;
- 3269 (LDAPS) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру через защищенное соединение;
- 5985 — WinRM;
- 9389 — веб‑службы AD DS.
Точка входа
Проверим выданные нам учетные данные с помощью NetExec.
nxc smb 10.10.11.75 -u 'rr.parker' -p '8#t5HE8L!W3A'
В ответе получаем ошибку
STATUS_NOT_SUPPORTED, а значит, будем использовать аутентификацию Kerberos. Для этого обновим запись в файле
/.
10.10.11.75 rustykey.htb dc.rustykey.htb dc
Теперь можно обратиться к LDAP и запросить список пользователей. Иногда в описании учетных записей попадается полезная информация.
faketime -f '+8h' nxc ldap dc.rustykey.htb -u 'rr.parker' -p '8#t5HE8L!W3A' -k --users
Аутентификация пройдена, список пользователей сохраняем в файл. Теперь просмотрим список общих SMB-каталогов.
faketime -f '+8h' nxc smb dc.rustykey.htb -u 'rr.parker' -p '8#t5HE8L!W3A' -k --shares
Тут тоже ничего интересного не находим, а значит, будем собирать информацию о домене с помощью BloodHound.
Справка: BloodHound
Утилита BloodHound использует теорию графов для выявления скрытых и зачастую непреднамеренных взаимосвязей в среде Active Directory. Ее можно использовать, чтобы легко идентифицировать очень сложные пути атаки. Помимо самой утилиты, которая позволяет просматривать граф, существует часть, загружаемая на удаленный хост для сбора информации. Она бывает в версиях для разных ОС и на разных языках программирования.
Собирать данные будем с помощью коллектора RustHound, он может использовать аутентификацию Kerberos. Внесем информацию о целевом домене в файл
/.
[domain_realm] .rustykey.htb = RUSTYKEY.HTB rustykey.htb = RUSTYKEY.HTB[libdefaults] default_realm = RUSTYKEY.HTB dns_lookup_realm = false dns_lookup_kdc = true ticket_lifetime = 24h forwardable = true[realms] RUSTYKEY.HTB = { kdc = DC.RUSTYKEY.HTB admin_server = DC.RUSTYKEY.HTB default_domain = RUSTYKEY.HTB }
Затем запросим TGT-билет пользователя и выполним подключение к службе LDAP.
faketime -f '+8h' getTGT.py rustykey.htb/'rr.parker':'8#t5HE8L!W3A'
KRB5CCNAME=rr.parker.ccache faketime -f "+8h" ./rusthound-ce -d rustykey.htb -u rr.parker -f DC -k -z -c All
