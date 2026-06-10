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Collaborator
Инструмент Collaborator нужен для большинства слепых атак: SSRF, SSTI, command injection, XSS, XXE и других, в которых ты не можешь напрямую увидеть результат. Даже в слепой SQL-инъекции Collaborator пригодится, чтобы ускорить получение данных. Например, через DNS-запрос, добавляя в URL данные, закодированные в Base64.
Давай откроем Burp Collaborator и нажмем Get Started. Burp выделит субдомен для твоего проекта и повесит на него слушатель. Адрес будет выглядеть примерно так:
6w3nr6rgzwiphi514923wwew8nee26qv.oastify.com
Любые запросы к нему мы увидим на вкладке Collaborator.
Запросы фиксирует сервер PortSwigger. Он работает независимо от того, запущен у тебя Burp или нет. Когда откроешь проект, к которому привязан уникальный адрес, Burp подтянет все запросы, упавшие на сервер.
Создаем слушатель, копируем адрес и закрываем проект. Выполняем обычный запрос через curl, после этого открываем проект. Если запросы не подтянулись сами, нажимаем Pull Now.
Попробуем передать данные в запросе. Добавим к URL путь
/. Получится такая ссылка:
http://6w3nr6rgzwiphi514923wwew8nee26qv.oastify.com/SGVsbG8sIGhhY2tlciE=
Можешь выполнить запрос через curl или просто открыть свою ссылку в браузере. В Collaborator появятся связанные запросы, включая закодированное сообщение. Декодировать сообщение можно в Burp на вкладке Decoder. Адрес рабочий, можешь попробовать отправить мне через него сообщение.
Для демонстрации работы хорошо подходит лаба Blind SSRF with out-of-band detection с сайта PortSwigger. Атака из лабы может пригодиться тебе на практике. Когда неизвестен реальный IP-адрес таргета, она поможет его узнать.
Лаба — обычный информационный сайт, на котором представлены разные товары. Открываем любой товар, перехватываем запрос в Burp Suite и отправляем его в Repeater.
Уязвимость в поле
Referer. Когда пользователь открывает карточку товара, сервер делает запрос к ресурсу, указанному в
Referer. Выделяем часть реферера, которая идет после
https:/. Кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем Insert Collaborator payload. Burp сам создаст субдомен и подставит его в запрос.
Отправляем запрос и ждем, когда в Collaborator прилетит информация. Иногда требуется несколько минут. Можно нажать Pull Now, чтобы проверить, появились ли данные. Если запрос долго не приходит, убедись, что
Referer начинается с
https:/.
Результатом атаки станут два DNS-запроса и один HTTP-запрос. На практике один или несколько серверов могут быть связаны с таргетом. Есть шанс добраться до сервера и просканировать его с помощью Nmap или другой тулзы.
Burp Collaborator доступен только в Burp Suite Professional. Если пользуешься Community Edition, можно взять бесплатный webhook.site или похожий сервис. Заходим на сайт — он выдаст уникальный адрес. Важно сохранить ссылку, чтобы позже увидеть результат.
Атака на токены и сессии
Burp Sequencer — инструмент для анализа токенов, идентификаторов сессий и любых других случайных значений на предмет повторного использования.
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