Содержание статьи
Сегодня мы затронем очень холиварную тему ламповых усилителей. Да, мы уже собирали аудиоусилители в составе ламповых приемников, но все они были однотактные. На этот раз будет двухтактник, или, как его называли в начале XX века, «пуш‑пуль». Собрать двухтактный ламповый усилитель — моя давняя мечта. Не то чтобы он какой‑то особенный, просто деталей всегда не хватало.
Однотактник в свое время легко собирался из останков лампового телека, ну, вернее, двух телевизоров — звук в них был монофонический. С двухтактником все немного сложнее, так как их в советскую бытовую электронику не ставили, поэтому запчасти считались дефицитом. Нужно было или покупать трансформатор, или мотать его самому. Покупать душила жаба, а мотать выходной трансформатор я и сейчас не возьмусь.
Второй трудностью был удвоенный набор ламп выходного каскада, я уж не буду говорить, что по уму они должны быть подобранные, новые или хотя бы заезженные одинаково. В общем, как‑то все не складывалось... А вот в 2020 году я нашел нужные трансформаторы под 6П14П по привлекательной цене, потом к ним добавлялись остальные детали. Последними были собственно выходные пентоды 6П14П‑ЕР, тоже доставшиеся мне волею случая. Зашел в магазин радиодеталей и разговорился с продавцом, он мне предложил эти самые пентоды из одной серии с военной приемкой по 150 рублей, все равно, говорит, никто не берет. Так комплект был собран, но он продолжил лежать в столе, не до него было. А теперь время пришло.
Я не склонен считать ламповые усилители пределом совершенства, более того, я не уверен, что их можно дотянуть до стандарта Hi-Fi. Звук они искажают, впрочем, это можно рассматривать даже как фичу. Зато они дают возможность прикоснуться к истории, да и просто повыпендриваться. А еще они очень теплые и светятся в темноте.
Немножко теории
Радиолампа — один из первых активных радиотехнических приборов, иными словами, она может усиливать сигнал за счет мощности, подводимой извне. Изменение потенциала управляющей сетки вызывает изменение анодного тока, так и происходит усиление. У лампы большое внутреннее сопротивление, и для достижения максимального КПД нагрузка тоже должна быть высокоомной.
Динамики по ряду практических соображений низкоомные, и, чтобы их согласовать с высокоомной лампой, обычно используют трансформатор.
Вольт‑амперная характеристика лампы в целом нелинейна, и для неискаженного усиления на ней выбирают линейный участок. Такой режим работы называется А.
В режиме А есть ток покоя, и он значительный. На малых мощностях это несущественно, но, если хочется использовать десятки и сотни ватт, это уже проблема, так как трансформатор может войти в насыщение, что приведет опять же к искажениям и прочим неприятностям. На малых мощностях это решается тупо в лоб: берут сердечник потолще и делают его незамкнутым, но с ростом мощности такой подход становится непрактичным и нерентабельным. Хитрые инженеры нашли решение: подключить два каскада к одному трансформатору, так, чтобы токи покоя в двух обмотках компенсировали магнитное поле друг друга. При этом если каскады раскачивать в противофазе, то мы получим двойное усиление полезного сигнала. Решаем проблему, при этом повышая выходную мощность, — очень элегантно!
Такие каскады во времена их изобретения называли пуш‑пульными или просто «пуш‑пуль» (прямо так и писали вплоть до сороковых годов), потом стали называть двухтактными. А чтобы качать выходные лампы в противофазе, как раз и нужен фазоинвертор, вместо которого поначалу также использовали трансформатор. На малых мощностях это не приносит ничего, кроме усложнения схемы и увеличения КПД (но на него обычно никто не смотрит).
Определяемся со схемой
Быстрый поиск в интернете выдал несколько готовых схем, типа такой.
EL84 — это аналог наших 6П14П, а 12AX7 — аналог 6H2П. Насчет 18 Вт мощности автор немного лукавит, но об этом мы поговорим позже. В представленном варианте мне не понравилась схема фазовращателя. Поэтому, почесав затылок, я взял с полки видавший виды справочник радиолюбителя от 1961 года. Там как раз представлен разбор усилителей покаскадно. Идея собрать типичный усилок начала шестидесятых мне понравилась, и я остановился на этом варианте.
Использовать будем вариант 4б. Тут даже таблица с номиналами деталей есть, думать особо не надо. Оконечный каскад устроен еще проще.
Сопротивление катодного резистора составляет 120 Ом. Что касается питания, то я пошел по простому пути: решил использовать обычный полупроводниковый выпрямитель, заморачиваться с полностью ламповыми решениями я особого смысла не вижу.
Уже в начале шестидесятых активно использовались селеновые мосты и обычные выпрямительные диоды (правда, германиевые, например Д7). Собственно, аутентичные диоды у меня были, но я предпочел современные 4007. Фильтр питания я решил оставить из шестидесятых, два электролита и дроссель, благо дроссель тоже был закуплен заранее. В итоге полная схема усилителя приобрела следующий вид.
А это основные детали будущей конструкции.
Начинаем собирать
warning
В анодных цепях усилителя напряжение более 300 В, при неудачном стечении обстоятельств эта штука может тебя убить! Особенно учитывая, что корпус усилителя металлический и заземлен. Если у тебя нет опыта обращения с подобными конструкциями, может, и не стоит его приобретать. Если все же рискнешь, крайне рекомендуется во время пусконаладочных работ держать одну руку в кармане (это не фигура речи). Выполнение измерений на включенном усилителе одной рукой существенно снизит вероятность смертельного поражения электрическим током.
