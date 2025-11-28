Вы­бор сис­темы ини­циали­зации в Linux — важ­ней­шая задача: от это­го зависит надеж­ность и безопас­ность. Systemd руга­ют за слож­ность и потен­циаль­ные уяз­вимос­ти, SysVinit счи­тает­ся уста­рев­шим, а OpenRC и runit — непонят­ная экзо­тика. В этой статье я раз­беру systemd, OpenRC и runit, их архи­тек­туру, вли­яние на безопас­ность и прак­тичес­кое при­мене­ние, что­бы помочь тебе выб­рать.

Сис­тема ини­циали­зации — это про­цесс с PID 1, который запус­кает все осталь­ное в Linux. Если она нас­тро­ена неп­равиль­но, это может открыть две­ри для атак или усложнить вос­ста­нов­ление пос­ле сбоя. Нап­ример, в 2018 году уяз­вимость CVE-2018-15686 в systemd поз­воляла зло­умыш­ленни­ку с локаль­ным дос­тупом получить root-пра­ва через ошиб­ку в обра­бот­ке сооб­щений D-Bus. Такие проб­лемы показы­вают, что выбор и нас­трой­ка init-сис­темы нап­рямую вли­яют на безопас­ность. Понима­ние того, как раз­ные сис­темы работа­ют и защища­ются, помога­ет миними­зиро­вать рис­ки и упростить аудит.

Systemd: возможности и риски

Systemd — эко­сис­тема, исполь­зуемая в Ubuntu, RHEL, Debian. Она управля­ет мно­жес­твом внут­ренних механиз­мов в этих сис­темах. Под­дер­жка cgroups v2, namespaces и resolved поз­воля­ет изо­лиро­вать про­цес­сы и ресур­сы, что дела­ет systemd популяр­ным инс­тру­мен­том для DevSecOps, но слож­ность это­го инс­тру­мен­та уве­личи­вает повер­хность ата­ки. Слож­ность всег­да соз­дает допол­нитель­ные рис­ки!

Да­вай раз­берем, что уме­ет systemd и как ее обе­зопа­сить.

Как писать systemd Ав­тор systemd Лен­нарт Пёт­теринг: Пра­виль­но писать systemd, а не System D или даже SystemD. И уж точ­но не system d. Почему? Потому что это сис­темный демон (system daemon), а в Unix/Linux их пишут в ниж­нем регис­тре и добав­ляют суф­фикс d (тоже строч­ный). А так как systemd управля­ет сис­темой (system), он и называ­ется systemd. Все прос­то. Единс­твен­ный слу­чай, ког­да мы допус­каем заг­лавную бук­ву в наз­вании (хотя и это нам не по душе), — если вы начина­ете пред­ложение со сло­ва systemd. В осо­бо тор­жес­твен­ные праз­дни­ки вам так­же поз­волитель­но писать sÿstëmd.

Безопасность

Systemd работа­ет с юни­тами — кон­фигура­цион­ными фай­лами, которые зада­ют, как запус­кать служ­бы (.service), сокеты (.socket), тай­меры (.timer) или точ­ки мон­тирова­ния (.mount). Нап­ример, файл nginx. service опре­деля­ет, как под­нять веб‑сер­вер, его зависи­мос­ти и огра­ниче­ния. Сре­ди ком­понен­тов — systemd-journald для бинар­ного логиро­вания (аль­тер­натива rsyslog), systemd-networkd и resolved для управле­ния сетью и DNS, logind для кон­тро­ля поль­зователь­ских сес­сий и systemd-nspawn для лег­кой кон­тей­нериза­ции.

Для безопас­ности systemd пред­лага­ет механиз­мы огра­ниче­ния при­виле­гий, которые про­ще, чем нас­трой­ка seccomp или POSIX-капаби­лити.

NoNewPrivileges=yes бло­киру­ет повыше­ние при­виле­гий, даже при экс­плу­ата­ции уяз­вимос­тей.

бло­киру­ет повыше­ние при­виле­гий, даже при экс­плу­ата­ции уяз­вимос­тей. PrivateTmp=yes изо­лиру­ет / tmp , что­бы служ­ба не читала чужие фай­лы.

изо­лиру­ет , что­бы служ­ба не читала чужие фай­лы. ProtectSystem=full дела­ет катало­ги / usr , / boot и / etc дос­тупны­ми толь­ко для чте­ния.

дела­ет катало­ги , и дос­тупны­ми толь­ко для чте­ния. ReadWritePaths раз­реша­ет запись толь­ко в ука­зан­ные дирек­тории, нап­ример / var/ log/ nginx .

раз­реша­ет запись толь­ко в ука­зан­ные дирек­тории, нап­ример . CapabilityBoundingSet огра­ничи­вает capabilities — воз­можнос­ти про­цес­сов выпол­нять те или иные дей­ствия.

огра­ничи­вает capabilities — воз­можнос­ти про­цес­сов выпол­нять те или иные дей­ствия. RestrictAddressFamilies раз­реша­ет толь­ко нуж­ные про­токо­лы, такие как AF_INET и AF_INET6 .

раз­реша­ет толь­ко нуж­ные про­токо­лы, такие как и . MemoryDenyWriteExecute=yes защища­ет от инъ­екции кода в про­цес­сы.

защища­ет от инъ­екции кода в про­цес­сы. PrivateDevices=yes огра­ничи­вает дос­туп к /dev.

Вот при­мер безопас­ной кон­фигура­ции для Nginx в / etc/ systemd/ system/ secure-nginx. service :

[ Unit] Description = Secure NGINX Web Server After = network. target [ Service] ExecStart = / usr/ sbin/ nginx -c / etc/ nginx/ nginx. conf User = nginx Group = nginx CapabilityBoundingSet = CAP_NET_BIND_SERVICE NoNewPrivileges = yes PrivateTmp = yes ProtectSystem = full ReadWritePaths = / var/ lib/ nginx / var/ log/ nginx RestrictAddressFamilies = AF_INET AF_INET6 MemoryDenyWriteExecute = yes PrivateDevices = yes ProtectHome = yes SystemCallFilter = @system-service SystemCallArchitectures = native [ Install] WantedBy = multi-user. target

Эта кон­фигура­ция запус­кает nginx от име­ни неп­ривиле­гиро­ван­ного поль­зовате­ля, огра­ничи­вает его воз­можнос­ти, изо­лиру­ет / tmp , / home и сис­темные дирек­тории, раз­реша­ет толь­ко IPv4/IPv6 и бло­киру­ет выпол­нение кода из памяти. Коман­да systemd-analyze security secure-nginx. service покажет оцен­ку уяз­вимос­тей и пред­ложит улуч­шения.