Правоохранители Швейцарии и Германии сообщили о ликвидации крупного миксер-сервиса Cryptomixer, который работал с 2016 года и помогал преступникам отмывать средства, полученные незаконном путем. По данным Европола, за эти года через сервис прошло более 1,3 млрд евро в биткоинах (около 1,5 млрд долларов США).

Операция под кодовым названием «Олимпия» (Olympia) прошла в конце ноября в Цюрихе. В ходе рейдов, которые продолжались с 24 по 28 ноября, правоохранительные органы при поддержке Европола и Евроюста изъяли три сервера, содержащие более 12 ТБ данных, закрыли домены в обычном интернете и в сети Tor, а также конфисковали биткоины на сумму 24 млн евро (порядка 29 млн долларов США). О каких-либо арестах в официальных пресс-релизах не сообщается.

«Cryptomixer представлял собой гибридный миксер-сервис, работавший одновременно в открытом интернете и в даркнете. Он способствовал сокрытию преступных средств для группировок, занимающихся вымогательством, теневых форумов и маркетплейсов даркнета. ПО сервиса блокировало отслеживание средств в блокчейне, поэтому платформой предпочитали пользоваться киберпреступники, стремящиеся отмыть полученные незаконным путем доходы от различных видов преступной деятельности (включая незаконный оборот наркотиков, торговлю оружием, вымогательские атаки и мошенничество с платежными картами)», — сообщают представители Европола.

Власти отмечают, что подобные сервисы обеспечивают преступникам анонимность на критически важном этапе — когда нужно конвертировать украденные активы в фиатные деньги или другую криптовалюту. Хотя теоретически такие платформы могут иметь легальное применение, на практике их основными пользователями остаются криминальные группировки, стремящиеся избежать идентификации и ареста.

Следует отметить, что это не первая крупная операция правоохранительных органов, направленная против криптомиксеров. К примеру, в марте 2023 года Европол координировал похожую операцию против ChipMixer — одного из крупнейших сервисов смешивания криптовалюты в даркнете. Тогда немецкая полиция и ФБР изъяли четыре сервера, 7 ТБ данных и биткоины на сумму 46,5 млн долларов США.

Также напомним, что в конце ноября в США были приговорены к тюремному заключению основатели криптомиксера Samourai — их признали виновными в отмывании более 237 миллионов долларов.

Закрытие Cryptomixer стало очередным серьезным ударом по криминальной криптоэкосистеме и показывает, что международное правоохранительное сообщество все активнее борется с инструментами, позволяющими преступникам скрывать следы незаконной деятельности в цифровом пространстве.