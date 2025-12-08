Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Editor с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в файл
/:
10.10.11.80 editor.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0;
- 8080 — веб‑сервер Jetty 10.0.20.
Нам доступны два сайта: на 80‑м порте — какой‑то редактор кода, а на 8080‑м развернут движок XWiki 15.10.8.
Точка входа
XWiki — опенсорсная платформа для создания вики‑сайтов, баз знаний, объектных хранилищ и приложений. Она помогает организовывать совместную работу, хранить документацию, управлять структурированными данными и собирать настраиваемые приложения прямо внутри платформы. Поддерживает расширения через плагины, контроль версий, настройку прав доступа и интеграцию с внешними сервисами.
Первым делом проверяем, есть ли для найденной CMS готовые эксплоиты. Обычно достаточно поиска в Google.
Так мы узнаём, что в XWiki 15.10.8 есть уязвимость CVE-2025-24893, которая позволяет получить удаленное выполнение кода на сервере. Она появляется из‑за того, что макрос
SolrSearch некорректно обрабатывает пользовательский ввод при формировании RSS-фида, что дает возможность внедрить и выполнить код на Groovy.
