Содержание статьи
- Как «Кибериспытания» меняют правила игры?
- Зачем бизнесу новая метрика?
- Деньги хороши для принятия решений
- «Стоимость взлома»: методология и логика измерения
- Как формулируются НС?
- Как это работает на практике?
- Нюансы, о которых лучше помнить
- Миллионы за взлом или спокойный сон?
- Что такое «Кибериспытание»?
- Зачем это бизнесу и CISO?
- Как готовится компания?
- Как проходит испытание?
- Что после?
- Какова роль «Кибериспытания»?
- На что обратить внимание?
- 100 компаний на прочность и хакеры-миллионеры
- Цифры, которые нельзя игнорировать
- Примеры, которые стали хрестоматией
- Управление риском в рублях
- Как считать ROI без лишней математики
- Что об этом думают вендоры и страховщики?
- Как выглядит дашборд для совета директоров?
- Как внедрить без боли?
- Заключение
Я директор по исследованиям в компании АО «Кибериспытание». Мы сделали более сотни краш‑тестов для компаний и смотрим на безопасность глазами тех, кто ломает.
Как «Кибериспытания» меняют правила игры?
Если ты управляешь рисками, входные данные тебе нужны в понятных величинах, и самая понятная из них — это деньги.
Для пентестеров все может выглядеть просто: «находим дыру, показываем, как через нее пройти». Но для бюрократа, CEO и CFO важно другое: кто у вас умеет не только выявлять дырки, но и получать из этого пользу для организации. Вот тут и встает понятие киберустойчивости. Это не про какой‑то один эксплоит, это о том, что люди, процессы и технологии должны работать скоординированно.
Кибериспытание* дает не только список болевых точек — оно проливает свет на то, умеют ли команды реагировать, есть ли регламенты и отработанные каналы коммуникации, работают ли плейбуки и кто реально нажимает «красную кнопку». Проще: если у твоей компании на слайдах SOC есть, а в жизни — нет, испытание это покажет быстро и без милосердия. И это хорошо, потому что именно в этот момент и люди, и процессы, и технологии имеют шанс вырасти.
Эта статья — про переход от «процентов» к «рублям», про то, как измерять безопасность и про то, как избавиться от тревожности по этой части.
Зачем бизнесу новая метрика?
Любой CEO на вопрос о том, насколько защищена компания, начнет перечислять все принятые меры: «У нас внедрен SIEM, мы регулярно проводим аудит, SOC работает, фаерволы стоят».
Звучит успокаивающе. Но разве это ответ на вопрос?
Представь: ты хочешь купить машину, и вместо того, чтобы сказать «она проезжает 500 км на полном баке», тебе говорят: «в ней 5 литров антифриза, 4 датчика давления и 80% сертификации по стандарту». Смешно? Вот именно.
В кибербезопасности та же история. Метрики есть, бумажки есть, а реальной картины нет. Руководителю нужно простое понимание: сколько стоит взломать его бизнес.
Именно поэтому мы предложили новую систему измерений — Кибериспытание.
Компания ставит на кон конкретную сумму и говорит: «Если сможете предоставить информацию о том, как реализовать недопустимое событие — забирайте деньги».
А если никто не смог, значит, защита реально работает. Все честно, как в любых соревнованиях.
Деньги хороши для принятия решений
Большинство компаний строят отчетность по защищенности в процентах, maturity-баллах и чеклистах. Это хорошо для внутренних процедур, но плохо для внешних стрессов. Атакующий не читает ваши политики. Он видит поверхность и идет по пути наименьшего сопротивления.
Но при этом чеклисты и аттестации нужны. Они задают порядок действий, роли в команде, набор обязательных артефактов. Но без реальных испытаний вся эта система превращается в формальность. Настоящая проверка — это когда то, что построено «по бумагам» встречается с реальными атаками.
Совет директоров и андеррайтеры думают категориями стоимостей и потерь. Они спрашивают: «Если мы потеряем N клиентов, сколько репутационного и финансового урона будет?» Оценка в рублях дает управляемую метрику для бюджета, для переговоров с инвесторами и для определения приоритетов: что закрыть в первую очередь, чтобы максимизировать рост порога взлома при минимальных затратах.
По сути, это как ГОСТ и ТУ. ТУ — это внутренние правила и галочки: что должно быть описано, какие процессы задокументированы. ГОСТ — это испытание продукта на выходе. Если не выдержал — его бракуют. Так и в кибербезе: без «ТУ» нельзя выстроить систему, но без «ГОСТа» нельзя доказать, что она работает.
Переводя уязвимости в рубли, мы делаем безопасность инструментом капиталовложений: каждая мера показывает не только технический эффект, но и экономическую отдачу. Это позволяет сравнивать между собой проекты, аргументировать бюджет перед CFO и прямо демонстрировать андеррайтерам снижение риска.
Перевод в деньги — это не повод для «пиара»: завышенные цифры губительны, а недооценка очень опасна. Нужна честная методология и факт‑контроль.
Проценты хороши для создания чеклистов, деньги — для принятия решений. Если ты хочешь, чтобы безопасность обсуждалась на уровне совета, тогда переводи риск в рубли и готовь экспериментальные данные.
«Стоимость взлома»: методология и логика измерения
Разберемся по‑простому. «Стоимость взлома» — это не модный индекс для презентации, а реальная цифра: сколько денег надо, чтобы опытный хакер взломал компанию и выполнил недопустимые события (НС).
Эта цифра понятна всем. CFO видит деньги, CTO — список задач, CISO — приоритеты, инвестор — риск в рублях. Вот и весь секрет.
Как формулируются НС?
Тут все максимально приземленно:
- Сначала выбираем реальную боль бизнеса. Кража денег, утечка базы, падение ключевого сервиса.
- Дальше — флаг. Что будет считаться успехом? Транзакция на сумму X? Таблица Y с критичными полями? Три часа простоя? Или может root на сервере, где крутиться корпоративный портал?
- Сразу очерчиваем границы. Можно ли использовать физический доступ? Социнж? DoS? Чтобы потом не было вопросов.
- И последнее — доказательства. Какие артефакты принимаются в отчет? Логи, скрины, дампы — фиксируем заранее.
Как это работает на практике?
Процесс в общих чертах всегда один и тот же:
- Подготовка и консультации с сотрудниками компании.
- Анонс — публичный или закрытый в зависимости от задачи.
- Исследователи присылают отчеты и PoC. Экспертный совет решает, засчитать или нет.
- Если информация о реализации НС достоверна — фиксируем, делаем разбор.
- В конце считаем стоимость взлома и переводим результат в понятные цифры.
Нюансы, о которых лучше помнить
Законодательство и этика тут не для галочки. Без контрактов и регламентов рискуют все — и заказчик, и исследователь. Недопустимые события нельзя строить так, чтобы страдали третьи лица или нарушался закон.
Миллионы за взлом или спокойный сон?
Что такое «Кибериспытание»?
Слово «взлом» красиво звучит в телеграм‑чатах и на тусовках комьюнити, но в деловой реальности оно опасно и неточно. Кибериспытание — это не «мы открываем ворота и ждем, кто залезет». Это покупка информации: компания платит за воспроизводимый и задокументированный ответ на вопрос «где у нас бреши и что с этим делать». Всё делается в белых перчатках: заключаются контракты, определяется критерии успеха, создается список допустимых методов и продумывается «красная кнопка» — для аварийной остановки. Такой подход снимает юридические риски и переводит разговор из разряда «герои против системы» в плоскость управленческой честности.
Зачем это бизнесу и CISO?
Вместо унылых процентов и галочек компания получает честный ответ: «Сколько мы реально стоим против атакующего?».
На тест приходят живые исследователи с разным уровнем опыта, и именно они показывают, где можно надавить на «болячку» по‑настоящему. В итоге у руководства есть не отчет на 200 страниц, а понятная картина — что работает, а что ломается, и куда вкладывать деньги в первую очередь.
Что это дает CISO? Не только бессонные ночи и новый перечень задач. Это — объективный поток фактов: воспроизводимые цепочки, доказательства, приоритеты, и самое важное — аргументы для переговоров с теми, кто вам что‑то продает.
CISO получает инструмент: не «мы думаем, что безопасно», а «вот конкретная цепочка, ее можно воспроизвести, и вот сколько она стоит в деньгах». С этими цифрами проще требовать от вендора исправления, прописать ответственность в контракте и убедить CFO выделить деньги на реальные меры, а не на красивые слайды.
Как готовится компания?
Без подготовки здесь никуда:
- Формулирование НС. Нужно честно сказать: «Для нас критично, если украдут Х, утекут данные Y или встанет сервис Z».
- Юридическая рамка. Контракты, NDA, правила участия и «красная кнопка», чтобы вовремя остановить процесс.
- Внутренние коммуникации. SOC, IT и даже PR должны понимать, что делать, если «полетит».
Как проходит испытание?
- Формат: либо открытый вызов для всех, либо приват с узким кругом исследователей.
- Триаж: выделенный совет экспертов проверяет репорты и смотрит, кто реально приблизил атаку к НС.
- Выплаты: все должно быть честно и прозрачно. Если начнут жадничать — комьюнити уйдет.
- Rollback: план действий на случай, если тест заденет что‑то критичное.
Что после?
Настоящая работа начинается потом:
- Разобрать цепочки атак — от разведки до конечного флага.
- Составить роадмап: меры, которые реально поднимают порог взлома за минимальные деньги.
- Дать понятный месседж клиентам и партнерам: «Теперь мы сильнее, вот что изменилось».
Какова роль «Кибериспытания»?
Наша задача — быть равноудаленными. Наша роль — объективный «градусник»: мы формируем правила, проверяем факты, ведем триаж и переводим технические находки в бизнес‑язык. Валидирует каждое кибериспытание независимый экспертный совет, созданный из представителей отрасли ИБ. Без этой равноудаленности цифры никому не будут интересны — а значит, наша честность превращает кибериспытание в отраслевой стандарт.
На что обратить внимание?
Совет простой: не начинай сразу с публичного вызова, если у тебя дыры в мониторинге или SOC есть только на бумаге. Лучше сделать закрытый пилот, собрать первые уроки и только потом выходить в открытый бой.
100 компаний на прочность и хакеры-миллионеры
Что показывают реальные испытания?
Через наши программы прошли сотни компаний — от банков и промышленных гигантов до сетей кофеен. На каждую собирались десятки, а иногда и сотни исследователей. В отдельных случаях количество участников переваливало за тысячу.
Цифры, которые нельзя игнорировать
- В среднем на одну большую кампанию выходит 100–150 исследователей.
- В 30–45% случаев недопустимое событие (НС) все‑таки достигается. То есть почти каждая третья‑четвертая компания «падает».
- Общие выплаты исследователям на локальных инициативах — более 20 миллионов рублей.
- Максимальные награды за отдельные находки доходят до миллионов.
Примеры, которые стали хрестоматией
- Innostage. Публичный вызов с флагом «кража средств». Пул наград увеличивался по ходу кампании, сотни атак, десятки серьезных цепочек — но ни одной финальной компрометации. В результате компания не потеряла деньги, а только укрепила доверие клиентов и собрала отличный материал для улучшений.
- Новогодний кейс. Один исследователь, пара дней каникул, цепочка из трех уязвимостей — и несколько миллионов рублей награды. Показательный пример того, что ценится не один «волшебный эксплоит», а умение связывать векторы.
- Розничная сеть. Падение за шесть часов. Причина? Очень простой пароль у админа и отсутствие MFA. Иногда миллионные бюджеты защиты валятся из‑за элементарной халатности.
Важно не одиночное попадание, а системный и разносторонний поиск. Масштаб имеет значение: сотни участников означают сотни взглядов, сотни способов найти цепочку, которую ты сам пропустил. Разные люди — разные техники: кто‑то видит ошибку в бизнес‑логике, кто‑то — в интеграции стороннего API, кто‑то — в процессах обработки платежей. Чем разнообразнее пул, тем труднее «прикрыть» проблему косметическим фиксом.
Управление риском в рублях
Почему это важно?
Финансовый директор всегда задает один и тот же вопрос: «Мы вложим в безопасность X — а что получим взамен?». Проценты зрелости и галочки в чеклистах его не интересуют. А вот цифра «стоимость взлома» переводит разговор на его язык — язык экономики.
Как считать ROI без лишней математики
Алгоритм простой:
- Замерь текущий порог. Сделай пилотное испытание и узнай: сколько стоит взломать твое предприятие прямо сейчас.
- Примените меру. Допустим, вы внедрили MFA или сегментацию. Вопрос: насколько вырос порог взлома?
- Считаем расходы. CAPEX, OPEX, время внедрения — все складываем.
- Сравниваем. Рост порога × вероятность срыва атаки / затраты = ROI.
- И главное — окупаемость. За сколько месяцев мера отбилась.
Всё! CFO доволен: у него на руках цифры, а не абстрактные «повысили уровень безопасности».
Что об этом думают вендоры и страховщики?
Еще один интересный подход — это договорные отношения. Если у тебя на руках независимая денежная метрика — почему бы не предложить вендору взять часть ответственности? Вендор говорит: «Я защищаю — я отвечаю деньгами». Это не фантастика: когда ответственность привязана к деньгам, и интегратор готов оплачивать выявленные критические цепочки или баунти — качество работы повышается. Для страховщика же цифра «порог взлома» — реальная метрика остаточного риска. Застраховать легче, премию можно обсуждать, а для бизнеса это — путь к снижению общей стоимости риска.
Как выглядит дашборд для совета директоров?
Примерный набор метрик:
- Текущий порог взлома в рублях
- Целевой порог после мер.
- Разница в абсолюте и процентах.
- Топ-3 недопустимых сценария и вероятность их реализации.
- Статус закрытия критических цепочек.
- Финансовый эффект: сколько экономим в год, если достигнем целевого порога.
Такая картинка читается быстрее любого отчета на 100 страниц.
Как внедрить без боли?
Не стоит начинать сразу со всего холдинга. Возьмите одну бизнес‑единицу, проведите испытание, соберите цифры, сделайте дашборд. С этим уже можно идти к CFO и к страховщикам. Дальше — масштабировать.
Заключение
Кибериспытания работают сразу для всех заинтересованных сторон. Для бизнеса — это честный ответ на прямой вопрос: «Сколько стоит взломать нашу компанию?». Для CISO — это поток объективных фактов и возможность превратить разговоры о безопасности в управляемую экономику. Для отрасли — это независимый градусник, который показывает реальное состояние дел и заставляет расти всех: людей, процессы и технологии.
* Кибериспытание — инновационная российская методика оценки защищенности принадлежит АО «Кибериспытание». Разработана фондом «Сайберус» совместно с ведущими представителями ИБ‑отрасли.
