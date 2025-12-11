Мировой суд в Каменске-Уральском Свердловской области вынес первое решение по новой статье 13.53 КоАП, которая предусматривает ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Двадцатилетнему медбрату Сергею Глухих назначили штраф в размере 3000 рублей за просмотр «графического изображения шеврона националистического батальона “Азов”» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Напомним, что об этом деле стало известно в ноябре 2025 года. Тогда адвокат обвиняемого Сергей Барсуков сообщил СМИ, что утром 24 сентября 2025 года его подзащитный ехал в городском автобусе и листал новостную ленту. Там на глаза ему попалась статья о «Русском добровольческом корпусе» и батальоне «Азов» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ).

По словам адвоката, его подзащитный просмотрел контент, счел информацию неприемлемой, после чего закрыл страницу. При этом Барсуков полагал, что оператор мобильной связи (какой именно не уточнялось) уведомил ФБС о факте просмотра экстремистского контента.

Адвокат заявлял, что его подзащитный не признает вину и настаивает на отсутствии умысла. Мировой суд в итоге вернул протокол МВД на доработку из-за процессуальных нарушений и отсутствия доказательств умысла. При этом осталось неясным, как именно оператор связи мог узнать о просмотре запрещенных материалов — эксперты отмечали, что технически операторы не могут отслеживать историю поиска пользователей.

Издание «Коммерсант» сообщает, что в исправленной версии протокола приводилось описание экстремистского материала, к которому фигурант получил доступ в результате поиска: «Графическое изображение шеврона батальона "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ), состоящего из надписи “АЗОВ”, знака “Волчий крюк”, белого знака “черное солнце”, белого знака “вольфсангель” (внесены в перечень экстремистских материалов)».

10 декабря 2025 года мировой суд в Каменске-Уральском Свердловской области вынес решение: Сергею Глухих был назначен штраф в размере 3000 рублей.

По информации «Интерфакса», на заседании сотрудница полиции, выступившая в качестве свидетеля, заявила, что Глухих знал о том, что просматриваемая им информация является запрещенной, и «интересовался этой тематикой с 2022 года». Вызванный в качестве свидетеля работник ФСБ также отметил, что обвиняемый ранее появлялся в поле зрения спецслужбы, но не стал уточнять детали.

«На чем основывалось обвинение, я вам не могу сейчас сказать, поскольку мы мотивировочную часть получим 12 декабря. Там будет видно, почему судья вынесла такое решение. Однозначно мы это решение будем обжаловать, поскольку считаем это постановление суда незаконным», — прокомментировал Барсуков.

Действующая с 1 сентября 2025 года новая статья 13.53 КоАП РФ предусматривает штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, который можно получить за поиск заведомо экстремистских материалов в сети и получение доступа к ним, «в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

Речь идет примерно о 5500 экстремистских материалах, включенных в опубликованный Минюстом список или указанных в п. 3 ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».