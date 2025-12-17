Компания Google сообщила, что закроет сервис Dark Web Report, который использовался для оповещения пользователей об утечках данных. Инструмент перестанет работать уже в середине февраля 2026 года.

Google решила отказаться от функции Dark Web Report, запущенной в марте 2023 года. Изначально сервис был доступен только подписчикам Google One, но в 2024 году открылся для всех желающих. Теперь, спустя еще год, компания приняла решение закрыть проект: функция перестанет сканировать даркнет уже 15 января 2026 года, а к 16 февраля 2026 года будут удалены все старые отчеты.

Инструмент позволял пользователям узнавать о том, что их email-адрес или другие личные данные появились в даркнете. Google регулярно сканировала андеграундные форумы и сайты, а затем уведомляла пользователей, где именно были обнаружены их данные, и какие именно сведения раскрыты. После такого оповещения компания рекомендовала пострадавшим включить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.

В письме пользователям Google объяснила причины закрытия сервиса: инструмент не давал полезных рекомендаций по дальнейшим действиям. Иными словами, сообщения о том, что данные о человеке циркулируют где-то в даркнете, мало помогали что-то изменить.

«Dark Web Report содержал лишь общую информацию, и отзывы показали, что он не предлагал полезных дальнейших шагов, — пишут представители Google. — Мы вносим изменения, чтобы вместо этого сосредоточиться на инструментах, которые предоставляют более четкие и эффективные шаги для защиты вашей информации в интернете. Мы продолжим отслеживать и защищать вас от онлайн-угроз, включая даркнет, и создавать инструменты, которые помогут защитить вас и вашу личную информацию».

В сущности, проблема заключалась в том, что Google не контролирует происходящее в даркнете и не может удалить оттуда данные. Компания могла лишь напоминать пользователям о проблеме.

Специалисты объясняют, что теперь компания сосредоточится на других защитных инструментах, которые предлагают более конкретные и действенные рекомендации. Среди них — менеджер паролей Google Password Manager и инструмент Password Checkup. Последний проверяет, не фигурируют ли пароли пользователя в известных утечках, и предупреждает, если пароль скомпрометирован. Кроме того, подчеркивается, что компания продолжит работу над Security Checkup и Privacy Checkup, а также будет развивать поддержку Passkey и двухфакторной аутентификации.

Еще один инструмент, на который компания делает ставку, — «Результаты о вас» (Results About You). Эта функция позволяет искать личную информацию (например, номера телефона или домашнего адреса), а затем требовать ее удаления из результатов поиска Google.

Тем не менее, журналисты издания Bleeping Computer отмечают, что некоторым пользователям будет не хватать Dark Web Report, который консолидировал все потенциальные утечки в одном месте, что позволяло быстрее реагировать на новые угрозы.