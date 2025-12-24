РБК сообщает, что группа пользователей WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Telegram подала иск в Таганский районный суд Москвы. Истцы требуют признать незаконными действия Роскомнадзора и Минцифры по ограничению голосовых звонков в мессенджерах, а также заявляют, что это нарушает конституционные права и интересы граждан.

Со ссылкой на представителей истцов издание сообщает, что в Таганский районный суд Москвы поступил административный иск от 42 граждан, которые требуют признать незаконными действия Роскомнадзора и Минцифры.

В иске говорится, что блокировки противоречат конституционным правам граждан — свободе получения и передачи информации, тайне связи и частной жизни, принципу прямого действия прав человека, недопустимости произвольных ограничений прав и приоритету прав человека.

Кроме того, истцы утверждают, что ограничения не только не решают проблему мошенничества, но и применяются без законных оснований. Подчеркивается, что основными каналами для совершения мошенничества, по данным ЦБ РФ, являются не мессенджеры, а звонки по мобильной связи и SMS-сообщения.

Также истцы утверждают, что существуют альтернативные способы защиты, не требующие ограничения прав граждан, и указывают на возможную опциональную блокировку интернет-трафика мессенджеров для тех пользователей, кто хочет их отключить.

Представители Роскомнадзора и Минцифры пока никак не комментировали этот иск.

Напомним, что Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp и Telegram еще в августе 2025 года, объясняя это борьбой с мошенниками и террористами. В октябре ведомство перешло к частичному ограничению работы сервисов, а в конце ноября предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство.