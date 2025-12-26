В сен­тябре 2025 года Южная Корея стол­кну­лась с одним из круп­ней­ших тех­нологи­чес­ких сбо­ев в исто­рии стра­ны. Два пожара в дата‑цен­трах за неделю парали­зова­ли работу сотен сер­висов, вклю­чая госус­луги, поч­ту и налого­вую. Премь­ер‑министр наз­вал это «циф­ровым парали­чом». Ата­ка может быть свя­зана со стать­ей из Phrack о взло­ме северо­корей­ско­го хакера.

Пожары и «цифровой паралич»

Пер­вый пожар про­изо­шел 26 сен­тября в зда­нии Наци­ональ­ной служ­бы информа­цион­ных ресур­сов .NIRS) в городе Тэд­жон и про­дол­жался более 22 часов. По дан­ным CNN и изда­ния Korea Herald, при­чиной воз­горания ста­ло вос­пла­мене­ние литий‑ион­ных акку­муля­торов сис­темы бес­перебой­ного питания, которые в момент инци­ден­та заменя­ли и перено­сили в под­вал зда­ния.

NIRS пред­став­ляет собой осно­ву южно­корей­ской сис­темы элек­трон­ного пра­витель­ства, интегри­руя ИТ‑инфраструк­туру цен­траль­ных минис­терств и мес­тных орга­нов влас­ти. Более тре­ти из 1600 пра­витель­ствен­ных сис­тем раз­мещались имен­но в сго­рев­шем дата‑цен­тре.

Из‑за пожара тем­перату­ра в сер­верной дос­тигла кри­тичес­ких зна­чений, и сооб­щалось, что перег­рев одних батарей спро­воци­ровал цеп­ную реак­цию вос­пла­мене­ния дру­гих. На тушение были бро­шены 170 пожар­ных и 63 пожар­ные машины, но спра­вить­ся с огнем уда­лось толь­ко к утру сле­дующе­го дня.

Пос­ледс­твия ока­зались катас­тро­фичес­кими для всей стра­ны: из строя выш­ли 96 кри­тичес­ки важ­ных информа­цион­ных сис­тем, и пре­вен­тивно был отклю­чен еще 551 сер­вис. В общей слож­ности 647 государс­твен­ных онлайн‑служб прек­ратили работу одновре­мен­но.

На­ибо­лее серь­езный ущерб был нанесен государс­твен­ной облачной плат­форме G-Drive — ана­логу Google Drive для гос­слу­жащих. С 2018 года все 750 000 чинов­ников стра­ны были обя­заны хра­нить рабочие докумен­ты исклю­читель­но в этом обла­ке. Каж­дому сот­рудни­ку пре­дос­тавля­лось око­ло 30 Гбайт прос­транс­тва для отче­тов, слу­жеб­ных докумен­тов и фай­лов.

Как ока­залось, в силу архи­тек­туры сис­темы, внеш­них резер­вных копий G-Drive не сущес­тво­вало (бэкапы хра­нились на отдель­ном обо­рудо­вании внут­ри того же зда­ния, и пожар унич­тожил как основные дан­ные, так и их резер­вные копии). В резуль­тате пожар при­вел к пол­ной и необ­ратимой потере дан­ных. Сум­марно было без­воз­врат­но утра­чено око­ло 858 Тбайт пра­витель­ствен­ной информа­ции.

Боль­ше все­го пос­тра­дало Минис­терс­тво управле­ния пер­соналом, где сот­рудни­ки были обя­заны хра­нить докумен­ты исклю­читель­но в G-Drive. Сот­рудни­кам ведомс­тва уда­лось вос­ста­нав­ливать лишь часть информа­ции — то, что хра­нилось на лич­ных компь­юте­рах сот­рудни­ков, в элек­трон­ной поч­те и на бумаге.

Так­же сре­ди отклю­чив­шихся из‑за пожара сер­висов ока­зались: пор­тал государс­твен­ных услуг Government 24, сис­темы онлайн‑поч­ты, сис­тема мобиль­ной иден­тифика­ции (что соз­дало проб­лемы для путешес­твен­ников в аэро­пор­тах), пор­талы для подачи жалоб и упла­ты налогов, и даже сис­тема экс­трен­ных вызовов 119.

Спус­тя неделю пос­ле пер­вого инци­ден­та, 3 октября, про­изо­шел вто­рой пожар — на этот раз в дата‑цен­тре ком­пании Lotte Innovate, так­же рас­положен­ном в Тэд­жоне. По информа­ции DataCenter Dynamics, на его лик­видацию пот­ребова­лось менее часа. На мес­то выеха­ли 21 пожар­ная машина и 62 сот­рудни­ка. Пред­варитель­ной при­чиной пожара сно­ва было наз­вано воз­горание акку­муля­тора.

Два круп­ных пожара в дата‑цен­трах одно­го города за одну неделю — событие ста­тис­тичес­ки малове­роят­ное. В резуль­тате про­изо­шед­шее породи­ло мно­жес­тво воп­росов в про­фес­сиональ­ном сооб­щес­тве.

Как отме­чали СМИ, инци­дент стал резуль­татом накопив­шихся сис­темных проб­лем. Так, в нояб­ре 2023 года уже слу­чал­ся мас­штаб­ный сбой в работе адми­нис­тра­тив­ных сис­тем, пос­ле которо­го экспер­ты рекомен­довали внед­рить сис­тему twin server — пол­ностью дуб­лирован­ную архи­тек­туру с зер­калиро­вани­ем дан­ных в реаль­ном вре­мени. Одна­ко эти рекомен­дации так и не были реали­зова­ны.

Аудит, про­веден­ный в 2024 году, так­же выявил, что NIRS сис­темати­чес­ки задер­живала замену уста­рев­шего обо­рудо­вания, а некото­рые устрой­ства име­ли коэф­фици­ент отка­зов более 100%.

В резуль­тате по сос­тоянию на 3 октября 2025 года, влас­тям уда­лось вос­ста­новить лишь 115 из 647 пос­тра­дав­ших сис­тем — око­ло 18%. Пер­воначаль­но пра­витель­ство обе­щало возоб­новить работу пос­тра­дав­ших сер­висов за две недели, одна­ко экспер­ты сра­зу пре­дуп­режда­ли, что сро­ки навер­няка будут сущес­твен­но уве­личе­ны.

Пос­ле пожаров полиция про­вела обыс­ки в штаб‑квар­тире NIRS и на пред­при­ятиях, свя­зан­ных с пос­тавкой сис­темы бес­перебой­ного питания. Четыре челове­ка были задер­жаны по подоз­рению в про­фес­сиональ­ной халат­ности, вклю­чая одно­го сот­рудни­ка NIRS и трех под­рядчи­ков, отве­чав­ших за переме­щение батарей.

Так­же с про­изо­шед­шим свя­зыва­ют смерть 56-лет­него высоко­пос­тавлен­ного чинов­ника, который куриро­вал работы по вос­ста­нов­лению дата‑цен­тра. Утром 3 октября он был най­ден воз­ле цен­траль­ного зда­ния пра­витель­ствен­ного ком­плек­са в городе Сеч­жон и вско­ре скон­чался в боль­нице. Его мобиль­ный телефон обна­ружи­ли в зоне для курения на 15 эта­же. Чинов­ник занимал высокую дол­жность в Офи­се инно­ваций элек­трон­ного пра­витель­ства. Минис­терс­тво внут­ренних дел и безопас­ности стра­ны под­чер­кну­ло, что он не был вов­лечен в рас­сле­дова­ние пожара, одна­ко обсто­ятель­ства его смер­ти рас­сле­дуют­ся.

Теория о связи с КНДР

Па­рал­лель­но с рас­сле­дова­нием пожаров в сети появи­лась неожи­дан­ная и поч­ти кон­спи­роло­гичес­кая теория. Дело в том, что в июне 2025 года изда­ние Phrack (леген­дарный езин, который изда­ется с 1985 года) опуб­ликова­ло мас­штаб­ное рас­сле­дова­ние под наз­вани­ем «APT Down: The North Korea Files».

Ха­керы под никами Saber и cyb0rg написа­ли статью, в которой рас­ска­зали о взло­ме учас­тни­ка северо­корей­ской шпи­онской хак‑груп­пы Kimsuky (она же APT43 и Thallium).

Ав­торы пуб­ликации заяв­ляли, что смог­ли взло­мать рабочую стан­цию с вир­туаль­ной машиной и VPS, при­над­лежащие северо­корей­ско­му хакеру, которо­го они называ­ли «Ким». Это поз­волило им ском­про­мети­ровать поч­ти 20 000 фай­лов, в том чис­ле исто­рию бра­узе­ров Chrome и Brave, при­над­лежащих зло­умыш­ленни­ку, похитить руководс­тва по экс­плу­ата­ции мал­вари, пароли и адре­са элек­трон­ной поч­ты, а так­же учет­ные дан­ные для раз­личных инс­тру­мен­тов.

В резуль­тате Saber и cyb0rg получи­ли огромный мас­сив дан­ных о кибера­таках на южно­корей­ские орга­низа­ции. Сог­ласно статье, «Ким» имел дос­туп к внут­ренним сетям пра­витель­ства Южной Кореи, вклю­чая сис­тему Onnara — внут­ренний пра­витель­ствен­ный пор­тал. Так­же были обна­руже­ны укра­ден­ные сер­тифика­ты пра­витель­ствен­ной инфраструк­туры пуб­личных клю­чей (GPKI), логи атак на Минис­терс­тво обо­роны, Минис­терс­тво инос­тран­ных дел и дру­гие государс­твен­ные струк­туры Южной Кореи.

Пос­ле пожаров в дата‑цен­трах пуб­ликация Phrack была допол­нена инте­рес­ной хро­ноло­гией. Как ока­залось, авто­ры статьи пытались пре­дуп­редить влас­ти Южной Кореи об ата­ках начиная с 16 июня 2025 года, информи­руя Коман­дование воен­ной конт­рраз­ведки, KISA (Агентство по безопас­ности интерне­та Кореи), KrCERT и дру­гие струк­туры.

Да­лее, сог­ласно хро­ноло­гии Phrack, события раз­вивались сле­дующим обра­зом.

24 сен­тября 2025 : пар­ламент Южной Кореи запус­тил рас­сле­дова­ние воз­можных хакер­ских атак со сто­роны Китая и КНДР на кри­тичес­ки важ­ные пра­витель­ствен­ные сис­темы стра­ны.

: пар­ламент Южной Кореи запус­тил рас­сле­дова­ние воз­можных хакер­ских атак со сто­роны Китая и КНДР на кри­тичес­ки важ­ные пра­витель­ствен­ные сис­темы стра­ны. 25 сен­тября : пра­витель­ство объ­яви­ло о про­веде­нии выез­дной инспек­ции, зап­ланиро­ван­ной на 26-27 сен­тября.

: пра­витель­ство объ­яви­ло о про­веде­нии выез­дной инспек­ции, зап­ланиро­ван­ной на 26-27 сен­тября. 26 сен­тября : в день начала инспек­ции в дата‑цен­тре NIRS вспых­нул пожар, пол­ностью унич­тожив­ший 96 сер­веров, вклю­чая сис­темы Onnara и GPKI — имен­но те, которые упо­мина­лись в статье Phrack как ском­про­мети­рован­ные.

: в день начала инспек­ции в дата‑цен­тре NIRS вспых­нул пожар, пол­ностью унич­тожив­ший 96 сер­веров, вклю­чая сис­темы Onnara и GPKI — имен­но те, которые упо­мина­лись в статье Phrack как ском­про­мети­рован­ные. 2 октября : вто­рой пожар про­изо­шел в дата‑цен­тре Lotte IDC, который так­же зат­рагива­ло рас­сле­дова­ние.

: вто­рой пожар про­изо­шел в дата‑цен­тре Lotte IDC, который так­же зат­рагива­ло рас­сле­дова­ние. 3 октября: смерть 56-лет­него чинов­ника, куриро­вав­шего работу по вос­ста­нов­лению дата‑цен­тра.

Ав­торы Phrack отме­чают, что батареи, чье воз­горание было наз­вано офи­циаль­ной при­чиной пожара, были про­изве­дены ком­пани­ей LG — материн­ской ком­пани­ей LG Uplus, которая, сог­ласно их рас­сле­дова­нию, тоже была ском­про­мети­рова­на северо­корей­ски­ми хакера­ми.

В резуль­тате в сети появи­лась теория о том, что пожары мог­ли быть частью опе­рации по унич­тожению улик, а смерть чинов­ника — свя­зана с рас­сле­дова­нием кибера­так КНДР.

Од­нако это лишь теория, которая не име­ет офи­циаль­ных под­твержде­ний. Влас­ти Южной Кореи рас­сле­дуют пожары как резуль­тат тех­ничес­кой неис­прав­ности и про­фес­сиональ­ной халат­ности, а обсто­ятель­ства смер­ти гос­слу­жаще­го изу­чают­ся отдель­но.