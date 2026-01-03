— Как тебя зовут, я в кви­тан­ции под­смот­рел, — хит­ро при­щурив­шись, пояс­нил Борис Семено­вич, — у тебя же поч­товый ящик не запира­ется. А еще слы­шал на днях, ког­да на лав­ке у парад­ной сидел, как пацаны с сосед­него дома обсужда­ли, что ты в мес­тном компь­ютер­ном клу­бе работа­ешь. Ты как раз мимо про­ходил, они тебя и узна­ли. Ну так что, зай­дешь?

— Зай­ду, — кив­нул Кирилл, — мож­но даже пря­мо сегод­ня, если не поз­дно. Поесть вот толь­ко куп­лю.

— Доб­ро, — с доволь­ным видом кив­нул Борис Семено­вич, — тог­да я дверь зак­рывать не буду.

«Надо же, — подумал Кирилл, спус­каясь по лес­тни­це, — этот сосед пря­мо Штир­лиц какой‑то. И имя узнал, и мес­то работы выяс­нил, и сде­лал далеко иду­щие выводы. Инте­рес­ный дед, ничего не ска­жешь. Надо бы на вся­кий слу­чай приг­лядеть­ся к нему получ­ше».

За­кинув пакет с покуп­ками домой и спря­тав все ско­ропор­тяще­еся в холодиль­ник, Кирилл пере­обул­ся в домаш­ние шле­пан­цы и пересек лес­тнич­ную пло­щад­ку. Сосед­ская дверь и впрямь ока­залась не запер­та: за ней обна­ружи­лась тес­ная при­хожая, в точ­ности такая же, как и в его однушке. Со ста­рым ремон­том, но сов­сем не обтре­пан­ная, ско­рее наобо­рот, акку­рат­но убранная и ухо­жен­ная.

— Про­ходи сюда, — донес­ся из глу­бины квар­тиры голос Бориса Семено­вича, — дверь зах­лопни прос­то.

Ки­рилл вошел в ком­нату и огля­дел­ся. Скла­дыва­лось ощу­щение, буд­то это жилище зас­тыло где‑то в середи­не вось­мидеся­тых: ста­рая совет­ская стен­ка с выс­тавкой фар­форовых чашек за тол­стым стек­лом, лакиро­ван­ная ради­ола, обо­рудо­ван­ная про­игры­вате­лем винило­вых плас­тинок, жур­наль­ный сто­лик, на котором поко­ятся очки в роговой опра­ве и лежит недочи­тан­ная книж­ка Буш­кова с зак­ладкой посере­дине, телеви­зор «Рубин» в углу. Запах в ком­нате тоже как буд­то явил­ся отку­да‑то из прош­лого: тер­пкая смесь ста­рой мебели, пожел­тевшей бумаги и чуть уло­вимо­го табака, хотя пепель­ницы на виду не было. Кажет­ся, так пах­ло в рай­онной биб­лиоте­ке, куда Кирилл иног­да заг­лядывал пос­ле шко­лы в далеком детс­тве. На сте­не отме­ряли вре­мя тихим, но нас­той­чивым тикань­ем часы с брон­зовым маят­ником. Все вещи вро­де бы регуляр­но исполь­зуют­ся, но в то же вре­мя лежат так акку­рат­но, слов­но каж­дая име­ет свое стро­го отве­ден­ное мес­то и любое наруше­ние это­го поряд­ка сра­зу бро­силось бы в гла­за. Более‑менее сов­ремен­ным выг­лядел раз­ве что компь­ютер на пись­мен­ном сто­ле, да и тот — с пузатым элек­трон­но‑лучевым монито­ром и мас­сивной кла­виату­рой, плас­тик которой при­обрел от вре­мени бла­город­ный отте­нок сло­новой кос­ти.

— Ну что, сосед, — ска­зал хозя­ин нег­ромко, — про­ходи, не стес­няй­ся. У меня тут не музей, хотя, навер­ное, похоже.

Ки­рилл сколь­знул взгля­дом по книж­ной пол­ке, где выс­тро­ились ров­ными рядами раз­ноцвет­ные кореш­ки еще совет­ских изда­ний: выс­шая матема­тика, спра­воч­ники по ста­тис­тике и теории веро­ятностей, осно­вы матема­тичес­кого ана­лиза… Инте­рес­но, кем ста­рик был в прош­лом? Пре­пода­вате­лем? Науч­ным сот­рудни­ком в каком‑нибудь НИИ?

— Вот, взгля­ни, какая беда прик­лючилась, — посето­вал Борис Семено­вич, с крях­тени­ем усту­пая сво­ему гос­тю мес­то за пись­мен­ным сто­лом. — Я тут решил свои вос­помина­ния записы­вать, думаю, может, вну­ку инте­рес­но будет почитать. На днях соб­рался пос­мотреть фай­лы со ста­рыми замет­ками, а они не откры­вают­ся…

Та­кого Кирилл рань­ше не видел. На сосед­ском компь­юте­ре дей­стви­тель­но порез­вился тро­ян, но понять, какой имен­но, с ходу не получи­лось. Кирилл ожи­дал обна­ружить что‑нибудь вро­де при­выч­ного вин­локера, одна­ко эта прог­рамма дей­ство­вала совер­шенно ина­че. Содер­жимое вор­дов­ских фай­лов, на которые ука­зал Борис Семено­вич, прев­ратилось в неап­петит­ную на вид кашу: ни заголов­ков, ни зна­комых струк­тур, ни сох­ранен­ных дан­ных о фор­матиро­вании. Покопав­шись на дис­ке, Кирилл обна­ружил, что в точ­ности такая же участь пос­тигла таб­лицы Excel, ZIP-архи­вы, кар­тинки и даже тек­сто­вые фай­лы. За исклю­чени­ем сирот­ливо лежаще­го в кор­не дис­ка фай­лика Readme. txt , в котором отыс­калась корот­кая инс­трук­ция: «Some files are coded by RSA method. To buy decoder mail with subject: REPLY», а даль­ше вид­нелся адрес элек­трон­ной поч­ты в домене mail. ru . Похоже, тро­ян акку­рат­но зашиф­ровал все фай­лы на жес­тком дис­ке, не тро­нув прог­раммы и ком­понен­ты опе­раци­онной сис­темы, что­бы не нарушить ненаро­ком работос­пособ­ность машины. Если написать по это­му адре­су, догадал­ся Кирилл, зло­деи пот­ребу­ют денег, пообе­щав вер­нуть побитые шиф­ром фай­лы. И не факт, что приш­лют потом «лекарс­тво». А если приш­лют, впол­не воз­можно, оно и не сра­бота­ет…

Ра­ди инте­реса он прок­рутил на экра­не содер­жимое нес­коль­ких докумен­тов, пыта­ясь на глаз оце­нить законо­мер­ности в потоке раз­номас­тных сим­волов. Если бы тро­ян прос­то пок­сорил содер­жимое фай­лов, их мож­но было бы вос­ста­новить отно­ситель­но лег­ко, одна­ко здесь, похоже, дела обсто­яли куда серь­езнее. Бай­ты не пов­торялись отдель­ными бло­ками и не обла­дали харак­терны­ми приз­наками XOR’а или какого‑нибудь баналь­ного шиф­ра под­ста­нов­ки, ско­рее это выг­лядело как резуль­тат нас­тояще­го асим­метрич­ного шиф­рования: хаотич­но, рав­номер­но, без явной узна­ваемой струк­туры.

— Ну чего там? — завозил­ся у него над ухом Борис Семено­вич.

От ста­рика пах­ло каким‑то ваниль­ным кре­мом для бритья и нем­ного табач­ным дымом.

— Похоже, вы и вправ­ду под­цепили вирус­ню, которая зашиф­ровала ваши дан­ные, — отве­тил Кирилл, повер­нувшись к соседу, — и я сом­нева­юсь, что их получит­ся вос­ста­новить. Слиш­ком стой­кий алго­ритм.

— Вот как? — кряк­нул Борис Семено­вич и с досадой почесал в затыл­ке.

— Смот­рите, — пус­тился в пояс­нения Кирилл, — вот у вас есть замок. Но клю­ча от него два. Один, ну как обыч­ный ключ, зак­рыва­ет и откры­вает. А вто­рой… вто­рой — толь­ко зак­рыва­ет. Понима­ете?

Со­сед нах­мурил­ся, но слу­шал мол­ча, не переби­вая.

— Ну то есть… — Кирилл мах­нул рукой, под­бирая сло­ва, — допус­тим, у вас есть поч­товый ящик. Ключ от него толь­ко у вас, а у осталь­ных — нет. Но если кто‑то хочет вам что‑то отпра­вить, он может прос­то кинуть пись­мо через щель. Так вот RSA при­мер­но так и работа­ет: есть «щель» — это откры­тый ключ. Все могут ею вос­поль­зовать­ся. Но дос­тать пись­мо обратно, про­читать его — может толь­ко хозя­ин ящи­ка, у которо­го есть зак­рытый ключ.

— М‑м-м, — про­тянул Борис Семено­вич, и Кирилл ожи­вил­ся:

— И что­бы сов­сем прос­то: возь­мем два огромных чис­ла, перем­ножим — это быс­тро. А вот обратно раз­делить, догадать­ся, какие имен­но чис­ла у нас были изна­чаль­но, — уже гораз­до слож­нее, так ведь? Вот на этом и дер­жится шифр.

Бо­рис Семено­вич кив­нул, при­щурил­ся и вдруг спро­сил тихо:

— Дли­на клю­ча‑то какая?

Ки­рилл задумал­ся, не сра­зу уло­вив под­вох.

— Ну‑у… — про­тянул он, — там обыч­но… ну, зависит от…

— Если ключ сред­несило­вой, дли­ной 56 бит, то пря­мым перебо­ром его мож­но най­ти…

Бо­рис Семено­вич закатил гла­за и зашеве­лил губами:

— Два да в пять­десят шес­той сте­пени… С уче­том ком­бинатор­ной слож­ности… Возь­мем десяток мил­лионов опе­раций в секун­ду… Да за пару дней мож­но подоб­рать, пожалуй. А вот если там 67 бит, то это аж в два в один­надца­той сте­пени раза слож­нее. Каж­дый лиш­ний бит удва­ивает количес­тво вари­антов. Это уже клю­чик с уси­лен­ной крип­тогра­фичес­кой стой­костью получа­ется, тут за десяток лет не спра­вить­ся…

Ки­рилл слег­ка опе­шил от услы­шан­ного.

— Вы… отку­да это зна­ете?