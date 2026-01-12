Очередная версия хакерского форума BreachForums пострадала от утечки данных — в публичный доступ выложили БД с информацией о пользователях ресурса.

Под названием BreachForums работало несколько сайтов, и все они были посвящены покупке, продаже и «сливу» ворованных данных.

Первым «форумом для утечек» был RaidForums. Однако после того как ФБР закрыло его в 2022 году, некто Pompompurin запустил собственный ресурс под названием BreachForums (или просто Breached).

Этот форум быстро завоевал популярность в хакерской среде, и преступники публиковали на сайте огромные объемы украденных данных. К примеру, включая информацию поставщика медицинских услуг Конгресса США DC Health Link, данные миллионов пользователей Twitter и так далее.

Вскоре после публикации данных DC Health Link, в марте 2023 года ФБР арестовало владельца форума Конора Брайана Фитцпатрика (Pompompurin) и BreachForums закрылся. Отметим, что Фитцпатрик признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения, в январе 2024 года его приговорили к 20 годам под надзором, однако осенью 2025 года приговор был изменен на три года лишения свободы.

Однако после ареста Pompompurin появились новые версии ресурса, которые в итоге тоже были захвачены правоохранительными органами.

Еще одна инкарнация сайта — BreachForums v2 была запущена в 2024 году под руководством ShinyHunters, Baphomet и, позднее, IntelBroker (отошел от управления сайтом в январе 2025 года).

Эта версия сайта отключилась в апреле 2025 года после того, как BreachForums, предположительно, был взломан через 0-day уязвимость в MyBB. После этого форум так и не вернулся в сеть.

В октябре 2025 года ФБР изъяло очередной домен BreachForums (Breachforums[.]hn), который хакеры использовали для «слива» данных, перечислив на нем 39 организаций, пострадавших от утечек данных, связанных с Salesforce. Как заявляли сами злоумышленники, правоохранители не только закрыли сайт, но и завладели бэкапами БД хак-форума.