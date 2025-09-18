Бывший администратор хакерского форума BreachForums, 22-летний Конор Брайан Фитцпатрик (Conor Brian FitzPatrick), также известный под ником Pompompurin, был приговорен к трем годам лишения свободы. Федеральный апелляционный суд отменил предыдущий приговор, вынесенный в начале 2024 года, когда Фитцпатрика приговорили к 20 годам под надзором.

Весной 2023 года сайт закрыли правоохранительные органы, а Pompompurin был арестован. Впоследствии власти сообщали, что им удалось получить доступ к БД ресурса, а затем были изъяты домены BreachForums и личного сайта Фитцпатрика.

Кто такой Pompompurin? Ранее Pompompurin занимался взломом компаний, а затем продавал или сливал украденные у них данные на черном рынке, а также был активным участником хак-форума RaidForums. После того как ФБР закрыло RaidForums в 2022 году, Pompompurin решил создать собственный сайт — BreachForums. Вскоре ресурс стал крупнейшим хак-форумом, посвященным утечкам данных, и чаще всего именно он использовался взломщиками и вымогателями для «слива» информации. Помимо создания BreachForums Pompompurin известен и рядом громких взломов. В частности, в конце 2021 года из-за конфликта с ИБ-экспертом Винни Троей (Vinny Troia) он взломал почтовые серверы ФБР и разослал фейковые предупреждения о кибератаках, заявив, что ответственность за эти инциденты лежит на Трое. Также Pompompurin’а связывают с кражей данных миллионов пользователей Robinhood, утечкой данных 5,4 млн пользователей Twitter и другими крупными инцидентами.

После ареста в 2023 году Фитцпатрику предъявили многочисленные обвинения, в том числе: в краже и продаже конфиденциальной личной информации, принадлежащей «миллионам граждан США и сотням американских и иностранных компаний, организаций и правительственных учреждений», в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа, подстрекательстве к мошенничеству с устройствами доступа, и даже в хранение детской порнографии на одном из устройств. В итоге бывший админ BreachForums признал себя виновным.

При этом Pompompurin оставался на свободе, так как вышел под залог в размере 300 000 долларов, и на свободе ожидал вынесения приговора. Дело в том, что в мае 2023 года Фитцпатрик предпринял попытку самоубийства, и в октябре его адвокаты подали документы с просьбой перенести дату вынесения приговора, поскольку хотели, чтобы эксперты оценили психическое здоровье их подзащитного.

Однако в тюрьму Фитцпатрика все же отправили, так как он нарушил условия освобождения под залог. Оказалось, что Pompompurin выходил в сеть с устройств, на которых не была установлена специальная программа для мониторинга, а также продолжал пользоваться VPN-сервисами, что ему запрещалось.

В январе 2024 года хакеру вынесли приговор. Хотя сторона обвинения настаивала, что Pompompurin следует приговорить как минимум к 188 месяцам (около 15,7 лет) тюремного заключения, суд решил иначе и проявил снисхождение к обвиняемому. Мягкий приговор объяснялся возрастом обвиняемого и диагнозом «аутизм».

В прошлом году Фитцпатрика приговорили к 20 годам освобождения под надзором (и 17 дням тюремного заключения, которые он уже отбыл). Причем первые два года он был обязан отбывать наказание под домашним арестом с использованием GPS-трекера, а также получать психиатрическую помощь.

Кроме того, бывшему главе BreachForums запретили пользоваться интернетом в первый год, и он должен был разрешить инспектору по надзору установить на свой компьютер специальное ПО для мониторинга, а также периодически проходить проверки на полиграфе.

Также Pompompurin был обязан зарегистрироваться в качестве сексуального преступника, так как ранее он признал себя виновным в хранении материалов, содержащих детскую порнографию.

Однако вынесенный в 2024 году приговор не удовлетворил сторону обвинения. После апелляции, поданной прокуратурой, в январе 2025 года апелляционный суд отменил приговор, признав его недостаточным, и направил дело на пересмотр.

В результате на этой неделе Фитцпатрик был приговорен к трем годам тюрьмы по трем пунктам обвинения: сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа, подстрекательстве к мошенничеству с устройствами доступа, а также хранении материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми.

Судья отметил, что под руководством Фитцпатрика BreachForums «стал крупнейшим англоязычным форумом для утечек данных в истории, где размещались более 14 млрд отдельных записей, включая имена, даты рождения, номера социального страхования, информацию о занятости и данные о медицинском страховании».