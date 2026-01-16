Хорошие новости для всех, кто годами просил нас вернуть бумажный «Хакер»: мы запускаем ежеквартальные выпуски журнала, и «Хакер» возвращается к формату периодического издания. Первый номер уже готовится к печати, и предварительные заказы открыты . До 1 февраля действует специальная цена — 1000 рублей. Не упусти момент, потом станет дороже!

После успешного опыта с бумажными спецвыпусками мы решили вернуть то, чего так не хватало многим читателям, — регулярный печатный формат. Теперь раз в квартал мы будем выпускать полноценный журнал на 240 полосах с лучшими материалами.

Это значит, что в 2026 году выйдут четыре бумажных номера — по одному в квартал. Каждый выпуск станет подшивкой всего самого интересного за три месяца.

Что в первом выпуске

В первый выпуск 2026 года войдут топовые статьи последних месяцев. В номере уже запланировано более 20 материалов — от практических гайдов до глубоких технических разборов.

Вот лишь часть содержимого:

Практика хешкрекинга — замеряем скорость перебора хешей с разным софтом и железом, разбираем аппаратные основы подбора.

Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети.

Как достать WordPress. Ищем и эксплуатируем уязвимости в плагинах.

Разбираем уязвимость в мегапопулярном фреймворке React.

Бинарь своими руками. Делаем PE-файл с оконным приложением Windows.

Мощь двух китов. Объединяем возможности Burp и Acunetix.

Карманный викинг. Знакомимся с Bjorn — уникальным устройством для хакеров и пентестеров.

Спекки на максималках. На что способен ZX Evolution — самый продвинутый клон ZX Spectrum.

И многое другое!

Предзаказы открыты

Специальная цена 1000 рублей действует только до 1 февраля — потом стоимость возрастет. Кроме того, тираж номера ограничен, поэтому если ты хочешь гарантированно получить свой экземпляр, лучше не откладывать!

Отправка первого номера запланирована на март. Доставка заказов будет осуществляться компанией СДЭК.

Возвращение регулярного бумажного формата — это эксперимент, который во многом зависит от читательской поддержки. Твой предзаказ — это не просто покупка журнала, а реальная помощь в возрождении того самого печатного «Хакера», которого многие ждали годами. Чем больше поддержки будет сейчас, тем увереннее мы сможем двигаться дальше.

Предварительные заказы на следующие номера будут открываться по мере приближения к релизу очередного выпуска. Следи за новостями!

