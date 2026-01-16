Роскомнадзор частично блокирует Telegram — регулятор замедлил загрузку видео в мессенджере. Об этом «Москве 24» сообщил неназванный источник на телекоммуникационном рынке. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов объяснил замедление мессенджера недостаточным сотрудничеством с властями РФ.

По информации «Москвы 24», пользователи жалуются на медленную загрузку видео в мессенджере. По словам собственного источника издания, это «новые ограничения со стороны РКН».

Позже в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов объяснил причину замедления. По его словам, проблемы с видео — это «мягкий намек» руководству Telegram, что пора активнее сотрудничать с российскими властями:

«То, что в Telegram сейчас более сложно стало загружать видео — это мягкий намек Роскомнадзора руководству Telegram о том, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации и быстрее выполнять те законы, которые приняты в отношении всех мессенджеров. Скорость отклика руководства пока еще недостаточна. Мы по-прежнему наблюдаем огромное количество анонимных Telegram-каналов, которые продолжают публиковать фейковую, вредную и опасную информацию. Эти каналы собираются в сетки, и эти сетки начинают манипулировать. Сейчас это используется и как финансовый инструмент для манипулирования стоимостью акций. Уже много жалоб от наших граждан, когда они, начитавшись, подчеркну — в анонимных Telegram-каналах, купить какие-то акции, активы, коины, люди теряли деньги. Здесь руководство Telegram отрабатывает плохо».

Отметим, что ранее на этой неделе Свинцов заявлял, что полной блокировки Telegram в России не ожидается, так как мессенджер взаимодействует с властями страны.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — говорил депутат.

Напомним, что в 2025 году Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Telegram еще в августе 2025 года, объясняя это борьбой с мошенниками и террористами. В октябре ведомство перешло к частичному ограничению работы сервисов, а в конце ноября предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство.

UPD.

Представители Роскомнадзора сообщили «Коммерсанту», что регулятор не применяет новых мер по ограничению работы мессенджера Telegram.