«Проб­лема» в лег­ком оран­жевом пухови­ке делови­то сно­вала по помеще­нию клу­ба, без спро­са хва­тая рас­став­ленные на сто­лах древ­ние ком­пы, переби­рая раз­ложен­ные тут и там стоп­ками дис­кеты и добав­ляя еще боль­ше бес­поряд­ка в царив­ший вок­руг пер­воздан­ный хаос. Маша и Иван, тоже решив­шие прий­ти в этот ответс­твен­ный день порань­ше, рас­терян­но взи­рали на про­исхо­дящее со сто­роны, не реша­ясь вме­шивать­ся, а Серёга и вов­се спря­тал­ся за стой­кой, изо всех сил пыта­ясь слить­ся с окру­жающим пей­зажем.

— О, а вот и наш админ! — повер­нулся к Кирил­лу обла­датель пухови­ка, и на его круг­лом лице отра­зилась смесь тор­жес­тва и раз­дра­жения, буд­то накану­не он уже не раз репети­ровал эту сце­ну перед зер­калом.

— При­вет, Влад. Что тут про­исхо­дит?

— Что про­исхо­дит? — перед­разнил его соос­нователь «Синего экра­на», под­нял с бли­жай­шего сто­ла ста­рень­кий GoldStar и гул­ко пос­тучал по плас­тиково­му кор­пусу, как врач по колен­ке паци­ента. — Вот и я хотел бы это узнать. А то вы тут, я смот­рю, сов­сем бор­зеть начали. Фес­тивали какие‑то устра­иваете без сог­ласова­ния… Барах­ло вон древ­нее с помо­ек при­тащи­ли…

Он обвел прос­транс­тво вок­руг суровым взгля­дом, слов­но государь‑импе­ратор Петр Алек­сеевич, показы­вающий, где имен­но на сум­рачных болотах он повелел воз­двиг­нуть новую сто­лицу.

— Это вооб­ще все мое, вру­баетесь, нет? Я сюда тех­нику при­нес, соб­рал, под­клю­чил и нас­тро­ил. При­хожу, понима­ешь, про­верить, как пожива­ет мой биз­нес, который я с нуля соз­дал, а тут вмес­то биз­неса цирк какой‑то раз­вели. Сюр­приз, ага. Вы че вооб­ще тво­рите, але?

В роли рас­сержен­ного биз­несме­на с раз­дува­ющи­мися от гне­ва ноз­дря­ми и розовы­ми пят­нами на пух­лых щеках Влад выг­лядел доволь­но‑таки комич­но, но Кирил­лу сей­час было не до сме­ха. Он вооб­ще меч­тал как мож­но ско­рее завер­шить этот ненуж­ный раз­говор, потому что на ули­це уже занимал­ся рас­свет, самое вре­мя под­клю­чать тех­нику и готовить­ся к встре­че гос­тей. Он прек­расно понимал: Влад буянит не из‑за того, что клуб на одни выход­ные прев­ратил­ся в выс­тавоч­ную пло­щад­ку, а потому, что это мероп­риятие про­ходит без его ведома и сог­ласия. Парень в какой‑то момент само­устра­нил­ся от учас­тия в жиз­ни соз­данно­го им детища, счи­тая, что пар­тнер и нанятый на сто­роне админ вывезут клуб на себе, а теперь вдруг почувс­тво­вал, что теря­ет кон­троль. Стар­тап, как ока­залось, может прек­расно сущес­тво­вать и без сво­его осно­вате­ля.

— Эй, потише, бро, — при­мири­тель­но про­изнес Кирилл, — пос­тавь‑ка телек, где рос­ло. Мы, меж­ду про­чим, «Экран» спас­ти пыта­емся. Нас отсю­да выселять соб­рались, если ты не в кур­се.

— Я не в кур­се, кто вам дал сог­ласие на весь этот дур­дом, — исте­рич­но взвиз­гнул Влад и с гро­хотом вод­рузил телеви­зор на стол. — Хотите поиг­рать в свои спек­тру­мы и ден­ди — играй­те дома на кух­не.

Ма­ша нах­мурилась, но так и оста­лась сто­ять в сто­роне. Иван сде­лал шаг впе­ред, потом назад — слов­но про­верял глу­бину озе­ра, в которое собирал­ся прыг­нуть. Серёга выг­лянул на мгно­вение из‑за стой­ки и тут же вновь исчез, буд­то его и не было.

— А если мы все‑таки будем играть в свои ден­ди пря­мо тут? — скло­нил голову набок Киря.

Ру­мяное лицо Вла­да переко­сила гри­маса, отче­го он стал похож на оби­жен­ного ребен­ка, у которо­го мама отоб­рала сни­керс, потому что сна­чала нуж­но ску­шать нев­кусную кашу.

— А ты тут, меж­ду про­чим, вооб­ще ник­то, чувак, — про­шипел он, — это я тебя сюда нанял, забыл? Я тут хозя­ин, а ты — наем­ный пер­сонал, овца тупая. Захочу — уво­лю. Захочу — вооб­ще всю тех­нику заберу: ком­пы, монито­ры, свит­чи, всё. Оста­нут­ся толь­ко эти ваши гре­баные пла­каты на сте­нах. Вру­бил­ся, не?

Ки­рилл мед­ленно выдох­нул.

— Забирай. Хочешь, помогу дотащить твой хлам до выхода?

Влад мор­гнул. Диапа­зон эмо­ций у него на лице сме­нил­ся так быс­тро, что казалось — сей­час он завис­нет, как ста­рый «Фуд­жицу‑Сименс» с перег­ревшим­ся про­цес­сором.

— Что? — перес­про­сил он, буд­то не рас­слы­шал.

— Забирай обо­рудо­вание, — пов­торил Кирилл спо­кой­но. — Если счи­таешь, что без него мы раз­валим­ся, нет проб­лем. Толь­ко заранее ска­жу: не надей­ся, что клуб зак­роет­ся. Обой­дем­ся сво­ими силами.

Влад затих, хва­тая ртом воз­дух, буд­то вытащен­ная из воды рыба, — заготов­ленный заранее набор угроз вдруг утра­тил вся­кий смысл. Все, что дол­жно было испу­гать, неожи­дан­но не про­изве­ло ни малей­шего эффекта, и это бесило силь­нее все­го.

— Ну‑ну, — выдавил он наконец, вновь обре­тя утра­чен­ный было над­менный тон. — Спра­вят­ся они… Вы тут без меня неделю не про­тяне­те.

Влад огля­нул­ся в поис­ках хоть какой‑то под­дер­жки. Серёга смот­рел в сто­рону, избе­гая встре­чать­ся с ним взгля­дом, Маша ста­ратель­но делала вид, что изу­чает потолок, а Иван под­хва­тил едва не пос­тра­дав­ший в бою телеви­зор и поволок от гре­ха подаль­ше вглубь игро­вого зала.

— Лад­но, — про­цедил Влад. — Лад­но. Поиг­рай­те в шоуме­нов. Уви­дим­ся еще, и не факт, что вам это пон­равит­ся.

Пос­ледние сло­ва он вык­рикнул поч­ти фаль­цетом, схва­тил под­вернув­шуюся под руку стоп­ку пятидюй­мовых дис­кет и с силой швыр­нул в сте­ну. Дверь хлоп­нула так, что с потол­ка посыпа­лась пыль­ная шту­катур­ка.

Не­кото­рое вре­мя ник­то не дви­гал­ся, затем Серёга мед­ленно под­нялся из‑за стой­ки с видом челове­ка, который выпол­зает из око­па пос­ле артобс­тре­ла.

— Кирюх, так это… Че теперь‑то? — про­тянул он рас­терян­но.

— А теперь работа­ем, — спо­кой­но отоз­вался Кирилл, буд­то ничего не про­изош­ло. — Народ при­дет, нам ему что, сказ­ку про раз­гне­ван­ного Вла­да рас­ска­зывать? Под­нимай зад­ницу, и айда машины под­клю­чать.

То, что в бли­жай­шем будущем этот парень еще дос­тавит им неп­рият­ности, у Кирил­ла не вызыва­ло ни малей­ших сом­нений. Но будущее пока еще не нас­тупило, а нас­тоящее — вот оно, тре­бует дей­ство­вать как мож­но быс­трее, при­чем пря­мо сей­час.

Спус­тя сорок минут клуб уже навод­нили разошед­шиеся накану­не по домам вла­дель­цы тех­ники, где‑то прон­зитель­но запищал маг­нитофон, заг­ружав­ший в «Син­клер» прог­рамму, в зале раз­давал­ся смех и гром­кие раз­говоры. Маша раз­ложила на сто­ле тет­радку, в которую ста­ратель­но записы­вала учас­тни­ков фес­тиваля, Серёга метал­ся туда‑сюда с ворохом про­водов, Иван ста­ратель­но перес­читывал оставши­еся рек­ламные лис­товки. Посети­телей еще не было, и Кирилл с тре­вогой подумал, что ник­то сюда боль­ше не при­дет. Не пой­мет, зачем тра­тить суб­ботнее утро на какой‑то под­поль­ный рет­рокар­навал в под­валь­ном «Синем экра­не». Он сто­ял у вхо­да, упер­шись ладонью в раму две­ри, и чувс­тво­вал, как внут­ри рас­тет лип­кая тяжесть. Сна­ружи тянуло холодом. Двор был пуст и глух, как буд­то весь город разом решил спать до обе­да. Впро­чем, подумал Кирилл, даже если ник­то и не явит­ся в их забытый богом под­вал, доносив­шиеся из осве­щен­ного зала голоса и зву­ки вось­мибит­ных мелодий сви­детель­ство­вали, что для самих учас­тни­ков фес­тиваль уже сос­тоял­ся, — как минимум им было инте­рес­но встре­тить­ся в нефор­маль­ной обста­нов­ке и пооб­щать­ся друг с дру­гом. Уже хоть что‑то. Но в голове про­дол­жала кру­тить­ся одна и та же мысль: если ник­то не при­дет, это будет не прос­то про­вал мероп­риятия. Это будет пораже­ние, которое он сам себе никог­да не прос­тит.

Пер­вые гос­ти, двое муж­чин и жен­щина сред­них лет, нас­торожен­но огля­дыва­ясь по сто­ронам, спус­тились по сту­пеням око­ло один­надца­ти утра. Сле­дом появил­ся стран­ного вида дед с кос­матой бородой, в линялом паль­то и с пле­ноч­ным фото­аппа­ратом на пузе. На гру­ди дед­ка кра­совал­ся целый ико­нос­тас раз­ноцвет­ных знач­ков: Кирилл успел раз­гля­деть над­писи «FIDO» и «Сорока-801». Даль­ше ему приш­лось отвлечь­ся на почин­ку слив­ного бач­ка, который опять сло­мал кто‑то из учас­тни­ков выс­тавки, потом он помогал вла­дель­цу «Дель­ты» отыс­кать потеряв­шуюся сум­ку с кас­сетами и джой­сти­ком, затем орга­низо­вывал пере­езд мужика с «Поис­ком» на дру­гой конец зала, потому что на преж­нем мес­те ему вне­зап­но ста­ло тес­но…

Ког­да он наконец выдох­нул и огля­дел­ся, на часах был пол­день, а вок­руг ста­ло невоз­можно про­тол­кнуть­ся от тол­пивше­гося народа. Кирилл даже не понял, как это про­изош­ло: буд­то пока он сто­ял у две­ри и мыс­ленно репети­ровал про­вал, кто‑то незамет­но прок­рутил плен­ку впе­ред.

Под­вал гудел, как рас­тре­вожен­ный улей. Воз­дух виб­рировал от раз­говоров, сме­ха, трес­ка кла­виш «Спек­тру­мов» и ред­ких побед­ных кри­ков тех, кто сумел победить в «Марио‑Карт» на ста­ром «Ден­ди». Меж­ду сто­лами при­ходи­лось бук­валь­но про­тис­кивать­ся: школь­ники с блес­тящими от вос­торга гла­зами, борода­тые мужики с пач­ками «Игро­мира» в руках, пар­ни пос­тарше, даже какая‑то семья с ребен­ком лет пяти, который тре­бовал «еще раз запус­тить того рыцаря». Мно­гого­лосый гул заг­лушала льюща­яся из динами­ков вось­мибит­ная музыка.

Внут­ри все жела­ющие не помес­тились. У две­рей, на ули­це, кто‑то соору­дил нес­коль­ко при­лав­ков из невесть отку­да взяв­шихся фанер­ных ящи­ков: здесь шла бой­кая тор­говля кас­сетами с игра­ми и ста­рыми обтре­пан­ными кни­гами, сре­ди которых Киря мель­ком раз­гля­дел «IBM PC для поль­зовате­ля» Фигур­нова и «Компь­ютер­ную вирусо­логию» Без­рукова. Рядом сто­яли куч­ками мужики в кожан­ках, пили пиво, сме­ялись, что‑то обсуждая. Один гор­до демонс­три­ровал осталь­ным древ­нюю кла­виату­ру с вин­тажным DIN-разъ­емом на скру­чен­ном пру­жиной про­воде, хвас­таясь, что толь­ко что урвал ее у какого‑то кол­лекци­оне­ра по дешев­ке. Маша тороп­ливо писала в тет­радке третью стра­ницу — акку­рат­ный почерк уже прев­ратил­ся в караку­ли, но она все рав­но чему‑то улы­балась. Иван, судя по выраже­нию лица, дав­но потерял счет лис­товкам и теперь прос­то совал их всем под­ряд, некото­рым по вто­рому разу, а Серёга мель­кал меж­ду стой­кой и сто­лами так быс­тро, что казал­ся бес­телес­ным приз­раком. В глу­бине зала вдруг кто‑то крик­нул:

— Ами­га!

— Ами­га! — друж­но под­хва­тил десяток луженых гло­ток.

Ки­рилл зас­тыл сре­ди это­го гула, ста­раясь осоз­нать, что все это не сон, который рас­тает, сто­ит толь­ко открыть гла­за. Серёга, заметив его, оста­новил­ся рядом, крас­ный, вспо­тев­ший, но доволь­ный.

— Кирюх, там это… Мужик тот при­ехал… Ну, который со шмот­ками. Погово­рить хочет.

Пос­мотрев в ука­зан­ном нап­равле­нии, Кирилл раз­гля­дел зна­комый шиш­коватый череп с отто­пырен­ными в сто­роны уша­ми. Толь­ко Ста­са тут еще сегод­ня не хва­тало для пол­ного ком­плек­та. Вздох­нув, Киря раз­дви­нул пле­чами тол­пу и нап­равил­ся к нез­ваному визите­ру.

— Здо­рово, — едва зап­риметив его приб­лижение, про­изнес тот, — пой­дем в тач­ке пот­рещим, тут шум­новато сегод­ня. Раз­говор к тебе есть.