— О, а вот и наш админ! — повернулся к Кириллу обладатель пуховика, и на его круглом лице отразилась смесь торжества и раздражения, будто накануне он уже не раз репетировал эту сцену перед зеркалом.
— Привет, Влад. Что тут происходит?
— Что происходит? — передразнил его сооснователь «Синего экрана», поднял с ближайшего стола старенький GoldStar и гулко постучал по пластиковому корпусу, как врач по коленке пациента. — Вот и я хотел бы это узнать. А то вы тут, я смотрю, совсем борзеть начали. Фестивали какие‑то устраиваете без согласования… Барахло вон древнее с помоек притащили…
Он обвел пространство вокруг суровым взглядом, словно государь‑император Петр Алексеевич, показывающий, где именно на сумрачных болотах он повелел воздвигнуть новую столицу.
— Это вообще все мое, врубаетесь, нет? Я сюда технику принес, собрал, подключил и настроил. Прихожу, понимаешь, проверить, как поживает мой бизнес, который я с нуля создал, а тут вместо бизнеса цирк какой‑то развели. Сюрприз, ага. Вы че вообще творите, але?
В роли рассерженного бизнесмена с раздувающимися от гнева ноздрями и розовыми пятнами на пухлых щеках Влад выглядел довольно‑таки комично, но Кириллу сейчас было не до смеха. Он вообще мечтал как можно скорее завершить этот ненужный разговор, потому что на улице уже занимался рассвет, самое время подключать технику и готовиться к встрече гостей. Он прекрасно понимал: Влад буянит не из‑за того, что клуб на одни выходные превратился в выставочную площадку, а потому, что это мероприятие проходит без его ведома и согласия. Парень в какой‑то момент самоустранился от участия в жизни созданного им детища, считая, что партнер и нанятый на стороне админ вывезут клуб на себе, а теперь вдруг почувствовал, что теряет контроль. Стартап, как оказалось, может прекрасно существовать и без своего основателя.
— Эй, потише, бро, — примирительно произнес Кирилл, — поставь‑ка телек, где росло. Мы, между прочим, «Экран» спасти пытаемся. Нас отсюда выселять собрались, если ты не в курсе.
— Я не в курсе, кто вам дал согласие на весь этот дурдом, — истерично взвизгнул Влад и с грохотом водрузил телевизор на стол. — Хотите поиграть в свои спектрумы и денди — играйте дома на кухне.
Маша нахмурилась, но так и осталась стоять в стороне. Иван сделал шаг вперед, потом назад — словно проверял глубину озера, в которое собирался прыгнуть. Серёга выглянул на мгновение из‑за стойки и тут же вновь исчез, будто его и не было.
— А если мы все‑таки будем играть в свои денди прямо тут? — склонил голову набок Киря.
Румяное лицо Влада перекосила гримаса, отчего он стал похож на обиженного ребенка, у которого мама отобрала сникерс, потому что сначала нужно скушать невкусную кашу.
— А ты тут, между прочим, вообще никто, чувак, — прошипел он, — это я тебя сюда нанял, забыл? Я тут хозяин, а ты — наемный персонал, овца тупая. Захочу — уволю. Захочу — вообще всю технику заберу: компы, мониторы, свитчи, всё. Останутся только эти ваши гребаные плакаты на стенах. Врубился, не?
Кирилл медленно выдохнул.
— Забирай. Хочешь, помогу дотащить твой хлам до выхода?
Влад моргнул. Диапазон эмоций у него на лице сменился так быстро, что казалось — сейчас он зависнет, как старый «Фуджицу‑Сименс» с перегревшимся процессором.
— Что? — переспросил он, будто не расслышал.
— Забирай оборудование, — повторил Кирилл спокойно. — Если считаешь, что без него мы развалимся, нет проблем. Только заранее скажу: не надейся, что клуб закроется. Обойдемся своими силами.
Влад затих, хватая ртом воздух, будто вытащенная из воды рыба, — заготовленный заранее набор угроз вдруг утратил всякий смысл. Все, что должно было испугать, неожиданно не произвело ни малейшего эффекта, и это бесило сильнее всего.
— Ну‑ну, — выдавил он наконец, вновь обретя утраченный было надменный тон. — Справятся они… Вы тут без меня неделю не протянете.
Влад оглянулся в поисках хоть какой‑то поддержки. Серёга смотрел в сторону, избегая встречаться с ним взглядом, Маша старательно делала вид, что изучает потолок, а Иван подхватил едва не пострадавший в бою телевизор и поволок от греха подальше вглубь игрового зала.
— Ладно, — процедил Влад. — Ладно. Поиграйте в шоуменов. Увидимся еще, и не факт, что вам это понравится.
Последние слова он выкрикнул почти фальцетом, схватил подвернувшуюся под руку стопку пятидюймовых дискет и с силой швырнул в стену. Дверь хлопнула так, что с потолка посыпалась пыльная штукатурка.
Некоторое время никто не двигался, затем Серёга медленно поднялся из‑за стойки с видом человека, который выползает из окопа после артобстрела.
— Кирюх, так это… Че теперь‑то? — протянул он растерянно.
— А теперь работаем, — спокойно отозвался Кирилл, будто ничего не произошло. — Народ придет, нам ему что, сказку про разгневанного Влада рассказывать? Поднимай задницу, и айда машины подключать.
То, что в ближайшем будущем этот парень еще доставит им неприятности, у Кирилла не вызывало ни малейших сомнений. Но будущее пока еще не наступило, а настоящее — вот оно, требует действовать как можно быстрее, причем прямо сейчас.
Спустя сорок минут клуб уже наводнили разошедшиеся накануне по домам владельцы техники, где‑то пронзительно запищал магнитофон, загружавший в «Синклер» программу, в зале раздавался смех и громкие разговоры. Маша разложила на столе тетрадку, в которую старательно записывала участников фестиваля, Серёга метался туда‑сюда с ворохом проводов, Иван старательно пересчитывал оставшиеся рекламные листовки. Посетителей еще не было, и Кирилл с тревогой подумал, что никто сюда больше не придет. Не поймет, зачем тратить субботнее утро на какой‑то подпольный ретрокарнавал в подвальном «Синем экране». Он стоял у входа, упершись ладонью в раму двери, и чувствовал, как внутри растет липкая тяжесть. Снаружи тянуло холодом. Двор был пуст и глух, как будто весь город разом решил спать до обеда. Впрочем, подумал Кирилл, даже если никто и не явится в их забытый богом подвал, доносившиеся из освещенного зала голоса и звуки восьмибитных мелодий свидетельствовали, что для самих участников фестиваль уже состоялся, — как минимум им было интересно встретиться в неформальной обстановке и пообщаться друг с другом. Уже хоть что‑то. Но в голове продолжала крутиться одна и та же мысль: если никто не придет, это будет не просто провал мероприятия. Это будет поражение, которое он сам себе никогда не простит.
Первые гости, двое мужчин и женщина средних лет, настороженно оглядываясь по сторонам, спустились по ступеням около одиннадцати утра. Следом появился странного вида дед с косматой бородой, в линялом пальто и с пленочным фотоаппаратом на пузе. На груди дедка красовался целый иконостас разноцветных значков: Кирилл успел разглядеть надписи «FIDO» и «Сорока-801». Дальше ему пришлось отвлечься на починку сливного бачка, который опять сломал кто‑то из участников выставки, потом он помогал владельцу «Дельты» отыскать потерявшуюся сумку с кассетами и джойстиком, затем организовывал переезд мужика с «Поиском» на другой конец зала, потому что на прежнем месте ему внезапно стало тесно…
Когда он наконец выдохнул и огляделся, на часах был полдень, а вокруг стало невозможно протолкнуться от толпившегося народа. Кирилл даже не понял, как это произошло: будто пока он стоял у двери и мысленно репетировал провал, кто‑то незаметно прокрутил пленку вперед.
Подвал гудел, как растревоженный улей. Воздух вибрировал от разговоров, смеха, треска клавиш «Спектрумов» и редких победных криков тех, кто сумел победить в «Марио‑Карт» на старом «Денди». Между столами приходилось буквально протискиваться: школьники с блестящими от восторга глазами, бородатые мужики с пачками «Игромира» в руках, парни постарше, даже какая‑то семья с ребенком лет пяти, который требовал «еще раз запустить того рыцаря». Многоголосый гул заглушала льющаяся из динамиков восьмибитная музыка.
Внутри все желающие не поместились. У дверей, на улице, кто‑то соорудил несколько прилавков из невесть откуда взявшихся фанерных ящиков: здесь шла бойкая торговля кассетами с играми и старыми обтрепанными книгами, среди которых Киря мельком разглядел «IBM PC для пользователя» Фигурнова и «Компьютерную вирусологию» Безрукова. Рядом стояли кучками мужики в кожанках, пили пиво, смеялись, что‑то обсуждая. Один гордо демонстрировал остальным древнюю клавиатуру с винтажным DIN-разъемом на скрученном пружиной проводе, хвастаясь, что только что урвал ее у какого‑то коллекционера по дешевке. Маша торопливо писала в тетрадке третью страницу — аккуратный почерк уже превратился в каракули, но она все равно чему‑то улыбалась. Иван, судя по выражению лица, давно потерял счет листовкам и теперь просто совал их всем подряд, некоторым по второму разу, а Серёга мелькал между стойкой и столами так быстро, что казался бестелесным призраком. В глубине зала вдруг кто‑то крикнул:
— Амига!
— Амига! — дружно подхватил десяток луженых глоток.
Кирилл застыл среди этого гула, стараясь осознать, что все это не сон, который растает, стоит только открыть глаза. Серёга, заметив его, остановился рядом, красный, вспотевший, но довольный.
— Кирюх, там это… Мужик тот приехал… Ну, который со шмотками. Поговорить хочет.
Посмотрев в указанном направлении, Кирилл разглядел знакомый шишковатый череп с оттопыренными в стороны ушами. Только Стаса тут еще сегодня не хватало для полного комплекта. Вздохнув, Киря раздвинул плечами толпу и направился к незваному визитеру.
— Здорово, — едва заприметив его приближение, произнес тот, — пойдем в тачке потрещим, тут шумновато сегодня. Разговор к тебе есть.
