Содержание статьи
В статье «Мегасчеты. Собираем мощный компьютер для вычислений» мы уже обсуждали компьютер для тяжелых ресурсоемких задач. Тогда мы использовали Xeon 2600v4, и это было недурно в 2022 году, когда я задумал эту конфигурацию, а сейчас и вовсе бюджетненько. Но расчеты съедают столько мощностей, сколько ты для них предоставишь. А самое дорогое в этой жизни — наше время, поэтому ускорение работы компьютера в 1,5–2 раза определенно стоит затрат и усилий.
Планировалась эта машина как ультимативное решение, но все пошло не по плану. В конце 2023 года я увидел, что подешевело второе поколение процессоров семейства AMD EPYC. «Надо брать», — решил тогда я.
AMD EPYC — эпический процессор
Многие даже не слышали об этих монстрах. Представленные в 2017 году, смотрелись они тогда действительно эпически. Куча ядер, много кеша и огромные размеры самого процессора в форм‑факторе сокет SP3. На самом деле это не совсем процессор, это скорее SOC, поскольку контроллеры памяти, дисков и всего прочего также находятся на кристалле.
Основной прикол этой серии — в применении чиплетной технологии: по факту в одном корпусе установлены несколько физических чипов, соединенных общей шиной. Можно сказать, что это четыре процессора в одном корпусе.
Первое поколение имело до 32 ядер и поддерживало память ECC REG DDR4 с частотой до 2666 МГц. Второе поколение — уже до 64 ядер и ECC REG DDR4 до 3200 МГц. На момент выхода эти процессоры стоили космических денег, а сейчас потихоньку дешевеют, что делает их идеальным решением для расчетного сервера.
На фотографии ниже — топовая версия первого поколения AMD EPYC 7601 на 32 ядра, с частотой 2,6 ГГц по всем ядрам и 64 Мбайт кеша. Рядышком — средненький камень второго поколения: это AMD EPYC 7532 на 32 ядра с частотой 3,3 ГГц по всем ядрам и 256 Мбайт кеша. В тестах первый уделывает Xeon 2696v4 с неплохим отрывом при схожей цене, про второй и говорить нечего.
Машина с ходу планировалась двухпроцессорной. В качестве процессоров я выбрал EPYC 7532. Да, у них не так много ядер, как у старших моделей, зато кеша целых 256 Мбайт и достаточно высокая частота турбобуста: 3300 МГц на все ядра. Ну и цена довольно демократичная. Кроме того, известно, что параллелизация в софте реализована неидеально и в какой‑то момент добавление ядер не приносит ожидаемого эффекта. С этой точки зрения 64 физических ядра в двух процессорах смотрится достаточно разумно.
Материнская плата
Ну, тут вариантов немного. В отличие от «Зионов», для «Эпиков» еще не наладили производство ширпотреба, поэтому материнская плата — серверная. Да и вообще с нашими задачами серверное железо справляется лучше бытового. Берем Supermicro H11DSi-NT, она имеет формат EATX и может быть установлена в корпус от обычного компа, что нам и надо.
Корпус
Тут всё как в прошлый раз: выбираем корпус, в который можно напихать побольше вентиляторов. Я использовал вариант от DeepCool в минимальной комплектации, все равно родные вертушки пойдут под замену. Штатные вентиляторы меняем на 140-е 76.5 CFM: все‑таки придется отводить целых 400 Вт. Ставим три вертушки на вдув и три на выдув. В принципе, компания — изготовитель кулеров тут не особо важна, главное — производительность, ну и чтобы проработали они подольше.
Само собой, необходимо предусмотреть возможность контроля оборотов. Идеальный вариант, конечно, взять серверный корпус, но уж очень много денег за них просят.
Блок питания
Блок питания берем с запасом, не самый навороченный, но и не дешман. Ему предстоит работать подолгу. 1200 Вт для такой машины — это примерно двукратный запас по мощности. Кроме того, не стоит забывать, что у платы два дополнительных разъема питания процов.
Диски
В машине установлены четыре диска SSD M2 Samsung 980 Pro на 1 Тбайт для системы. Еще есть серверный Western Digital Ultrastar DC SN640 U2 NVME 7,6 Тбайт, ранее он себя уже хорошо зарекомендовал в тяжелых задачах, да и цена у него вполне приемлемая на вторичке. Ну и два HDD по 4 Тбайт для хранения данных.
Память
Это, пожалуй, самое больное место: для наших целей памяти нужно много. Оперативка на момент сборки этой конфигурации стоила немало, про сейчас я вообще молчу. Поэтому брать приходится то, что лезет в бюджет. В итоге я взял 16 планок 4DR LRDIMM 2400 МГц 64 Гбайт, итого 1 Тбайт оперативки — внушительная цифра. Впрочем, если раскидать ее на 64 ядра, то выходит по 16 Гбайт на ядро, что уже не так впечатляет.
В любом случае указанного объема памяти сегодня хватает на любую адекватную расчетную задачу. Проблема тут только одна: первое поколение «Эпиков» такую память официально поддерживает, а вот во втором поддержки не заявлено. Но, забегая вперед, скажу, что все запустилось.
Память — это добрая половина стоимости машины!
Сборка и запуск
Попытка первая
Желая избежать проблем, я заказал материнскую плату сразу с процессорами. К несчастью, проблем мне это только добавило.
Через некоторое время в два захода доехала память. Теперь можно было собрать и протестировать машину, что я, собственно, и сделал. Компьютер запустился, но дальше начались приколы: сперва память завелась на частоте 1600 МГц и при попытке поднять частоту все переставало работать. Ладно, думаю, пусть так, а что там с быстродействием? Запускаем уже известный нам тестовый расчет, смотрим.
i3-8100 4x3.60GHz 00:39:58
Ryzen 5500U 6x2.1GHz 00:31:24
i7-8700 6x3.2 GHz /8Gb DDR4 2666MHz /SATA HDD 0:30:18
dual Xeon X5650, 12x2.7GHz /144Gb DDR3 /ATA HDD 00:29:45
Xeon E5-2658v3 12x2.6GHz /32Gb DDR4 2133MHz /SATA HDD 00:23:15
i5-10600K, 6x4.5GHz /16Gb DDR4 /SDD 00:22:43
AMD Ryzen 7 3700X 8x3.6GHz 00:19:07
dual Intel Xeon E5-2680v2 10x3.6 GHz /64Gb DDR3 1066MHz /HDD 00:17:17
i9-10920x 12x3.5GHz /128Gb DDR4/M.2 SSD 00:14:40
dual Intel Xeon E5-2697v2 12x2.7GHz /256Gb DDR3 1600MHz /SATA HDD 0:12:57
AMD Ryzen 9 5900X/32Gb/HDD 00:12:23
Xeon 2696v4 22x2.8GHz /512Gb DDR4 2400MHz /RAID0 M2 SSD 00:10:53
AMD Ryzen 9 5950X 16x3.4GHz /64Gb DDR4 /M.2 SSD 00:07:33
dual Intel Xeon E5-2690v4 14x3.2GHz /512Gb DDR4 2400MHz /NVME SSD 0:07:24
Ryzen Threadripper 3970x, 32x3.7GHz /256Gb DDR4 3200MHz /SSD 0:05:32
---
Dual EPYC 7532 32x3.3GHz, 1024Gb DDR4 1600MHz, SSD samsung 980PRO M2 0:3:51
---
Круто? Конечно, круто, быстродействие прямо на зависть, но есть один нюанс. Тест‑то проходил, но вот при запуске более длительных расчетов машина произвольно уходила в перезагрузку, причем без всяких ошибок в логах. Это стало, прямо скажем, неприятным сюрпризом, поскольку делает компьютер совершенно непригодным для работы.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее