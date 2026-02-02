Се­год­ня я покажу, как при ата­ке на машину с Linux зло­умыш­ленник может повысить при­виле­гии через служ­бу резер­вно­го копиро­вания, которой раз­решено запус­кать­ся от рута. Но преж­де чем доб­рать­ся до сер­вера, нам понадо­бит­ся вый­ти из песоч­ницы Js2Py на сай­те, получить воз­можность уда­лен­ного выпол­нения команд и изме­нить кон­текст безопас­ности.

На­ша цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине CodePartTwo с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.82 codeparttwo.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;
  • 8000 — веб‑сер­вер Gunicorn 20.0.4.

Пе­рей­дем на порт 8000 и осмотрим­ся на сай­те. Там мож­но зарегис­три­ровать­ся и вой­ти, а еще есть ссыл­ка на исходный код при­ложе­ния.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

От­кры­ваем про­ект с исходным кодом в любом удоб­ном редак­торе и в фай­ле app.py находим сек­рет Flask.

Содержимое файла app.py
Со­дер­жимое фай­ла app.py

