Специалисты и СМИ обратили внимание, что из Национальной системы доменных имен (НСДИ) — DNS-инфраструктуры, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете», — исчезли записи для YouTube, WhatsApp*, Facebook*, Instagram*, Facebook Messenger* и Tor Project. Фактически удалена привязка доменных имен к IP-адресам этих ресурсов.

Как сообщает «Хабр», в октябре 2024 года аналогичным способом, с использованием технологий НСДИ, были «отключены» Discord и Signal.

При обращении к DNS-серверам Роскомнадзора домены просто не резолвятся: браузер сообщает об ошибке DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN, то есть домен не существует. Для пользователей это означает, что при попытке зайти на такие сайты без сторонних DNS сетевое оборудование не сможет связать адрес сайта с IP, и сервис будет полностью недоступен. При этом в других DNS-серверах все перечисленные ресурсы по-прежнему числятся.

Издание CNews отмечает, что обойти НСДИ нельзя – подключение к ней провайдеров интернета обязательно, что прописано в действующем «законе о суверенном Рунете», а это делает систему одним из ключевых DNS-резолверов в стране.

По информации РБК, причина удаления доменов — техническая. Собеседники издания объясняют, что оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которое устанавливают на сетях операторов и провайдеров, работает на пределе своих мощностей. Одновременно замедлять YouTube, Telegram и WhatsApp инфраструктура не может.

«Причина здесь одна, и она техническая: система не резиновая. Одновременно “давить” YouTube, Telegram и вдобавок WhatsApp инфраструктура просто не выдерживает. Это как пытаться запустить три тяжелых приложения на старом ноутбуке, — пояснил управляющий директор инфраструктурного интегратора «Ультиматек» Джемали Авалишвили. — Также важно понимать, что Telegram замедлять гораздо сложнее, чем все вышеперечисленное, так как его защита сильнее, мессенджер “привык” к попыткам блокировок в разных странах».

По его словам, особенно много ресурсов ТСПУ уходит именно на замедление Telegram, которое стало более активным с 10 февраля 2026 года. Как пояснили представители РКН, мессенджер игнорирует российское законодательство и не принимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию его в преступных и террористических целях, а также не обеспечивает защиту персональных данных.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сообщили в ведомстве.

Авалишвили отмечает, что Telegram прошел «закалку» попытками блокировок в разных странах и обладает распределенной инфраструктурой зеркал и CDN, а его протокол шифрования спроектирован таким образом, чтобы максимально усложнить DPI (глубокую инспекцию пакетов). В отличие от Telegram, WhatsApp никогда не модернизировал инфраструктуру под обход блокировок, поэтому заблокировать его проще.

Независимый эксперт Алексей Учакин подтвердил эту версию: аудитория Telegram в России составляет десятки миллионов человек, каждый из которых генерирует большой объем трафика и соединений с серверами мессенджера, и для его замедления требуется значительно больше ресурсов.

На происходящее уже отреагировали представители WhatsApp. В официальном аккаунте мессенджера в соцсети X появилось следующее заявление на русском языке:

«Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp в попытке заставить людей перейти на государственное, незащищенное от слежки приложение. Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи».

* Запрещен в России. Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.