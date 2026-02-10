10 февраля 2026 года представители Роскомнадзора (РКН) сообщили, что продолжают вводить «последовательные ограничения» Telegram. Пользователи по всей стране столкнулись с проблемами загрузки медиафайлов: фото, видео и голосовые сообщения практически перестали открываться. По данным сервисов мониторинга сбоев Downdetector и «Сбой.рф», за сутки зафиксировано свыше 10 000 жалоб на работу мессенджера.

В начале дня источники РБК в профильных ведомствах и ИТ-индустрии сообщили, что власти приняли решение начать работу по замедлению Telegram в России. Один из собеседников издания уточнил, что меры уже применяются.

Эту информацию подтвердил питерский комитет по имущественным отношениям города, который также сообщил о замедлении Telegram со стороны РКН. Правда, через некоторое время пост отредактировали, убрав упоминание ведомства.

В середине дня представители Роскомнадзора официально прокомментировали ситуацию. В ведомстве заявили СМИ, что Telegram продолжает игнорировать российское законодательство и не принимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию его в преступных и террористических целях, а также не обеспечивает защиту персональных данных.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорится в заявлении.

В РКН перечислили ключевые требования к мессенджерам: размещение серверов на территории России, защита персональных данных, противодействие мошенничеству, экстремизму и терроризму. По словам представителей ведомства, Telegram эти условия не выполняет.

В Госдуме замедление мессенджера назвали «абсолютно правильным шагом». Зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов заявил, что около 70% требований Роскомнадзора остаются невыполненными. В частности, мессенджер продолжает игнорировать требования по блокировке фейковых каналов. Депутат предложил Telegram создать отдельное юридическое лицо в России, «передать сюда лицензии на российские сегменты, совершенно спокойно здесь работать по российскому законодательству».

Еще один зампред комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев добавил, что в России не стремятся к «закрытиям ради закрытий», но мессенджер должен соблюдать законодательство. «В противном случае ему будет нелегко», — предупредил парламентарий.

Напомним, что Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp и Telegram еще в августе 2025 года, объясняя это борьбой с мошенниками и террористами. В октябре ведомство перешло к частичному ограничению работы сервисов, а в конце ноября предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство.

При этом в декабре прошлого года депутат Сергей Боярский (Единая Россия) заявлял, что о полной блокировке речь не идет, поскольку Telegram — это не только мессенджер, но и социальная сеть с большим количеством каналов.

В середине января пользователи уже жаловались на сбои в работе Telegram, однако тогда в РКН отрицали применение новых ограничительных мер. Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин сообщал, что Роскомнадзор постепенно блокирует работу мессенджера из-за отказа выполнять требования по пресечению преступлений.