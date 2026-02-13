Основатель мессенджера Павел Дуров вновь прокомментировал замедление Telegram в России. На этот раз он опубликовал развернутое заявление на русском языке, в котором ответил на аргументы сторонников возможной блокировки сервиса.

В сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале, Дуров пишет, что в качестве обоснования заградительных мер порой приводят пример Китая и мессенджера WeChat. Однако он считает, что это сравнение некорректно. Дуров пишет:

«В качестве аргумента за блокировку Telegram и принудительный перевод россиян в другое приложение иногда ссылаются на пример Китая и его мессенджера WeChat. Но это сравнение ошибочно. WeChat не назначали “национальным мессенджером” и не навязывали людям. Он стал абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов (среди которых были и международные мессенджеры вроде WhatsApp, доступные в те годы без ограничений). Лишь после того как WeChat органически завоевал большинство аудитории, государство начало интегрировать в него свои услуги. Схожим образом главными мессенджерами в Корее и Японии (более 90% рынка) стали KakaoTalk и LINE — также без блокировок иностранных конкурентов и без административной поддержки. То есть попытка России директивно навязать населению сервис не имеет успешных примеров в мировой практике. В мире существуют всего три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками. Конкуренция — движущая сила инноваций. Ее устранение лишь снизит качество жизни и безопасность общения людей».

Напомним, что активное замедление Telegram в России продолжается с 10 февраля 2026 года. Пользователи по всей стране сталкиваются с проблемами при загрузке фото, видео и голосовых сообщений.

Как пояснили представители Роскомнадзора, мессенджер игнорирует российское законодательство и не принимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию его в преступных и террористических целях, а также не обеспечивает защиту персональных данных.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сообщили в ведомстве.

Ранее Павел Дуров уже высказывался о происходящем. Он писал:

«Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. Восемь лет назад Иран пытался применить ту же стратегию и потерпел неудачу. Там запретили Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям со встроенной слежкой. Ограничение свободы граждан — это всегда неверный путь. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, невзирая на любое давление».

Также следует отметить, что на этой неделе из Национальной системы доменных имен (НСДИ) — DNS-инфраструктуры, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете», — исчезли записи для YouTube, WhatsApp*, Facebook*, Instagram*, Facebook Messenger* и Tor Project. Фактически удалена привязка доменных имен к IP-адресам этих ресурсов.

По мнению экспертов, дело в том, что оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которое устанавливают на сетях операторов и провайдеров, работает на пределе своих возможностей и одновременно замедлять несколько крупных сервисов (таких как YouTube, Telegram и WhatsApp) затруднительно. При этом специалисты назвали Telegram одним из наиболее сложных для ограничения сервисов.

* Запрещен в России. Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.