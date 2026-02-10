Основатель мессенджера Павел Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России. В своем Telegram-канале он заявил, что власти пытаются заставить граждан перейти на государственное приложение, «созданное для слежки и политической цензуры».

10 февраля 2026 года Роскомнадзор (РКН) продолжил замедлять работу Telegram. Пользователи по всей стране столкнулись с проблемами загрузки медиафайлов (фото, видео и голосовых сообщений).

Как пояснили представители РКН, мессенджер игнорирует российское законодательство и не принимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию его в преступных и террористических целях, а также не обеспечивает защиту персональных данных.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сообщили в ведомстве.

В РКН перечислили ключевые требования к мессенджерам: размещение серверов на территории России, защита персональных данных, противодействие мошенничеству, экстремизму и терроризму. По словам представителей ведомства, Telegram эти условия не выполняет.

В ответ на происходящее Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале:

«Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. Восемь лет назад Иран пытался применить ту же стратегию и потерпел неудачу. Там запретили Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям со встроенной слежкой. Ограничение свободы граждан — это всегда неверный путь. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, невзирая на любое давление».

Напомним, что Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp и Telegram еще в августе 2025 года, объясняя это борьбой с мошенниками и террористами. В октябре ведомство перешло к частичному ограничению работы сервисов, а в конце ноября предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство.

При этом в декабре прошлого года депутат Сергей Боярский (Единая Россия) заявлял, что о полной блокировке речь не идет, поскольку Telegram — это не только мессенджер, но и социальная сеть с большим количеством каналов.

В середине января пользователи уже жаловались на сбои в работе Telegram, однако тогда в РКН отрицали применение новых ограничительных мер. Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин сообщал, что Роскомнадзор постепенно блокирует работу мессенджера из-за отказа выполнять требования по пресечению преступлений.