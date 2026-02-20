К сожалению, вся эта романтика заканчивается на первой же практике. А дальше начинаются суровые трудовые будни, бессонные ночи во время шторма, ночные авралы и тоска по родным берегам. Но, несмотря на это, всегда остается место для маленького приключения. В одно из таких мы с тобой и отправимся в этой статье.
Современные танкеры, перевозящие нефть, — технические монстры, от одного вида которых внутри поднимается буря эмоций. Степень их автоматизации запредельна: множество автоматизированных систем, невообразимое число датчиков, исполнительных механизмов и километры проводов, связывающих все воедино.
Судовая система мониторинга груза (Cargo Monitoring System, CMS) нужна для мониторинга танков, сигнализации и работы с жидкими грузами на борту судна.
«Мозговой» центр системы — две рабочие станции: Active Master Workstation и Redundant Master Workstation.
Система устроена так, что в каждый момент времени может быть только одна активная рабочая станция (Active Master Workstation), а вторая используется как резервная (Redundant Master Workstation) на случай выхода из строя первой. Переключение между станциями происходит автоматически через Redundancy Box. Восстановление Redundant Master Workstation я и покажу в этой статье.
Вообще говоря, поиск и скачивание программ, файлов, образов ОС, да и вообще доступ к интернету на судне — тот еще квест! О доступе к торрент‑трекерам и видеохостингам можно просто забыть. Я застал еще те времена, когда интернет на судне был по карточкам на 100 Мбайт, по пять штук на члена экипажа, со скоростью около 30 Кбит/с. Этого хватало только на общение в мессенджерах. Сейчас, конечно, ситуация лучше: ограничений по трафику уже нет, но проблемы со скоростью остались.
Первый рейс на новом для себя танкере
CMS Rosemount TankRadar STaR от Emerson. С такой системой я раньше не работал, поэтому, вооружившись мануалами, погрузился в детальное изучение. Redundant Master Workstation радостно встретила меня пустой заглушкой. Не отображалась информация по грузовым и балластным танкам, осадкам судна, а вместо этого — куча ошибок: communication fail, system fail, system error и так далее.
Во время запуска и инициализации рабочей станции я заметил, что она работает под управлением ОСРВ QNX 4.25G. Опыт работы с ней у меня отсутствовал, а знания ограничивались лишь тем, что ОС QNX лежала в основе операционной системы BlackBerry. Но тем интереснее будет восстановить рабочую станцию и разобраться с новой для себя ОС.
Сервисные отчеты, которые удалось найти на судне, показывали: несколько сервисных инженеров пытались восстановить рабочую станцию, но безуспешно. В этих записях, к сожалению, не было ничего, что могло бы пригодиться для изучения неисправности. Все сводилось к банальному «система очень старая, ее нужно заменить более современной».
В судовой документации по системе нашел любопытную подробность: при поставке оборудования на судно и первичной настройке используется установочная дискета (теперь ты можешь судить о возрасте системы и о том, почему сервисные компании так настаивали на ее замене!), которая должна оставаться на борту.
На своем судне я дискеты не нашел, связался с коллегами с систершипа (идентичное судно с такими же характеристиками, построенное на той же верфи) с просьбой помочь и посмотреть, не завалялась ли дискета, — ответа так и не дождался...
Раз поиски дискеты оказались тупиковым вектором, я решил сосредоточиться на изучении структуры и содержимого программы TankRadar STaR на работающей Active Master Workstation. Как типичная судовая автоматизированная система, CMS имеет уровни доступа: operator или daily user (обычно без прав на изменение настроек), master (доступ к минимальным настройкам) и «режим бога» — service. Уровень service открывает безграничные возможности для обслуживания системы — от создания резервной копии и копирования базы данных до всяких настроек.
Зачастую сервисные пароли от старых систем давно известны, поэтому я был уверен, что найду их в интернете. Как же сильно я ошибался! Остаток рейса я провел в безрезультатных попытках найти этот пароль, перелопатил кучу профильных морских форумов и Telegram-каналов. За весь рейс (четыре с половиной месяца) я так и не смог приблизиться к цели ни на шаг. Но не спеши покидать нас, дорогой читатель, ведь самое интересное будет ждать нас в следующем рейсе. Stay tuned, как говорится!
Второй рейс на танкере
Сменить судно — нормальная практика для моряка. Обстоятельства могут быть разными, например, банально «не сработался с экипажем». Зачем напрягаться, восстанавливая какой‑то механизм или систему, если в следующий рейс идешь работать на другое судно? Вернуться на судно меня заставило непреодолимое желание найти решение и восстановить рабочую станцию, я был уверен, что все получится.
В одном Telegram-канале нашел пост, опубликованный всего за полтора месяца до моей второй посадки на судно. В нем автор делится списком сервисных паролей для CMS TankRadar, но для предыдущего поколения — Gen 3. Наша уже Gen 5.
