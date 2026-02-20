Что пер­вым при­ходит на ум челове­ку, далеко­му от моря, ког­да он слы­шит «моряк даль­него пла­вания»? Конеч­но, роман­тика, сво­бода и дух прик­лючений, закаты и рас­све­ты над вод­ной гладью, экзо­тичес­кие стра­ны и... Джек Воробей! Капитан Джек Воробей!

К сожале­нию, вся эта роман­тика закан­чива­ется на пер­вой же прак­тике. А даль­ше начина­ются суровые тру­довые буд­ни, бес­сонные ночи во вре­мя штор­ма, ноч­ные авра­лы и тос­ка по род­ным берегам. Но, нес­мотря на это, всег­да оста­ется мес­то для малень­кого прик­лючения. В одно из таких мы с тобой и отпра­вим­ся в этой статье.

Сов­ремен­ные тан­керы, перево­зящие нефть, — тех­ничес­кие монс­тры, от одно­го вида которых внут­ри под­нима­ется буря эмо­ций. Сте­пень их авто­мати­зации зап­редель­на: мно­жес­тво авто­мати­зиро­ван­ных сис­тем, нево­обра­зимое чис­ло дат­чиков, исполни­тель­ных механиз­мов и километ­ры про­водов, свя­зыва­ющих все воеди­но.

Су­довая сис­тема монито­рин­га гру­за (Cargo Monitoring System, CMS) нуж­на для монито­рин­га тан­ков, сиг­нализа­ции и работы с жид­кими гру­зами на бор­ту суд­на.

«Моз­говой» центр сис­темы — две рабочие стан­ции: Active Master Workstation и Redundant Master Workstation.

Сис­тема устро­ена так, что в каж­дый момент вре­мени может быть толь­ко одна активная рабочая стан­ция (Active Master Workstation), а вто­рая исполь­зует­ся как резер­вная (Redundant Master Workstation) на слу­чай выхода из строя пер­вой. Перек­лючение меж­ду стан­циями про­исхо­дит авто­мати­чес­ки через Redundancy Box. Вос­ста­нов­ление Redundant Master Workstation я и покажу в этой статье.

Во­обще говоря, поиск и ска­чива­ние прог­рамм, фай­лов, обра­зов ОС, да и вооб­ще дос­туп к интерне­ту на суд­не — тот еще квест! О дос­тупе к тор­рент‑тре­керам и виде­охос­тингам мож­но прос­то забыть. Я зас­тал еще те вре­мена, ког­да интернет на суд­не был по кар­точкам на 100 Мбайт, по пять штук на чле­на эки­пажа, со ско­ростью око­ло 30 Кбит/с. Это­го хва­тало толь­ко на обще­ние в мес­сен­дже­рах. Сей­час, конеч­но, ситу­ация луч­ше: огра­ниче­ний по тра­фику уже нет, но проб­лемы со ско­ростью оста­лись.

Первый рейс на новом для себя танкере

CMS Rosemount TankRadar STaR от Emerson. С такой сис­темой я рань­ше не работал, поэто­му, воору­жив­шись ману­ала­ми, пог­рузил­ся в деталь­ное изу­чение. Redundant Master Workstation радос­тно встре­тила меня пус­той заг­лушкой. Не отоб­ражалась информа­ция по гру­зовым и бал­лас­тным тан­кам, осад­кам суд­на, а вмес­то это­го — куча оши­бок: communication fail, system fail, system error и так далее.

Во вре­мя запус­ка и ини­циали­зации рабочей стан­ции я заметил, что она работа­ет под управле­нием ОСРВ QNX 4.25G. Опыт работы с ней у меня отсутс­тво­вал, а зна­ния огра­ничи­вались лишь тем, что ОС QNX лежала в осно­ве опе­раци­онной сис­темы BlackBerry. Но тем инте­рес­нее будет вос­ста­новить рабочую стан­цию и разоб­рать­ся с новой для себя ОС.

Сер­висные отче­ты, которые уда­лось най­ти на суд­не, показы­вали: нес­коль­ко сер­висных инже­неров пытались вос­ста­новить рабочую стан­цию, но безус­пешно. В этих записях, к сожале­нию, не было ничего, что мог­ло бы при­годить­ся для изу­чения неис­прав­ности. Все сво­дилось к баналь­ному «сис­тема очень ста­рая, ее нуж­но заменить более сов­ремен­ной».

В судовой докумен­тации по сис­теме нашел любопыт­ную под­робность: при пос­тавке обо­рудо­вания на суд­но и пер­вичной нас­трой­ке исполь­зует­ся уста­новоч­ная дис­кета (теперь ты можешь судить о воз­расте сис­темы и о том, почему сер­висные ком­пании так нас­таива­ли на ее замене!), которая дол­жна оста­вать­ся на бор­ту.

На сво­ем суд­не я дис­кеты не нашел, свя­зал­ся с кол­легами с сис­терши­па (иден­тичное суд­но с такими же харак­терис­тиками, пос­тро­енное на той же вер­фи) с прось­бой помочь и пос­мотреть, не заваля­лась ли дис­кета, — отве­та так и не дож­дался...

Раз поис­ки дис­кеты ока­зались тупико­вым век­тором, я решил сос­редото­чить­ся на изу­чении струк­туры и содер­жимого прог­раммы TankRadar STaR на работа­ющей Active Master Workstation. Как типич­ная судовая авто­мати­зиро­ван­ная сис­тема, CMS име­ет уров­ни дос­тупа: operator или daily user (обыч­но без прав на изме­нение нас­тро­ек), master (дос­туп к минималь­ным нас­трой­кам) и «режим бога» — service. Уро­вень service откры­вает без­гра­нич­ные воз­можнос­ти для обслу­жива­ния сис­темы — от соз­дания резер­вной копии и копиро­вания базы дан­ных до вся­ких нас­тро­ек.

За­час­тую сер­висные пароли от ста­рых сис­тем дав­но извес­тны, поэто­му я был уве­рен, что най­ду их в интерне­те. Как же силь­но я оши­бал­ся! Оста­ток рей­са я про­вел в без­резуль­тат­ных попыт­ках най­ти этот пароль, перело­патил кучу про­филь­ных мор­ских форумов и Telegram-каналов. За весь рейс (четыре с полови­ной месяца) я так и не смог приб­лизить­ся к цели ни на шаг. Но не спе­ши покидать нас, дорогой читатель, ведь самое инте­рес­ное будет ждать нас в сле­дующем рей­се. Stay tuned, как говорит­ся!

Второй рейс на танкере

Сме­нить суд­но — нор­маль­ная прак­тика для моряка. Обсто­ятель­ства могут быть раз­ными, нап­ример, баналь­но «не сра­ботал­ся с эки­пажем». Зачем нап­рягать­ся, вос­ста­нав­ливая какой‑то механизм или сис­тему, если в сле­дующий рейс идешь работать на дру­гое суд­но? Вер­нуть­ся на суд­но меня зас­тавило неп­реодо­лимое желание най­ти решение и вос­ста­новить рабочую стан­цию, я был уве­рен, что все получит­ся.

В одном Telegram-канале нашел пост, опуб­ликован­ный все­го за пол­тора месяца до моей вто­рой посад­ки на суд­но. В нем автор делит­ся спис­ком сер­висных паролей для CMS TankRadar, но для пре­дыду­щего поколе­ния — Gen 3. Наша уже Gen 5.