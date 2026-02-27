Коллекция бумажных спецвыпусков «Хакера» растет — мы готовим к печати четвертый сборник, в который войдут статьи 2021–2022 годов. Но тиражи предыдущих сборников не бесконечны: первый спецвыпуск уже распродан полностью, а запасы остальных постепенно сокращаются на нашем складе. Мы пока не планируем снова допечатывать спецвыпуски, так что если ты давно присматривался к ним, лучше не затягивать с заказом.

Спецвыпуск #2 (2017–2019)

Этот спецвыпуск вышел в 2024 году и был приурочен к 25-летию «Хакера». Тираж сборника был допечатан по многочисленным просьбам читателей, но уже подходит к концу (осталось несколько десятков экземпляров), и больше допечаток не планируется.

Внутри ты найдешь подборку материалов за 2017–2019 годы, посвященных социальной инженерии, реверсу гаджетов, взлому iPhone и многому другому. Каждая статья дополнена комментариями авторов и редакторов, которые позволят погрузиться в закулисье журнала, обычно остающееся за кадром.

Спецвыпуск #3 (2019–2021)

Этот сборник покинул типографию весной 2025 года. В него вошли лучшие статьи за 2019–2021 годы, включая материалы про Active Directory, SDR, checkm8, VeraCrypt и не только. Каждая статья по традиции снабжена комментариями, позволяющими узнать больше о работе редакции.

Тираж этого спецвыпуска тоже подходит к концу (осталось несколько сотен экземпляров).

Спецвыпуск #4 (2021–2022)

На прошлой неделе мы открыли предварительные заказы на четвертый бумажный спецвыпуск «Хакера», в который войдут лучшие статьи 2021–2022 годов.

В новом сборнике тебя ждут более 20 топовых материалов о китайских смартфонах с заводскими бэкдорами, фаззинге исполняемых файлов в Windows, автоматизации Burp и многом другом. Статьи будут традиционно сопровождаться уникальными комментариями авторов и редакторов.

Релиз журнала запланирован на июль–август 2026 года.

«Хакер 2025»

Этот коллекционный номер отличается от спецвыпусков: в него вошли 22 лучших материала за 2025 год. Здесь тебя ждет подшивка самого интересного за прошедший год, включая статьи про локальные LLM, декомпилятор на нейронках, превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет и многое другое.

Доставка заказов осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.

