Минут через сорок Кирилл понял, что дальше так сидеть бессмысленно. Ничего полезного он явно сегодня уже не сделает, а его присутствие, похоже, лишь усиливает общее напряжение.
— Ладно, пойду я, пожалуй, — сообщил он в пустоту, натягивая куртку, — завтра моя очередь дежурить, так что самое время немного подготовиться к грядущим трудовым подвигам…
Маша сделала вид, что что‑то ищет в сумке. Сергей ответил не сразу: он аккуратно закрыл крышку системника, закрутил два болта и только потом поднял глаза.
— Счастливо, — кивнул он. — Завтра поговорим.
— Ну завтра так завтра, — вздохнул Кирилл, не ожидая от этой беседы ничего хорошего.
Маша догнала его, когда он покинул двор и свернул в переулок, чмокнула в щеку и сразу же стерла ладошкой оставшуюся на коже помаду. Они прошли немного молча. Фонари в переулке отбрасывали густые черные тени, асфальт был неровный, с лужами, в которых отражались желтые квадраты окон. Маше явно хотелось заговорить, но она тянула, словно подбирала подходящие слова.
— Я с Серёжей сегодня разговаривала, — сказала она наконец, глядя не на Кирилла, а куда‑то в сторону многоэтажек, похожих на замершие у пристани корабли. — Днем, пока тебя не было.
— Угу, мне Иван даже в общих чертах рассказал, о чем, — кивнул Кирилл.
— Он какой‑то странный сейчас, — продолжила Маша. — Не в плохом смысле. Сначала мялся, смотрел исподлобья, потом собрался с духом, подошел и заявил, что я ему нравлюсь. Забавно так получилось. В кино вот пригласил, прикинь? Я, честно говоря, растерялась немного, даже не сообразила сразу, что ему ответить.
Кирилл молчал, ожидая продолжения.
— В общем, я сказала ему правду. Что у меня есть парень. И что я не хочу никого обманывать.
Девушка подняла глаза и заглянула своему спутнику в лицо, словно пытаясь определить, о чем он сейчас думает.
— И что?
— И всё, — она пожала плечами. — Он ничего не ответил, просто посмотрел на меня как‑то странно… Знаешь, как будто я случайно сломала ему что‑то внутри.
Они снова замолчали. Где‑то неподалеку хлопнула дверь подъезда, проехала машина, нарушив тишину шорохом шин. Кирилл вдруг остро почувствовал, насколько хрупким оказалось все то, что он с недавних пор считал более‑менее устойчивым. Они остановились у перекрестка: Маша жила по правую руку, дом Кирилла располагался в другой стороне.
— Ты к себе сейчас? — спросил он.
— Есть другие предложения? — игриво сверкнула глазами девушка. — Хочешь позвать в гости?
— Так я не против, — улыбнулся Кирилл, — тем более ремонт сам себя не доделает.
— Нет, пойду все‑таки, — вздохнула она, — я дяде обещала после десяти не возвращаться. Ну и за Иваном надо присматривать, у него самый трудный возраст сейчас.
— Слушай, а ты ведь мне раньше не рассказывала, — сменил тему Кирилл и как‑то незаметно повернул в сторону ее дома, — как так получилось, что он один с отцом остался? У него мать жива вообще?
— Жива, — поморщилась Маша, словно отхлебнула из кружки прокисшего молока, — там долгая история. Вообще, дядя Володя, ну, Ванин отец, он родной брат моей матери. Мама с папой в Краснодаре живут, дядя Володя тоже оттуда. Где‑то на курорте лет восемнадцать назад он познакомился с тетей Зоей, потом переехал к ней в Питер. На работу устроился, Ванька родился… Она на тот момент в разводе, кстати, была, у нее еще один сын от первого брака есть, но он армейский контракт подписал, где‑то на Камчатке служит… Короче, тетка Зоя и раньше заложить за воротник любила, а как они поженились, стала еще чаще выпивать. Сначала по выходным, а последние лет пять так вообще чуть ли не каждый день. Дядя ее лечить пытался, в клиники разные укладывал, но ничем это не заканчивалось, кроме скандалов. Пару раз у нее даже глюки начинались натуральные, представляешь? С ножом за ним бегала по квартире… В общем, в какой‑то момент ее окончательно выперли с работы, и тогда она спуталась с такими же алкашами, стала из дома уходить, то на день, то на неделю. Дядька Володя ее искал поначалу, находил в каких‑то заблеванных квартирах в компании таких же синяков, возвращал домой. Потом плюнул. Не до того ему, он работает, Ваньку поднять пытается, чтобы и на еду, и на одежду хватало… Ваня ведь растет, да еще и кобянится: то не буду носить, это не буду. Потому и стал таким оболтусом, воспитывать его было некому.
— Да нормальный он парень, несдержанный просто, — высказал свое мнение Кирилл. — А тебя, значит, к нему нянькой приставили?
— Ну, можно и так сказать, — хохотнула Маша, — на самом деле не к нему, конечно. Мама хотела, чтобы я дяде немного помогала, и по хозяйству, и вообще. Ему одному трудно очень. Поэтому она обрадовалась, когда узнала, что я хочу в Питере учиться, договорилась, что я у дяди жить буду. В институт я, правда, не поступила, ну, в шараге тоже какой‑то диплом дадут…
— Если захочешь, потом поступишь, — обнадежил ее Кирилл. — Главное — решить, надо оно тебе или нет.
— Ладно, я побежала, — девушка снова чмокнула его в щеку, — у меня еще дел полно дома. А с Серёгой‑то что дальше делать?
— Не знаю пока, — растерянно пожал плечами Киря. — Это обмозговать надо.
— Мне кажется, — Маша на мгновение остановилась, словно передумала спешить домой, — что для Серого этот клуб — как любимая игрушка, он буквально живет им. Если он уйдет, все рассыплется. У тебя, конечно, есть энергия и голова на плечах, такие люди и создают крутые вещи, диванных мечтателей намного больше. Только без команды не получится все вытянуть в одиночку. Просто подумай об этом. Ну все, мне пора.
