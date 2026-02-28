Ве­чер про­шел стран­но. Серёга мол­ча ковырял свой комп, ста­раясь не пересе­кать­ся ни с кем взгля­дом, Иван, пок­рутив­шись нем­ного сре­ди игро­вых прис­тавок, сбе­жал куда‑то по сво­им делам, а Маша усер­дно рисова­ла новую «шап­ку» для сай­та «Синего экра­на», пери­оди­чес­ки показы­вая Кирил­лу про­межу­точ­ный резуль­тат. Ей явно хотелось перемол­вить­ся с ним парой слов с гла­зу на глаз, но в при­сутс­твии Сер­гея ска­зать об этом она, оче­вид­но, стес­нялась. Кирилл все понимал и делал вид, что не замеча­ет. Он вооб­ще в этот вечер слиш­ком мно­го делал вид. Что всё в поряд­ке, что тишина в помеще­нии — рабочая, а не натяну­тая, как про­вод под нап­ряжени­ем. Внеш­не всё выг­лядело как обыч­но — и от это­го ста­нови­лось еще неуют­нее. Кирил­лу казалось, что, если бы сей­час вдруг что‑нибудь сло­малось, выруби­лось элек­три­чес­тво или в клуб вва­лились пьяные гоп­ники, он почувс­тво­вал бы облегче­ние. Любое неожи­дан­ное событие ста­ло бы счас­тли­вым избавле­нием от этой гне­тущей атмосфе­ры.



Ми­нут через сорок Кирилл понял, что даль­ше так сидеть бес­смыс­ленно. Ничего полез­ного он явно сегод­ня уже не сде­лает, а его при­сутс­твие, похоже, лишь уси­лива­ет общее нап­ряжение.

— Лад­но, пой­ду я, пожалуй, — сооб­щил он в пус­тоту, натяги­вая кур­тку, — зав­тра моя оче­редь дежурить, так что самое вре­мя нем­ного под­готовить­ся к гря­дущим тру­довым под­вигам…

Ма­ша сде­лала вид, что что‑то ищет в сум­ке. Сер­гей отве­тил не сра­зу: он акку­рат­но зак­рыл крыш­ку сис­темни­ка, зак­рутил два бол­та и толь­ко потом под­нял гла­за.

— Счас­тли­во, — кив­нул он. — Зав­тра погово­рим.

— Ну зав­тра так зав­тра, — вздох­нул Кирилл, не ожи­дая от этой беседы ничего хороше­го.

Ма­ша дог­нала его, ког­да он покинул двор и свер­нул в пере­улок, чмок­нула в щеку и сра­зу же стер­ла ладош­кой оставшу­юся на коже помаду. Они прош­ли нем­ного мол­ча. Фонари в пере­улке отбра­сыва­ли гус­тые чер­ные тени, асфальт был неров­ный, с лужами, в которых отра­жались жел­тые квад­раты окон. Маше явно хотелось загово­рить, но она тянула, слов­но под­бирала под­ходящие сло­ва.

— Я с Серёжей сегод­ня раз­говари­вала, — ска­зала она наконец, гля­дя не на Кирил­ла, а куда‑то в сто­рону мно­гоэта­жек, похожих на замер­шие у прис­тани кораб­ли. — Днем, пока тебя не было.

— Угу, мне Иван даже в общих чер­тах рас­ска­зал, о чем, — кив­нул Кирилл.

— Он какой‑то стран­ный сей­час, — про­дол­жила Маша. — Не в пло­хом смыс­ле. Сна­чала мял­ся, смот­рел исподлобья, потом соб­рался с духом, подошел и заявил, что я ему нрав­люсь. Забав­но так получи­лось. В кино вот приг­ласил, при­кинь? Я, чес­тно говоря, рас­терялась нем­ного, даже не сооб­разила сра­зу, что ему отве­тить.

Ки­рилл мол­чал, ожи­дая про­дол­жения.

— В общем, я ска­зала ему прав­ду. Что у меня есть парень. И что я не хочу никого обма­нывать.

Де­вуш­ка под­няла гла­за и заг­лянула сво­ему спут­нику в лицо, слов­но пыта­ясь опре­делить, о чем он сей­час дума­ет.

— И что?

— И всё, — она пожала пле­чами. — Он ничего не отве­тил, прос­то пос­мотрел на меня как‑то стран­но… Зна­ешь, как буд­то я слу­чай­но сло­мала ему что‑то внут­ри.

Они сно­ва замол­чали. Где‑то непода­леку хлоп­нула дверь подъ­езда, про­еха­ла машина, нарушив тишину шорохом шин. Кирилл вдруг остро почувс­тво­вал, нас­коль­ко хруп­ким ока­залось все то, что он с недав­них пор счи­тал более‑менее устой­чивым. Они оста­нови­лись у перек­рес­тка: Маша жила по пра­вую руку, дом Кирил­ла рас­полагал­ся в дру­гой сто­роне.

— Ты к себе сей­час? — спро­сил он.

— Есть дру­гие пред­ложения? — игри­во свер­кну­ла гла­зами девуш­ка. — Хочешь поз­вать в гос­ти?

— Так я не про­тив, — улыб­нулся Кирилл, — тем более ремонт сам себя не додела­ет.

— Нет, пой­ду все‑таки, — вздох­нула она, — я дяде обе­щала пос­ле десяти не воз­вра­щать­ся. Ну и за Ива­ном надо прис­матри­вать, у него самый труд­ный воз­раст сей­час.

— Слу­шай, а ты ведь мне рань­ше не рас­ска­зыва­ла, — сме­нил тему Кирилл и как‑то незамет­но повер­нул в сто­рону ее дома, — как так получи­лось, что он один с отцом остался? У него мать жива вооб­ще?

— Жива, — помор­щилась Маша, слов­но отхлеб­нула из круж­ки про­кис­шего молока, — там дол­гая исто­рия. Вооб­ще, дядя Володя, ну, Ванин отец, он род­ной брат моей матери. Мама с папой в Крас­нодаре живут, дядя Володя тоже отту­да. Где‑то на курор­те лет восем­надцать назад он поз­накомил­ся с тетей Зоей, потом пере­ехал к ней в Питер. На работу устро­ился, Вань­ка родил­ся… Она на тот момент в раз­воде, кста­ти, была, у нее еще один сын от пер­вого бра­ка есть, но он армей­ский кон­тракт под­писал, где‑то на Кам­чатке слу­жит… Короче, тет­ка Зоя и рань­ше заложить за ворот­ник любила, а как они пожени­лись, ста­ла еще чаще выпивать. Сна­чала по выход­ным, а пос­ледние лет пять так вооб­ще чуть ли не каж­дый день. Дядя ее лечить пытал­ся, в кли­ники раз­ные укла­дывал, но ничем это не закан­чивалось, кро­ме скан­далов. Пару раз у нее даже глю­ки начина­лись натураль­ные, пред­став­ляешь? С ножом за ним бегала по квар­тире… В общем, в какой‑то момент ее окон­чатель­но выпер­ли с работы, и тог­да она спу­талась с такими же алка­шами, ста­ла из дома ухо­дить, то на день, то на неделю. Дядь­ка Володя ее искал понача­лу, находил в каких‑то заб­леван­ных квар­тирах в ком­пании таких же синяков, воз­вра­щал домой. Потом плю­нул. Не до того ему, он работа­ет, Вань­ку под­нять пыта­ется, что­бы и на еду, и на одеж­ду хва­тало… Ваня ведь рас­тет, да еще и кобянит­ся: то не буду носить, это не буду. Потому и стал таким обол­тусом, вос­питывать его было некому.

— Да нор­маль­ный он парень, нес­держан­ный прос­то, — выс­казал свое мне­ние Кирилл. — А тебя, зна­чит, к нему нянь­кой прис­тавили?

— Ну, мож­но и так ска­зать, — хохот­нула Маша, — на самом деле не к нему, конеч­но. Мама хотела, что­бы я дяде нем­ного помога­ла, и по хозяй­ству, и вооб­ще. Ему одно­му труд­но очень. Поэто­му она обра­дова­лась, ког­да узна­ла, что я хочу в Питере учить­ся, догово­рилась, что я у дяди жить буду. В инсти­тут я, прав­да, не пос­тупила, ну, в шараге тоже какой‑то дип­лом дадут…

— Если захочешь, потом пос­тупишь, — обна­дежил ее Кирилл. — Глав­ное — решить, надо оно тебе или нет.

— Лад­но, я побежа­ла, — девуш­ка сно­ва чмок­нула его в щеку, — у меня еще дел пол­но дома. А с Серёгой‑то что даль­ше делать?

— Не знаю пока, — рас­терян­но пожал пле­чами Киря. — Это обмозго­вать надо.

— Мне кажет­ся, — Маша на мгно­вение оста­нови­лась, слов­но переду­мала спе­шить домой, — что для Серого этот клуб — как любимая игрушка, он бук­валь­но живет им. Если он уйдет, все рас­сыплет­ся. У тебя, конеч­но, есть энер­гия и голова на пле­чах, такие люди и соз­дают кру­тые вещи, диван­ных меч­тателей нам­ного боль­ше. Толь­ко без коман­ды не получит­ся все вытянуть в оди­ноч­ку. Прос­то подумай об этом. Ну все, мне пора.

