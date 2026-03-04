Главное следственное управление СК расследует уголовное дело против жителя Москвы Руслана Сатучина, который, по версии следствия, выдавал себя за офицера ФСБ и требовал крупную сумму у участников вымогательской группировки Conti. Об этом РБК сообщили сразу два источника, знакомые с материалами дела.

По данным следствия, в сентябре 2022 года Сатучин связался с одним из членов Conti и заявил, что работает в ФСБ. Под этим предлогом он потребовал деньги — в обмен на отказ от оперативно-разыскных мероприятий и непривлечение хакеров к уголовной ответственности. Дело против Сатучина и «неустановленных лиц» возбудили в сентябре 2025 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Предполагаемого фальшивого сотрудника ФСБ задержали в Москве в октябре 2025 года. Как утверждают источники издания, к тому моменту он уже знал о возбуждении дела и идущей проверке, однако продолжал жить по месту регистрации и не пытался скрыться. На следующий день суд отправил его под стражу, а в декабре продлил арест еще на два месяца. Следствие мотивировало свое ходатайство тем, что свидетели знакомы с обвиняемым, и на свободе тот может оказать на них давление. Защита Сатучина, напротив, просила о домашнем аресте, ссылаясь на наличие семьи и устойчивых социальных связей.

Сообщается, что в настоящее время свою вину Сатучин не признает, и он содержится под стражей в одном из столичных следственных изоляторов.

Напомним, что группировка Conti — одна из наиболее известных вымогательских хак-групп последних лет. Она действовала по модели RaaS (Ransomware-as-a-Service) и была связана с русскоязычной группировкой Wizard Spider. Специалисты Group-IB называли ее «криминальной ИТ-компанией» со структурированной организацией: собственными отделами HR, R&D, OSINT, регулярными зарплатами и системой мотивации.

Первые упоминания о Conti появились в феврале 2020 года. За два года жертвами группировки стали 859 организаций по всему миру, включая международные корпорации и госведомства. Одной из самых громких акций стала атака на Коста-Рику в мае 2022 года, после которой страна ввела режим чрезвычайного положения. Тогда американские власти объявили награду в размере до 15 млн долларов США за информацию о лидерах и участниках Conti. При этом участники группировки позиционировали себя как «патриотов» и заявляли, что не атакуют российские компании.

В феврале 2022 года, после того как руководство Conti заявило о поддержке действий российского правительства, группа раскололась, а внутренние чаты группировки утекли в сеть — предполагается, что их опубликовал украинский участник группы или ИБ-исследователь, имевший доступ к инфраструктуре хакеров. Вслед за чатами в открытый доступ попали исходные коды шифровальщика, панелей управления и API BazarBackdoor. Вскоре после этого Conti фактически прекратила существование, а ее бывшие участники примкнули к другим группировкам.