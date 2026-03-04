Футболки «Хакера»
10 вариантов дизайна: от зашифрованных посланий в коде до минимализма и киберпанка. Плотный хлопок 300 г/м² и печать шелкографией, которая выдержит множество стирок. На выбор два кроя: классический прямой силуэт или оверсайз.
Специальное предложение: снижена цена на модель прошлогодней коллекции! В наличии остались только небольшие размеры — если носишь такие сам или ищешь подарок, самое время забирать со скидкой.
Бейсболки «Хакера»
Четыре модели бейсболок с объемной вышивкой и лаконичным дизайном, отлично дополнят любой образ. Плотная ткань держит форму, регулятор на кнопке подстраивается под любой объем головы, а вышивка не выцветает со временем.
Доставка заказов по всей России осуществляется компанией СДЭК. Возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на support@glc.ru).
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.