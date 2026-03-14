На занятиях с инструктором, удивленно отметившим стремительный рост его водительского мастерства, Кирилл осваивал развороты на городских улицах и проезд перекрестков. Денег он ему все‑таки заплатил, но немного и только лишь за то, чтобы инструктор провез его по любимым гаишниками экзаменационным маршрутам, а заодно показал все притаившиеся в кустах дорожные знаки и полустертую разметку, на которых инспекторы и ловят неопытных экзаменующихся.
Ремонт в квартире был почти закончен, отчего жилище приобрело наконец уютный и обитаемый вид. На радостях Кирилл выбросил в мусорный бак свой надувной матрас и купил нормальный раскладной диван, который они с Машей тут же испытали на прочность. Адиль тоже пока не давал ни малейших поводов для жалоб — раз в неделю он скидывал новый заказ на один или два простеньких сайта, а гонорары присылал вовремя и в полном объеме. Благодаря этому новоиспеченная фирма худо‑бедно сводила концы с концами, а у Кирилла появилось время разобраться с захваченным им ботнетом и двумя парнями из TerraCore, с которыми он затеял романтическую переписку от лица юной бразильянки.
В очередной раз включив ноутбук, Кирилл вдруг подумал, что общение с потенциальной жертвой в интернете развивается по тем же законам, что и хороший взлом: сначала прощупываешь поверхность, потом находишь уязвимость, а дальше становится ясно, куда нажимать. Арчи писал короткими фразами, словно экономил слова. Иногда пропадал на пару дней, потом возвращался, жалуясь на рутину и слишком плотный рабочий график. Кирилл отвечал мягко, позволяя паузам работать за него. Созданная силой его фантазии девушка по имени Камилла не флиртовала — она слушала, и это, как ни странно, действовало сильнее любых комплиментов.
Джеймс был другим: его сообщения приходили чаще, словно он писал на ходу, в перерывах между совещаниями и кофе‑брейками. Этот парень тоже рассказывал о работе, и в его словах чувствовалась внутренняя гордость — не за компанию, а за то, что он участвует в достаточно сложном и интересном проекте. Кирилл представил своего персонажа аналитиком, сообщив, что девушка трудится в страховом бизнесе и немного разбирается в IT, поэтому у них отыскались общие темы для бесед: Джеймс даже утверждал, что Камилла вполне могла бы найти себе неплохую работу в Штатах. При этом он оказался весьма недоверчивым типом: прежде чем расслабиться и перевести переписку в более интимное русло, Джеймс настоял на голосовом звонке по скайпу. Пришлось экстренно призывать на помощь Габриеля, который отыскал где‑то в дебрях Сан‑Паулу говорившую по‑английски девушку, и та согласилась за небольшое вознаграждение сыграть Камиллу. Кирилл тщательно ввел ее в курс дела, заставил выучить основные факты, всплывавшие ранее в переписке, и очень опасался, что девчонка засыплется на каком‑нибудь специфическом айтишном вопросе, но все обошлось. Джеймс клюнул, и с этого момента дела пошли как по маслу.
Габриель вообще показал себя мировым парнем — они подолгу трепались в IRC-чате, и бразилец с интересом и энтузиазмом воспринял идею осторожно пощупать TerraCore изнутри. Правда, пока Кирилл еще не слишком отчетливо понимал, с какой стороны подступиться к этой могучей цитадели.
Идея пришла не сразу. Сначала это было просто ощущение — то самое, которое возникало у Кирилла всякий раз, когда судьба предоставляла ему очередной редкий шанс: не открытую настежь дверь, скорее, форточку, оставленную «на проветривание». Джеймс все чаще жаловался на бардак в документации, на презентации, которые кочуют из отдела в отдел, обрастая пометками, комментариями и чужими правками. Арчи вторил ему, сетуя, что половину времени приходится разбираться не с кодом, а с чужими объяснениями того, как этот код должен работать.
Камилла сделала вид, будто это ей знакомо. Девушка написала, что в страховой компании дела обстоят ровно так же: одни и те же отчеты, одни и те же файлы, которые никто толком не читает, но все обязаны подписывать. Фраза была брошена небрежно, почти в шутку, но Кирилл отметил, что Джеймс отреагировал сразу, без паузы.
Он пожаловался на внутреннюю презентацию по архитектуре системы, которую ему «спустили сверху» и которую теперь нужно срочно доработать. Схемы в ней устарели, подписи не совпадали с реальностью, а главное — файл нельзя было выносить за пределы компании, даже чтобы показать знакомым специалистам. Джеймс писал об этом раздраженно, но без злости — скорее с усталой иронией человека, который давно смирился с корпоративными парадоксами.
Кирилл подождал несколько минут, затем предложил решение, которое выглядело естественным и безопасным. Камилла призналась, что ей часто приходится проверять подобные документы — не на содержание, а на логику. «Когда смотришь со стороны, сразу видно, где автор запутался», — сообщила она. Никаких просьб, никаких намеков, просто готовность помочь.
Джеймс колебался. Это чувствовалось по его поведению в мессенджере — окошко программы несколько раз показывало надпись «James typing», которая то появлялась, то исчезала: он начинал фразу и стирал ее. В конце концов он сдался.
Файл пришел поздно вечером.
Кирилл открыл его не сразу. Несколько секунд он просто смотрел на значок документа, взвешивая все за и против. Обычный PDF. Почти пустой титульный лист, логотип TerraCore, заголовок стандартным шрифтом черного цвета. Теперь ему предстояло сделать шаг, и его уже нельзя будет отыграть назад.
