Каж­дое утро Кирил­ла теперь начина­лось оди­нако­во: он нас­пех зав­тра­кал, бежал в гараж­ный коопе­ратив, заводил «мос­квич» и час‑дру­гой катал­ся меж ров­ными рядами сталь­ных коробок, отта­чивая свои навыки. Иног­да уста­нав­ливал на асфаль­те напол­ненные водой лит­ровые бутыл­ки из‑под колы и тре­ниро­вал «змей­ку», «вороти­ки» или пар­ковку зад­ним ходом — для это­го отыс­кался очень под­ходящий тупичок. Пару раз, пере­усердство­вав, он все‑таки слег­ка при­ложил «мос­кви­ча» о чей‑то ржа­вый гараж, но с каж­дым днем гру­бых оши­бок ста­нови­лось все мень­ше.







На заняти­ях с инс­трук­тором, удив­ленно отме­тив­шим стре­митель­ный рост его водитель­ско­го мас­терс­тва, Кирилл осва­ивал раз­вороты на город­ских ули­цах и про­езд перек­рес­тков. Денег он ему все‑таки зап­латил, но нем­ного и толь­ко лишь за то, что­бы инс­трук­тор про­вез его по любимым гаиш­никами экза­мена­цион­ным мар­шру­там, а заод­но показал все при­таив­шиеся в кус­тах дорож­ные зна­ки и полус­тертую раз­метку, на которых инспек­торы и ловят неопыт­ных экза­мену­ющих­ся.

Ре­монт в квар­тире был поч­ти закон­чен, отче­го жилище при­обре­ло наконец уют­ный и оби­таемый вид. На радос­тях Кирилл выб­росил в мусор­ный бак свой надув­ной мат­рас и купил нор­маль­ный рас­клад­ной диван, который они с Машей тут же испы­тали на проч­ность. Адиль тоже пока не давал ни малей­ших поводов для жалоб — раз в неделю он ски­дывал новый заказ на один или два прос­тень­ких сай­та, а гонора­ры при­сылал вов­ремя и в пол­ном объ­еме. Бла­года­ря это­му ново­испе­чен­ная фир­ма худо‑бед­но сво­дила кон­цы с кон­цами, а у Кирил­ла появи­лось вре­мя разоб­рать­ся с зах­вачен­ным им бот­нетом и дву­мя пар­нями из TerraCore, с которы­ми он зате­ял роман­тичес­кую перепис­ку от лица юной бра­зиль­янки.

В оче­ред­ной раз вклю­чив ноут­бук, Кирилл вдруг подумал, что обще­ние с потен­циаль­ной жер­твой в интерне­те раз­вива­ется по тем же законам, что и хороший взлом: сна­чала про­щупы­ваешь повер­хность, потом находишь уяз­вимость, а даль­ше ста­новит­ся ясно, куда нажимать. Арчи писал корот­кими фра­зами, слов­но эко­номил сло­ва. Иног­да про­падал на пару дней, потом воз­вра­щал­ся, жалу­ясь на рутину и слиш­ком плот­ный рабочий гра­фик. Кирилл отве­чал мяг­ко, поз­воляя паузам работать за него. Соз­данная силой его фан­тазии девуш­ка по име­ни Камил­ла не флир­товала — она слу­шала, и это, как ни стран­но, дей­ство­вало силь­нее любых ком­пли­мен­тов.

Джей­мс был дру­гим: его сооб­щения при­ходи­ли чаще, слов­но он писал на ходу, в переры­вах меж­ду совеща­ниями и кофе‑брей­ками. Этот парень тоже рас­ска­зывал о работе, и в его сло­вах чувс­тво­валась внут­ренняя гор­дость — не за ком­панию, а за то, что он учас­тву­ет в дос­таточ­но слож­ном и инте­рес­ном про­екте. Кирилл пред­ста­вил сво­его пер­сонажа ана­лити­ком, сооб­щив, что девуш­ка тру­дит­ся в стра­ховом биз­несе и нем­ного раз­бира­ется в IT, поэто­му у них отыс­кались общие темы для бесед: Джей­мс даже утвер­ждал, что Камил­ла впол­не мог­ла бы най­ти себе неп­лохую работу в Шта­тах. При этом он ока­зал­ся весь­ма недовер­чивым типом: преж­де чем рас­сла­бить­ся и перевес­ти перепис­ку в более интимное рус­ло, Джей­мс нас­тоял на голосо­вом звон­ке по скай­пу. Приш­лось экс­трен­но при­зывать на помощь Габ­риеля, который отыс­кал где‑то в деб­рях Сан‑Паулу говорив­шую по‑англий­ски девуш­ку, и та сог­ласилась за неболь­шое воз­награж­дение сыг­рать Камил­лу. Кирилл тща­тель­но ввел ее в курс дела, зас­тавил выучить основные фак­ты, всплы­вав­шие ранее в перепис­ке, и очень опа­сал­ся, что дев­чонка засып­лется на каком‑нибудь спе­цифи­чес­ком айтиш­ном воп­росе, но все обош­лось. Джей­мс клю­нул, и с это­го момен­та дела пош­ли как по мас­лу.

Габ­риель вооб­ще показал себя мировым пар­нем — они подол­гу тре­пались в IRC-чате, и бра­зилец с инте­ресом и энту­зиаз­мом вос­при­нял идею осто­рож­но пощупать TerraCore изнутри. Прав­да, пока Кирилл еще не слиш­ком отчетли­во понимал, с какой сто­роны под­сту­пить­ся к этой могучей цитаде­ли.

Идея приш­ла не сра­зу. Сна­чала это было прос­то ощу­щение — то самое, которое воз­никало у Кирил­ла вся­кий раз, ког­да судь­ба пре­дос­тавля­ла ему оче­ред­ной ред­кий шанс: не откры­тую нас­тежь дверь, ско­рее, фор­точку, оставлен­ную «на про­вет­ривание». Джей­мс все чаще жаловал­ся на бар­дак в докумен­тации, на пре­зен­тации, которые кочу­ют из отде­ла в отдел, обрастая помет­ками, ком­мента­риями и чужими прав­ками. Арчи вто­рил ему, сетуя, что полови­ну вре­мени при­ходит­ся раз­бирать­ся не с кодом, а с чужими объ­ясне­ниями того, как этот код дол­жен работать.

Ка­мил­ла сде­лала вид, буд­то это ей зна­комо. Девуш­ка написа­ла, что в стра­ховой ком­пании дела обсто­ят ров­но так же: одни и те же отче­ты, одни и те же фай­лы, которые ник­то тол­ком не чита­ет, но все обя­заны под­писывать. Фра­за была бро­шена неб­режно, поч­ти в шут­ку, но Кирилл отме­тил, что Джей­мс отре­аги­ровал сра­зу, без паузы.

Он пожало­вал­ся на внут­реннюю пре­зен­тацию по архи­тек­туре сис­темы, которую ему «спус­тили свер­ху» и которую теперь нуж­но сроч­но дорабо­тать. Схе­мы в ней уста­рели, под­писи не сов­падали с реаль­ностью, а глав­ное — файл нель­зя было выносить за пре­делы ком­пании, даже что­бы показать зна­комым спе­циалис­там. Джей­мс писал об этом раз­дра­жен­но, но без злос­ти — ско­рее с уста­лой иро­нией челове­ка, который дав­но сми­рил­ся с кор­поратив­ными парадок­сами.

Ки­рилл подож­дал нес­коль­ко минут, затем пред­ложил решение, которое выг­лядело естес­твен­ным и безопас­ным. Камил­ла приз­налась, что ей час­то при­ходит­ся про­верять подоб­ные докумен­ты — не на содер­жание, а на логику. «Ког­да смот­ришь со сто­роны, сра­зу вид­но, где автор запутал­ся», — сооб­щила она. Никаких просьб, никаких намеков, прос­то готов­ность помочь.

Джей­мс колебал­ся. Это чувс­тво­валось по его поведе­нию в мес­сен­дже­ре — окош­ко прог­раммы нес­коль­ко раз показы­вало над­пись «James typing», которая то появ­лялась, то исче­зала: он начинал фра­зу и сти­рал ее. В кон­це кон­цов он сдал­ся.

Файл при­шел поз­дно вечером.

Ки­рилл открыл его не сра­зу. Нес­коль­ко секунд он прос­то смот­рел на зна­чок докумен­та, взве­шивая все за и про­тив. Обыч­ный PDF. Поч­ти пус­той титуль­ный лист, логотип TerraCore, заголо­вок стан­дар­тным шриф­том чер­ного цве­та. Теперь ему пред­сто­яло сде­лать шаг, и его уже нель­зя будет отыг­рать назад.