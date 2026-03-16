С конца прошлой недели Telegram в России работает с перебоями. Сообщения уходят с задержкой или не уходят вовсе, медиафайлы не загружаются, веб-версия мессенджера зависает, а в приложении статус «Соединение...» может не меняться по несколько минут. При этом на зарубежных мониторинговых ресурсах глобальных инцидентов не зафиксировано — проблемы наблюдаются на территории РФ.

Масштаб сбоев стабильно растет. Так, по данным сервиса Downdetector, в минувшее воскресенье, 15 марта, было зафиксировано более 9400 жалоб, а сервис «Сбой.рф» зарегистрировал свыше 12 000 обращений за тот же день. Сегодня, 16 марта, ситуация не улучшилась, и пользователи продолжают массово сообщать о тех же проблемах.

Основная доля жалоб приходится на Москву — около 48%, на Санкт-Петербург — порядка 16%, на Подмосковье — 9%. Заметная часть обращений поступает из Брянской (6%), Белгородской (5%), Курской и Смоленской (по 3%) областей. Также проблемы затронули Ярославскую, Воронежскую области, Краснодарский край и ряд других субъектов.

Напомним, что в конце февраля медиахолдинг РБК со ссылкой на собственные источники сообщал, что власти приняли решение о полной блокировке Telegram, и мессенджер заблокируют в первых числах апреля. В Роскомнадзоре эту информацию не опровергли и не подтвердили, заявив, что ведомству «нечего добавить к ранее опубликованной информации».

Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp и Telegram еще в августе 2025 года, объясняя это борьбой с мошенниками и террористами. В октябре ведомство перешло к частичному ограничению работы сервисов, а в конце ноября предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство.

В феврале 2026 года в ведомстве подтвердили, что продолжают политику «последовательных ограничений» в интересах безопасности данных граждан и соблюдения российского законодательства. В результате пользователи по всей стране столкнулись с проблемами при загрузке фото, видео и голосовых сообщений.

Кроме того, недавно министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке в Telegram и систематически используют эти данные в военных целях. Также СМИ сообщали, что действия Павла Дурова расследуются по статье о содействии терроризму.

Основатель Telegram, в свою очередь, писал (1, 2), что платформа будет придерживаться принципов свободы слова и защиты конфиденциальности пользователей «невзирая на любое давление».

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил три условия, при которых мессенджер может избежать блокировки: «выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят».

На проблемы в работе Telegram уже реагирует рынок. К примеру, 14 марта разработчики приложения «Телега», позиционирующегося как форк клиента Telegram, сообщили о резком наплыве новых пользователей, из-за чего им пришлось временно ограничить регистрацию.

Отметим, что в конце прошлой недели издание CNews сообщило, что проект «Телега» получил 200 млн рублей от учредителей в 2025 году, и в уставе АО «Телега» появился пункт об ограничении полномочий совета директоров при заключении сделок с МКПАО «ВК». При этом представители VK отрицают любые связи с этим проектом.