WPScan нашел 20 CVE, но ты не зна­ешь, почему все экс­пло­иты отка­зались взло­мать для тебя сайт? Давай под­робно и с при­мера­ми рас­ска­жу, что такое CVE, какие они быва­ют и почему одни CVE дела­ют тебя повели­телем сер­вера, а дру­гие боль­ше похожи на нас­мешку адми­на.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) — это спра­воч­ник, в котором хра­нит­ся информа­ция обо всех пуб­личных уяз­вимос­тях. В нем есть дан­ные об уяз­вимос­тях в никому не нуж­ных пла­гинах Drupal и CVE-2019-11927, которая опи­сыва­ет, как взло­мать WhatsApp одной кар­тинкой. Там же лежит информа­ция об уяз­вимос­тях с физичес­ким дос­тупом, нап­ример CVE-2026-0714 — уяз­вимость в доверен­ном модуле (TPM), под­клю­чен­ном по SPI-шине, в про­мыш­ленных компь­юте­рах Moxa UC-1200A. Она опи­сыва­ет воз­можность физичес­кой ата­ки на SPI-шину TPM. Там же — уяз­вимос­ти всех опе­раци­онных сис­тем и еще мно­го все­го раз­ного.

Ве­дет базу CVE ком­пания MITRE Corporation на день­ги пра­витель­ства США через Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). MITRE управля­ет сис­темой CVE, регис­три­рует каж­дую уяз­вимость. Она отве­чает за уни­каль­ные иден­тифика­торы и базовое опи­сание уяз­вимос­ти. Иден­тифика­тор сос­тавля­ется по шаб­лону CVE-YYYY-ID, где YYYY — год обна­руже­ния, а ID — поряд­ковый номер.

Что­бы уяз­вимость обре­ла оцен­ку рис­ка, ссыл­ки на дру­гие ресур­сы и про­чую под­робную информа­цию, к делу под­клю­чает­ся National Institute of Standards and Technology (NIST). Дан­ные NIST попада­ют в National Vulnerability Database (под National под­разуме­вает­ся США).

Из базы NIST CVE рас­полза­ется по раз­ным сай­там. Нап­ример, есть лис­тинг CVE на GitHub, CVEFeed, VulnDB и про­чие про­екты. Каж­дый ресурс обо­гаща­ет информа­цию о CVE. Апо­гей — сай­ты вро­де ExploitDB, где пуб­лику­ются экс­пло­иты для CVE, а так­же статьи, демонс­три­рующие экс­плу­ата­цию уяз­вимос­ти.

Как работать с CVE на практике

Да­вай пос­мотрим, как информа­ция из CVE может при­годить­ся при пен­тесте. Я покажу ата­ку на при­ложе­ние XWiki. Если хочешь пов­торить дей­ствия из статьи, тебе понадо­бит­ся Docker.

Для начала собери тес­товый про­ект с XWiki. Соз­дай docker-compose. yml :

version : " 3. 8" services : xwiki : image : xwiki: 15. 10. 10-postgres-tomcat container_name : xwiki-vuln ports : - " 8080: 8080" environment : - DB_HOST=postgres - DB_DATABASE=xwiki - DB_USER=xwiki - DB_PASSWORD=xwiki depends_on : postgres : condition : service_healthy volumes : - xwiki-data:/ usr/ local/ xwiki postgres : image : postgres: 15 container_name : xwiki-db environment : POSTGRES_DB : xwiki POSTGRES_USER : xwiki POSTGRES_PASSWORD : xwiki POSTGRES_INITDB_ARGS : " --encoding=UTF8" volumes : - postgres-data:/ var/ lib/ postgresql/ data healthcheck : test : [ " CMD" , " pg_isready" , " -U" , " xwiki" ] interval : 10s timeout : 5s retries : 5 volumes : xwiki-data : postgres-data :

Зай­ди на http:// 127. 0. 0. 1: 8080/ и нач­ни уста­нов­ку. Соз­дай адми­нис­тра­тора и перехо­ди к уста­нов­ке базовой кон­фигура­ции.

Вы­бери Standart Flavor. На экра­не уста­нов­ки он появ­ляет­ся не сра­зу, клик­ни в стро­ку поис­ка и подож­ди минуту. Ког­да появит­ся, выбери и нач­ни уста­нов­ку. Уста­нов­ка зай­мет минут 10–15. Но не оставляй мас­тер уста­нов­ки без вни­мания, пери­оди­чес­ки при­дет­ся жать Install и Continue.

Ког­да про­цесс завер­шится, откро­ется пол­ноцен­ное веб‑при­ложе­ние.

Вни­зу стра­ницы кра­сует­ся над­пись XWiki 15.10.10. Если бы это был не наш про­ект, то из нее мы бы узна­ли, для какой вер­сии искать CVE.

Но не всег­да веб‑при­ложе­ния рас­кры­вают свою вер­сию. В таком слу­чае при­дет­ся идти на хит­рости. Мне час­то помога­ет рас­ширение для бра­узе­ра Wappalyzer. На боль­шинс­тве сай­тов оно неп­лохо справ­ляет­ся с опре­деле­нием сте­ка тех­нологий, в том чис­ле с ука­зани­ем кон­крет­ных вер­сий. Прав­да, с XWiki не спра­вилось.

Ес­ли информа­ции на сай­те нет и авто­мати­ка не помог­ла, можешь сам заг­лянуть в HTML-исходник. При­ложе­ния вро­де WordPress могут рас­кры­вать свою вер­сию в импортах js или css . Иног­да выруча­ют фай­лы вро­де change. log , readme. html , license. html и их вари­анты с рас­ширени­ем . txt .

Мы зна­ем, с чем работа­ем, поэто­му можем прис­тупить к поис­ку извес­тных уяз­вимос­тей. Начинать мож­но с поис­ка в Google. Вво­ди «xwiki 15.10.10 cve», «xwiki 15.10.10 poc», «xwiki 15.10.10 exploit» и тому подоб­ные зап­росы.

Ес­ли наш­ли под­ходящую CVE, заг­лядыва­ем на nist.gov, что­бы озна­комить­ся с опи­сани­ем:

XWiki Platform — это универсальная вики-платформа, предоставляющая рантайм-сервисы для приложений, построенных поверх нее. Любой гость может удаленно выполнить произвольный код через запрос к SolrSearch. Это затрагивает конфиденциальность, целостность и доступность всей установки XWiki. Для воспроизведения на экземпляре без входа в систему откройте < host> / xwiki/ bin/ get/ Main/ SolrSearch? media=rss& text=%7D%7D%7D%7B%7Basync%20async%3Dfalse%7D%7D%7B%7Bgroovy%7D%7Dprintln%28"Hello%20from"%20%2B%20"%20search%20text%3A"%20%2B%20%2823%20%2B%2019%29%29%7B%7B%2Fgroovy%7D%7D%7B%7B%2Fasync%7D%7D%20 Если появляется вывод и заголовок RSS-ленты содержит строку Hello from search text: 42, значит, экземпляр уязвим. Уязвимость исправлена в версиях XWiki 15. 10. 11, 16. 4. 1 и 16. 5. 0RC1. Рекомендуется обновить систему. Если обновление невозможно, можно отредактировать Main. SolrSearchMacros в файле SolrSearchMacros. xml на строке 955 и привести макрос rawResponse к виду, соответствующему макросу в macros. vm#L2824, указав тип содержимого application/ xml, вместо прямого вывода содержимого RSS-ленты.

Из опи­сания вид­но, что наша вер­сия под­верже­на CVE-2025-24893. Уяз­вимость ведет к уда­лен­ному выпол­нению кода без какой‑либо аутен­тифика­ции. Неуди­витель­но, что CVE опре­деле­на как кри­тичес­кая и име­ет рей­тинг опас­ности 9.8 (близ­кий к мак­сималь­ному).