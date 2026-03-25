Федеральная комиссия по связи США (FCC) обновила Covered List — реестр оборудования, представляющего угрозу национальной безопасности, — и включила туда потребительские роутеры зарубежного производства.

Решение затрагивает не только китайских производителей — под запрет попадают любые роутеры, хотя бы частично спроектированные, собранные или изготовленные за рубежом. Причем это касается и американских компаний: как отметили представители TP-Link, практически все производители в этом секторе выпускают оборудование за пределами США или зависят от глобальных цепочек поставок.

Уже одобренные для американского рынка модели по-прежнему можно продавать и использовать. Для них предусмотрен переходный период до 1 марта 2027 года, в течение которого производители смогут выпускать обновления прошивки и патчи. Новым же моделям для выхода на рынок потребуется так называемое «условное одобрение» (Conditional Approval) от Министерства обороны или Министерства внутренней безопасности США.

Для получения такого одобрения производителю нужно объяснить, почему роутер пока невозможно выпускать на территории США, и предоставить план по переносу производства в страну.

В FCC объясняют, что скомпрометированные роутеры неоднократно использовались для слежки, кражи данных, создания ботнетов и атак на критическую инфраструктуру США. В качестве примеров комиссия приводит кампании Volt Typhoon, Flax Typhoon и Salt Typhoon — серию нашумевших атак, связанных с китайскими хак-группами.

Глава FCC Брендан Карр (Brendan Carr) заявил, что решение было принято в рамках Стратегии национальной безопасности, согласно которой «Соединенные Штаты никогда не должны зависеть от внешних сил в вопросах ключевых компонентов, необходимых для обороны и экономики страны».

Журналисты издания The Register отмечают определенную иронию ситуации. Еще в 2014 году стало известно, что спецслужбы США сами перехватывали роутеры Cisco на пути к покупателям и модифицировали их прошивку, встраивая в нее средства для слежки. Теперь же в США запрещают иностранные роутеры из-за угрозы бэкдоров.

Под новый запрет подпадают почти все существующие модели маршрутизаторов. По данным BBC, единственным исключением пока можно считать Wi-Fi-роутер Starlink, который, по заявлениям компании, производится в Техасе.

Пользователи на Reddit отмечают, что это решение фактически «замораживает» рынок страны на уровне моделей 2026 года, поскольку на развертывание производственных мощностей в США уйдут годы.

Однако производители отреагировали на эту новость спокойно. К примеру, в TP-Link заявили СМИ, что приветствуют единые стандарты для всех участников рынка и уже планируют открыть производство в США. Аналогичную позицию заняли и в Netgear, подчеркнув, что компания всегда «инвестировала в безопасность и прозрачность».