CVE-2026-28289 — это уязвимость в опенсорсном help desk приложении FreeScout. Help desk — это служба поддержки клиентов, которая занимается обработкой запросов, проблем и инцидентов. Если просто — система тикетов с отслеживанием состояний.
FreeScout довольно популярен, более 4800 звезд на GitHub и бесчисленное количество скачиваний. А раз это корпоративный софт, значит, уязвимость — это потенциальный вход в сеть многих компаний, то есть лакомый кусочек для хакеров.
Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Уязвимая версия FreeScout — 1.8.206. Уязвимость работает на Apache с
AllowOverride . Атака заключается в отправке вредоносного письма с вложением двух файлов:
.для переопределения поведения веб‑сервера в конкретной папке;
- веб‑шелла под видом безобидного текстового файла.
Собираем лабу
Давай развернем тестовый стенд, на котором можно будет демонстрировать уязвимость. Я как основу буду использовать WSL.
В качестве тестовой машины ставим чистую Ubuntu:
wsl --install -d ubuntu
Ставим PHP версии 7.4, Apache и базу данных MariaDB:
sudo apt update -ysudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -ysudo apt update -ysudo apt install -y apache2 mariadb-server git \ php7.4 php7.4-mysql php7.4-mbstring php7.4-xml \ php7.4-imap php7.4-zip php7.4-gd php7.4-curl php7.4-intl php7.4-json \ libapache2-mod-php7.4
Настраиваем Apache:
sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers
sudo a2enmod php7.4
Правим
php. для веб‑сервера и для CLI (это нужно для cron). Изменения вносим одинаковые:
memory_limit = 512Mupload_max_filesize = 16Mpost_max_size = 20Mcgi.fix_pathinfo = 0
