Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» — это российский нормативный акт, регулирующий сбор, хранение, обработку и защиту персональных данных граждан. С облачным провайдером, который предоставляет площадку, специально спроектированную под этот закон, мы столкнулись впервые. Поэтому прежде чем приступать к тестированию, мы задали вопросы представителю «Рег.облака», чтобы понять, что именно стоит за формулировкой «соответствует ФЗ-152».
Специалист компании сообщил, что не может раскрывать детали о конкретных вендорах и названиях средств защиты, но назвал классы решений, которые используются в аттестованном контуре:
- NGFW (межсетевой экран нового поколения) с IPS/IDS;
- средства доверенной загрузки;
- средства защиты от несанкционированного доступа;
- антивирус на всех физических хостах;
- канальное шифрование;
- защита виртуализации;
- собственный SOC и регламентированные процессы внутри защищенного контура.
Отдельно представитель подчеркнул, что решения прошли оценку соответствия (сертификацию), а сам сегмент соответствует требованиям по защите ПДн, включая ФЗ-152, ПП РФ №1119 (постановление правительства, устанавливающее уровни защищенности персональных данных) и приказ ФСТЭК №21 (регулирующий организационно‑технические меры защиты), с аттестатом по 1 уровню защищенности (УЗ-1).
Если перевести это на практический язык: клиенту не нужно отдельно закупать и сопровождать большой стек ИБ‑средств, нанимать под это отдельную команду и строить всё с нуля. Для многих компаний это может существенно сократить путь до запуска ИСПДн в рабочем виде.
Тарифы и конфигурации
У «Рег.облака» множество вариантов решений, включая выделенные серверы и ряд облачных инстансов с возможностью выбирать из разных тарифов, либо настраивать количество требуемых ресурсов самостоятельно. В числе прочего есть виртуальные машины с GPU, что актуально для работы с искусственным интеллектом.
Нашей целью было тестирование именно инстансов «ФЗ-152», так что будем смотреть ценники на него, а также на аналогичные варианты без пометки «ФЗ-152».
Самая базовая конфигурация (1 виртуальное ядро, 1 Гбайт ОЗУ, 10 Гбайт SSD NVMe) в рамках «Производительного» тарифа с «ФЗ-152» обойдется в 997 рублей в месяц, тогда как по простому «Производительному» — 684 рубля.
Более мощный сервер с 4 ядрами, 16 Гбайт ОЗУ, 500 Гбайт SSD по тарифу «Производительный ФЗ-152» обойдется в 16 848 рублей в месяц. Без «ФЗ» — 10 592 рубля. Впечатление, что в среднем тарифы с «ФЗ-152» дороже примерно на 30-37%.
Доступен также вариант «Выделенный CPU ФЗ-152». Указанная выше базовая конфигурация в его рамках будет стоить 1727 рублей в месяц, вариант без «ФЗ-152» — 1140 рублей рублей в месяц.
По «обычным» тарифам доступно размещение в дата‑центрах в Москве, Санкт‑Петербурге и Самаре, оборудование для «ФЗ-152» пока доступно только в Москве.
По всем перечисленным тарифам пользователь получает инстанс с ядрами Intel Xeon 2,8 ГГц.
Отметим, что в указанный ценник также включен «публичный плавающий IP-адрес» за 163 рубля в месяц. Если конкретной машине не нужно отвечать на запросы извне, то эту опцию можно отключить.
Также при создании инстанса по умолчанию будет включена галочка «резервное копирование». Сама услуга копирования бесплатная, но обрати внимание на то, что хранение резервных копий все же будет стоить денег — 8,76 рублей за 1 Гбайт в месяц. Впрочем, ни в коем случае не рекомендуем экономить на бэкапах!
Хранилище можно докупить и отдельно: оно обойдется в 83 рубля в месяц за 10 Гбайт, если нужен обычный диск, тогда как бакеты с S3-подобным API обойдутся всего в 2,19 руб за гигабайт в месяц. Эти услуги не предоставляются в вариантах с пометкой «ФЗ-152», но для хранения статики сайта, а не личных данных клиентов могут подойти не хуже.
Очень приятно, что все услуги в реальности оплачиваются по часам, то есть только за реальное использование. Мы закончили все тесты за пару часов, что вообще не привело к видимым списаниям денег со счета (возможно, это еще произойдет позже).
Тестирование
Для тестов мы взяли сбалансированную и недорогую конфигурацию: 2 виртуальных ядра, чтобы можно было запускать многопоточные тесты и 4 Гбайт оперативной памяти, чтобы хватило для Geekbench 6. Операционная система — Ubuntu 24.04 LTS. В целом, это стандартный небольшой веб‑сервер.
При создании инстанса можно выбрать и другую ОС. На выбор привычный список дистрибутивов Linux: Alma, CentOS, Debian, Rocky, Ubuntu, а также Windows и российские дистрибутивы: Astra Linux Special Edition и РЕД ОС.
Можно добавить и предустановленный софт. В списке помимо стандартных вещей вроде Node.js и Django есть отечественный «1С‑Битрикс», а также решения для контейнеризации (Docker и Portainer) и интересные новинки, связанные с ИИ: Ollama и n8n. Видно, что список тщательно курируется и обновляется.
CPU
В качестве самого простого теста на скорость процессора используем команду sysbench, она факторизует большие числа и определяет, сколько нашлось множителей за заданный отрезок времени. Это позволяет грубо судить об общей производительности процессора.
$ sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=1 run
...
CPU speed:
events per second: 1085.74
$ sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=2 run
...
CPU speed:
events per second: 2164.42
Вполне неплохой результат для облачных инстансов: достойная скорость и линейная масштабируемость при добавлении ядер. Этого вполне хватит для почти любых серверов, не требующих тяжелых однопоточных вычислений и идеально для веба: если посещаемость возрастет и скорости не будет хватать, всегда можно решить вопрос добавлением ядер и оперативной памяти.
Также мы запустили Geekbench 6 в качестве композитного теста, который симулирует реальные задачи и пытается дать усредненную оценку в баллах. Результат: 1535 очков в однопоточном режиме, 2801 — в многопоточном.
Диск
Для тестирования скорости накопителя мы используем две простые команды:
dd последовательно забивает 500 Мбайт нулями,
fio копирует 1 Гбайт данных с места на место и замеряет скорость.
$ fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randrw -ioengine=libaio -bs=4k -size=1G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting -filename=test -name=randrw_test
...
read: IOPS=5010, BW=19.6MiB/s
write: IOPS=5012, BW=19.6MiB/s
$ dd if=/dev/zero of=/tmp/test1.img bs=500M count=1 oflag=dsync
1+0 records in
1+0 records out
524288000 bytes copied, 0.997462 s, 526 MB/s
Итог:
-
ddпоследовательная запись: 526 мебибайт/с
-
fioслучайные чтение/запись: около 19,6 Мбайт/с
Это характерные для виртуального сервера показатели и достаточные для большинства типовых задач.
Сеть
Привычный многим Speedtest на российских площадках сейчас недоступен, поэтому пришлось использовать обычный curl и замерять время скачивания файлов.
Результаты: 59,87 Мбайт/с (479 Мбит/с) при скачивании файла с сервера Selectel и 28,63 Мбайт/с (228 Мбит/с) при скачивании с заграничной площадки.
Оплата
Интересная особенность «Рег.облака» в том, что это один из сервисов «Рег.ру», а значит, и биллинг общий. Если у тебя уже есть домены у «Рег.ру», то закинуть деньги на счет будет легче легкого. Среди поддерживаемых систем оплаты: российские карты, СБП, «Юмани» и SberPay.
Выводы
Можно было бы сказать, что «Рег.облако» — это типичный облачный провайдер с удобной панелью, простой оплатой, хорошим набором услуг и почасовой тарификацией. По предоставляемы мощностям он не уступает конкурентам, по ценам — оставляем судить самостоятельно.
Однако в случае с тарифами «ФЗ-152» главный плюс не в «попугаях», которые мы намерили в бенчмарках, а в возможности получить готовый аттестованный контур под персональные данные. Если бизнесу критично соответствие ФЗ-152 и нужно быстро стартовать без отдельного ИБ‑проекта, это может оказаться ключевым аргументом.
Реклама. ООО «РЕГ.РУ». ИНН 7733568767.