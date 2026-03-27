def try_exec (

bin : str ,

argv : list = None ,

envp : dict [ str , str ] = None

) -> tuple [ bool , int | None ] :

if argv is None :

argv = [ ]

if envp is None :

envp = { }

rfd , wfd = os . pipe ( )

pid = os . fork ( )

if pid == 0 :

try :

os . close ( rfd )

os . execve ( bin , argv , envp )

os . _exit ( 0 )

except OSError as e :

try :

os . write ( wfd , str ( e . errno ) . encode ( ' ascii ' ) )

finally :

os . _exit ( 111 )

except Exception :

try :

os . write ( wfd , b ' -8163 ' )

finally :

os . _exit ( 112 )

os . close ( wfd )

data = os . read ( rfd , 64 )

os . close ( rfd )

_ , status = os . waitpid ( pid , 0 )

if data :

err = int ( data . decode ( ' ascii ' , errors = ' replace ' ) )

return ( False , err )